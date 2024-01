El PP pide el cese de Ribera y llevará ante Bruselas el "hostigamiento" del Gobierno a los jueces

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha exigido este sábado el cese de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por "acusar de prevaricación" al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, y ha avanzado que llevará este "hostigamiento" a la Justicia de la Unión Europea.

La dirigente 'popular', en declaraciones a los medios en Ourense, ha denunciado un "hostigamiento permanente" a los jueces como, en su opinión, se evidenció este viernes con las palabras de Ribera, quien criticó en una entrevista en TVE la "querencia" del juez Castellón a pronunciarse en "momentos políticos sensibles".

Por todo ello, ha exigido el cese de la vicepresidenta tercera porque "no se puede atacar e insultar a los jueces" y ha indicado que es "importante" que la Comisión Europea sepa que tienen "un Ejecutivo que no respeta a la Justicia española y que no respeta su independencia", avanzando que llevarán este asunto ante la UE.

[Teresa Ribera achaca "una implicación política" al juez que acusa a Rovira y Puigdemont de terrorismo]

"La vicepresidenta Ribera acusó a los jueces españoles de prevaricación, ha asumido el discurso más radical de los independentistas. Hoy ya es el Partido Socialista el que está hablando de los jueces como los fachas con toga y es algo que desde el Partido Popular no vamos a permitir", ha resaltado.

Por último, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez se dedica a "atacar a los jueces siempre que estos no se ponen al servicio de sus propios intereses".

