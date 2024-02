El brutal repaso de Unzué al asistir sólo cinco diputados a la jornada de ELA en el Congreso

Nueva polémica en el Congreso de los Diputados. Este martes, la Cámara Baja ha celebrado una sesión dedicada a escuchar las peticiones y exigencias de los enfermos de ELA, que llevan años reclamando una regulación que les garantice vivir dignamente. Entre los presentes en la jornada han estado algunas figuras clave como el exfutbolista y paciente de ELA Juan Carlos Unzué, que lleva años abanderando esta lucha como portavoz de la Asociación ConELA.

Sin embargo, la jornada no ha estado caracterizada solo por su presencia, sino por el discurso con el que ha cargado contra la clase política. Y es que, de los 350 diputados que componen el Congreso, únicamente han asistido cinco representantes: uno del PSOE, uno del PP, uno de Vox, uno de Junts y uno de Sumar. Una situación contra la que no ha dudado en cargar Juan Carlos Unzué, que ha criticado duramente la ausencia de los diputados y ha lanzado un discurso con el que ha dejado sin palabras a los presentes.

"Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar la mano? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer", ha comenzado diciendo Unzué al tiempo que los presentes, la mayoría enfermos de ELA afectados por la situación, han aplaudido a su portavoz.

Gran lección de Juan Carlos Unzué hoy en el Congreso. Que cada uno recoja lo que le corresponda…

Eres muy grande Juanca.#LeyELA pic.twitter.com/oSktNoQX8a — Monchi (@leonsfdo) February 20, 2024

"Hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros estar aquí, no sólo económicamente, sino físico. Espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras o espero que esto quede grabado y nos vean", ha continuado diciendo Unzué.

El exportero de equipos como el Osasuna o el F.C Barcelona ha criticado duramente la figura de los diputados, haciendo hincapié en los representantes del PSOE y otros miembros del Gobierno, a los que ha culpado del retraso de la materialización de la Ley de ELA.

["No necesita la paguita para vivir": así defiende Figo a Nadal tras su entrevista con Ana Pastor]

"Tenía la fuerza y el poder para haber tramitado esa proposición de ley y hacerla efectiva y no lo hizo. La bloqueó 50 veces y quedó en un cajón sin tramitar antes de las elecciones", ha reprochado. Pero con sus palabras, Unzué no solo ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno, sino también contra la oposición.

"El Ejecutivo tiene responsabilidad, pero pienso que el resto de los partidos políticos que conformaban la oposición se deberían haber unido y presionado al Gobierno para que eso que habían aceptado todos los partidos llegase adelante. Y no se hizo", ha confesado haciendo referencia a los partidos de la oposición.

Juan Carlos Unzué durante un partido del F.C Barcelona. Europa Press

"Siento que sois responsables todos los políticos de que esa tramitación de la Ley ELA no esté hecha y que esas ayudas no hayan llegado. No nos vale a los enfermos con ELA con buenas intenciones, con palabras bonitas. Necesitamos hechos, acciones, que esa ley ELA se tramite ya y que esas ayudas lleguen a quienes lo necesitan", ha continuado diciendo.

La situación vivida este martes en el Congreso de los Diputados ha generado mucha polémica en redes sociales. Y es que han sido muchos los que han criticado y tachado la acción de los diputados como una falta de respeto para los pacientes de esta enfermedad. Uno de ellos, muy famoso en redes sociales, Jordi Sabaté, ha utilizado su cuenta de 'X' para mandar un claro mensaje a la clase política.

[La ELA mató a mi padre y así le plantó cara: "Hay días que no me acuerdo hasta que voy a comer"]

"Solo hay cinco diputados presentes en la Jornada Parlamentaria para la Ley ELA. Es humillante, vejatorio e inhumano. Nos queda la esperanza de que lo vean una vez grabado, y si no lo ven, ya me encargaré yo de que lo vean", ha publicado a través de su perfil.

Quién es Juan Carlos Unzué

Juan Carlos Unzué es un exfutbolista que pasó gran parte de su vida sobre los terrenos de juego. Durante más de 20 años de trayectoria, el exportero logró jugar en equipos de la talla del Sevilla, el Osasuna o el F.C Barcelona. Tras colgar las botas, siguió ligado al fútbol ejerciendo una importante labor como entrenador de equipos como el Numancia o el Girona.

Juan Carlos Unzué durante un partido del FC Barcelona. Europa Press

Sin embargo, en el año 2019 su vida cambió por completo después de que los médicos le diagnosticaran Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Sobre su enfermedad ha hablado en multitud de ocasiones, como lo hizo hace unos meses en el programa de reportajes conducido por Jordi Évole en LaSexta.

"Tengo la sensación de que soy como el cuarto hijo de María. Al final yo veo cómo ella me trata a mí y estoy viéndome reflejado en mis hijos. No puedo querer y amar más a María, y no voy a ser capaz de devolverle todo lo que me está dando", dijo por aquel entonces haciendo referencia a la importancia de su mujer y sus hijos en su vida. En la actualidad, es el portavoz de la asociación ConELA.

Sigue los temas que te interesan