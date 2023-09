La gesta de Amores, el senador del PSOE con ELA: "Esto te aniquila, hay que conseguir una ley digna"

La voz de Juan Ramón Amores (Albacete, 1977) resuena metálica al otro lado del teléfono. Todo lo que dice rezuma sobrio sentido, sin lamentaciones, pero cada vez le cuesta más trabajo verbalizarlo. Es uno de los síntomas que causa en sus víctimas la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le diagnosticaron hace ahora ocho años. El alcalde socialista de La Roda (Albacete, 15.500 habitantes) se desplaza en silla de ruedas y asiste a una paulatina erosión física. Su capacidad intelectual, sin embargo, permanece intacta.

Sus palabras, además, se escucharán ahora más fuerte que nunca. Amores ha sido designado senador autonómico por las Cortes de Castilla-La Mancha y será el primer parlamentario aquejado de ELA de la historia de nuestro país. El presidente manchego, Emiliano García-Page, ha confiado en él como uno de sus hombres en Madrid. La decisión está respaldado por los grandes resultados que Amores ha cosechado en su pueblo, tradicionalmente de derechas y gobernado por el PP durante 32 años, donde el pasado 28 de mayo revalidó la alcaldía con un 53,93% de los votos.

"La verdad es que, con una enfermedad como la mía, que te cambia totalmente la vida, la oportunidad es un sueño y una responsabilidad", agradece Amores a García-Page el nombramiento en conversación con EL ESPAÑOL. Las menciones del que hace del presidente castellanomanchego son continuas, eterna su gratitud.

[La ELA mató a mi padre y así le plantó cara: "Hay días que no me acuerdo hasta que voy a comer"]

Fue García-Page quien deshechó la carta de renuncia escrita por Amores en 2015, cuando fue diagnosticado con una enfermedad sin cura y con una esperanza de vida media de tres años. "El presidente Page decidió no aceptarla", cuenta, "me dijo que ya veríamos cómo evolucionaba la enfermedad". "Ocho años después, aquí sigo, encontrando siempre un motivo para seguir viviendo", canta a la esperanza.

Hace algo más de un año que Amores contó su lucha diaria contra la enfermedad en un libro, Un idilio con la vida. Un desafío contra el ELA (Editorial Ledoria), escrito con ayuda de la periodista Mar G. Illán. La publicación contó con los prólogos de Carolina Darias, ministra de Sanidad; la campeona olímpica de kárate Sandra Sánchez; y exportero del Barcelona y del Osasuna Juan Carlos Unzúe, también enfermo de ELA y reconvertido en activista de la enfermedad.

Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, y Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, el pasado 12 de junio. PSOE EP

Además, Amores es colaborador habitual de uno de los programas más longevos de la radio española, 'Agropopular', un matinal dirigido por César Lumbreras y emitido en la Cadena Cope todos los sábados. Se trata de una sección breve, de apenas un par de minutos, donde el alcalde de La Roda cuenta su semana. En 2019, recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Tiene claro el que será su principal objetivo en el Senado: luchar por la promulgación de una Ley ELA que ha sufrido hasta 49 cajonazos en el Congreso de los Diputados. "Es una enfermedad que te aniquila, a ti y a tu familia", cuenta Amores, "y voy a pelear -como hice en la anterior legislatura- para sacar adelante una ley digna que me da igual cómo se llame, pero que tenga el objetivo de dotar de recursos económicos a los enfermos y puedan vivir dignamente".

Una vida antes del ELA

Amores fue diagnosticado con ELA el 13 de noviembre de 2015, 30 días después de haber llegado a la Dirección General de Juventud y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha. Pero si el diagnóstico fue a las cinco de la tarde, a las siete se fue a trabajar. Además, al día siguiente, el Club de Natación de Torrijos, del que había sido miembro durante tres años, celebraba su 25 aniversario en un acto al que también asistió.

Porque la vida de Amores siempre estuvo ligada al deporte. Tras finalizar sus estudios de Magisterio en Educación Física por la Universidad Complutense de Madrid, se volcó en la natación y, desde 2004, fue entrenador superior en la Real Federación Española de Natación. Durante años compaginó su trabajo y su principal afición. Además, siempre fue un convencido militante del PSOE.

"Empecé como concejal en la oposición, y allí estuve hasta que me llamó el presidente Page para ser director general de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha", rememora. En 2019, cuatro años después de encajar el diagnóstico de su enfermedad neurodegenerativa, decidió presentarse a la Alcaldía de La Roda aupado por el cariño del pueblo. "He vuelto a repetir en 2023, con más responsabilidad e ilusión que nunca, sin estigmas, sin que me juzgue por tener ELA", defiende.

"No es habitual que se confíe en discapacitados para la política", se lamenta, pero me siento muy querido: el pueblo ha decidido confiar en mí y siempre digo que voy a devolver ese cariño con más cariño y compromiso". "En Madrid hay muchos contactos y reuniones y lo único que quiero es traer recursos para mi pueblo y sacar la ley adelante", insiste.

Sigue los temas que te interesan