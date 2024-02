Aragonés a Junts sobre la amnistía: "La ciudadanía no perdonará que no se aproveche la oportunidad"

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a JxCat a actuar con "responsabilidad" para no impedir la aprobación de la ley de amnistía: "La ciudadanía no perdonaría que no se aprovechase esta oportunidad", ha advertido.

Así lo ha planteado en una entrevista con Efe, después de que el pasado martes el Congreso de los Diputados tumbara la proposición de ley de amnistía con los votos en contra de JxCat, PP y Vox, por lo que la iniciativa deberá ser discutida de nuevo en la Comisión de Justicia, antes de volver al pleno de la Cámara Baja.

Aragonès ha hecho hincapié en que el martes "muchísima gente esperaba que la amnistía fuese aprobada", de manera que "hay que ser responsable" y permitir que se apruebe esta ley, para "dejar atrás siete años de represión" contra el independentismo catalán.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos. Creo que la ciudadanía no perdonaría que no se aprovechase esta oportunidad. Si algún grupo político provoca que no se aproveche esta oportunidad, creo que la ciudadanía será muy consciente de quién ha sido el responsable", ha alertado.

Según Aragonès, "estamos entrando en riesgo de que no se apruebe la ley de amnistía, y este riesgo lo hemos de conjurar, lo hemos de evitar".

Pese a las reticencias de JxCat a avalar el actual redactado al considerar que podría ser vulnerable ante posibles interpretaciones restrictivas de los jueces, ha puntualizado que sí se trata de "una propuesta sólida, que da cobertura a todos los ámbitos de represión política y que va todo lo lejos que puede ir una ley de amnistía".

Ser "cuidadosos" para superar el filtro del TC y Europa

Frente a los cambios que exige introducir Junts en la ley para blindarla mejor, ha alertado de que el texto final debe "pasar todos los filtros, del Tribunal Constitucional y de la justicia europea", algo que la ley actual sí "permite superar".

Sin embargo, el presidente de la Generalitat insiste en que "hemos de ser muy cuidadosos", ya que "más de mil personas están pendientes de que se apruebe esta ley, porque están amenazadas de prisión, están en el exilio, están amenazadas de que les embarguen el patrimonio o están cumpliendo una inhabilitación".

Una vez haya sido aprobada la amnistía, ha destacado, habrá que "continuar explorando cómo podemos resolver el conflicto de soberanía con el Estado".

Denuncia un "a por ellos" judicial

Aragonès considera que, en realidad, "el problema no es la ley, sino el sesgo político de algunos jueces", refiriéndose explícitamente al juez Manuel García-Castellón, que investiga por delitos de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

"El 'a por ellos' judicial es lo que hace el juez García-Castellón. Tenemos un problema con una parte de la judicatura", ha denunciado Aragonès, para quien resulta "surrealista" que una investigación judicial "se haga mirando de reojo a las enmiendas" a la proposición de ley de amnistía, que tramita el Congreso.

Para el president, el problema "no es el conjunto de la judicatura, pero sí que hay algunos elementos de la cúpula judicial y algunas partes en determinados juzgados que tienen una clara intencionalidad política".

"Si hay algunos jueces que se sienten empoderados para hacer esto es porque ha habido en los últimos años algunas declaraciones que lo han avalado", ha afirmado Aragonès, que ha evocado el discurso del rey Felipe VI del 3 de octubre de 2017, cuando, según ha indicado el líder de ERC, el monarca "certificó el 'a por ellos' que cantaban los guardias civiles y los policías nacionales que vinieron a pegarnos a los colegios electorales".

