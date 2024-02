Òmnium, a los jueces: "Tsunami fuimos todos, lo volveremos a hacer tantas veces como haga falta"

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha advertido al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y a "todos los jueces y fiscales que forman parte de un poder judicial podrido" que "no hemos dejado de prepararnos para volverlo a hacer".



En la clausura de la Asamblea General de Òmnium celebrada en Barcelona, Antich ha hecho referencia así a la investigación por terrorismo a once personas en la causa de Tsunami Democràtic, unas acciones que ha reivindicado como derecho a protesta.



"No han entendido nada, pueden acusar a once personas, pero Tsunami fuimos todos", ha subrayado Antich, quien también ha criticado "la obsesión enfermiza" de García-Castellón contra el independentismo.

🟠 @XavierAntich: "I que ho sàpiga García Castellón i tots els jutges i fiscals que formen part d'un poder judicial podrit de soca-rel: tornarem a fer el que vam fer, i tants cops com calgui!". pic.twitter.com/FXGU1UPczD — Òmnium Cultural (@omnium) February 24, 2024

El presidente de la entidad, según un comunicado de la organización, ha indicado que García-Castellón "se ha atrevido a señalar a Òmnium en su causa por terrorismo, amenazando con investigarnos".



"Volveremos a hacer lo que hicimos y tantas veces como sea necesario", ha manifestado.

Antich también ha destacado como el debate alrededor de la amnistía y las acusaciones por terrorismo han llevado "el conflicto político al corazón del Estado", puesto que "son el poder ejecutivo y el poder legislativo los que están subsanando al poder judicial".



"Pueden inventarse las fantasías que quieran, pero el ridículo internacional que están haciendo es ya, en estos momentos, monumental", ha manifestado.



En la clausura de la asamblea general, también ha pedido a los agentes independentistas mirada larga, "como siempre ha hecho el catalanismo", para trabajar por el objetivo común de la autodeterminación, "con voluntad constructiva y máxima ambición", ha finalizado.

