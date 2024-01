Antonio Sanz, número 2 andaluz: "No es constitucional que haya policías de fronteras en cada Comunidad"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (Jerez de la Frontera, 1968), es el titular de la cartera con más peso en el primer gobierno del PP andaluz con mayoría absoluta.

Conoce el partido a la perfección, pues se curtió de la mano de Javier Arenas en años de dura oposición al PSOE andaluz. También conoce todas las instituciones, desde que fue nombrado delegado del Gobierno por Mariano Rajoy en 2015.

Fue uno de los mayores azotes del PSOE en el caso ERE, por el que sigue peleando para recuperar hasta el último céntimo defraudado.

Más allá de Andalucía, Sanz cree que la situación nacional es tan grave tras las cesiones de Pedro Sánchez a los partidos independentistas, que "el daño que se le está causando al país puede ser irreparable".

De ahí que esté convencido de que la disolución de partidos que propone su grupo es "necesaria", con sus cautelas y límites, y que la ciudadanía lo apoyará. En cualquier caso, asegura que desde Andalucía no están dispuestos a que haya "agravios" ni "españoles de primera y de segunda".

¿Cómo valora el primer año y medio de mayoría absoluta de Juanma Moreno, y el quinto como presidente de Andalucía? ¿En qué cree que lo han notado más los andaluces?

Cuando llegamos en 2019 nos encontramos una Andalucía bloqueada y con muchos problemas enquistados. Lo que es indiscutible es que el Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado que existía otra manera de gobernar, que había otro modelo de gestión, lo que ha derivado que en cinco años esta comunidad haya avanzado y haya demostrado que funciona.

"Tras las seis bajadas de impuestos, hoy tenemos 600.000 declarantes más que en 2018 y la recaudación la hemos incrementado en 7.800 millones más"

Esta manera de gobernar tiene que ver con lo que denominamos la vía andaluza, una forma sustentada en el diálogo, la moderación y las reformas. Queda mucho por hacer, pero Andalucía ha iniciado un proceso de transformación imparable, rompiendo estigmas del pasado como el paro y la corrupción. Hoy hay empleo y cero corrupción.

¿Cuáles son esas reformas más acuciantes?

Las seis bajadas de impuestos, por ejemplo. Hoy tenemos 600.000 declarantes más que en 2018 y la recaudación la hemos incrementado en un 37%, con casi 7.800 millones de euros más. Los pactos sociales alcanzados con los sindicatos también han sido claves, la transformación digital y la estabilidad basada en unos Presupuestos sociales.

El consejero dde la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante la entrevista. Bea Vaz

Andalucía está liderando la transformación digital en España y es un motor de desarrollo muy importante para la modernización. Se ha convertido en la locomotora. Todo ello unido al nuevo decreto de simplificación administrativa y la unidad aceleradora de proyectos, que la han convertido en una de las comunidades donde es más fácil, ágil y seguro invertir.

Por último, el impulso energético e industrial de Andalucía, nos ha convertido en la tercera potencia eléctrica verde y líder en tecnologías como la termosolar, biomasa o fotovoltaica.

¿Han podido cambiar tanto la estructura de la Junta como pretendían cuando llegaron?

Lógicamente se han cambiado estructuras, hemos adelgazado la Administración al producirse una reorganización para hacerla más ágil y eficaz. La vía andaluza está ofreciendo resultados muy claros y liderazgos en exportaciones, en autónomos y en competitividad fiscal después de la Comunidad de Madrid.

Vayamos a los datos económicos. Andalucía es la región con el PIB per cápita más bajo según el INE. ¿Cuándo creen que podrán darle la vuelta a este dato?

Cuando tú partes del fondo, sólo se puede salir si los datos siguen consolidándose de manera favorable. Si no fuera así, no podríamos salir del pozo en el que estábamos. El índice de competitividad regional ha pasado del 71,7 al 76,6, y contrasta con años precedentes en el que se bajó del 72,2 al 72,1.

De un pozo no se sale en un periodo corto; hay que consolidar los ranking en todos los aspectos. En cualquier caso, la comunidad sigue creciendo en población, lo que es satisfactorio, pero es más difícil salir de los puestos más bajos.

La sequía es una de las más duras de los últimos años en Andalucía. ¿Cómo puede afectar a la economía? ¿Tienen previstos planes de emergencia?

Andalucía se está anticipando a este escenario extremo de falta de agua. Ha puesto en marcha el cuarto decreto, sólo el tercero ha sido de 300 millones, y un plan de 4.000 millones. En 2024 las infraestructuras hidráulicas suponen más del 42% de las inversiones, teniendo nosotros responsabilidad solo en el 33% del territorio.

En cambio, el Gobierno central está maltratando a Andalucía, por un lado, y está siendo irresponsable en la lucha contra esta situación, ya que sólo ha aprobado un decreto por nueve millones. En conclusión, Pedro Sánchez ha dejado tirada a Andalucía en este aspecto.

A pesar de la mayor inversión en Sanidad, con el pico de la gripe han vuelto a colapsar las urgencias, crecen las listas de espera y se ha abierto una crisis con las dimisiones en la cúpula del SAS. ¿Cómo piensan solucionar este problema?

Somos conscientes de que hay un problema en la Sanidad, que ocurre en toda España. La Covid ha dejado a la luz una situación de déficit en el sistema importante. Es una realidad que no ocultamos y estamos volcados en intentar solucionar estos problemas con medidas de choque ya en marcha, a través de autoconciertos y continuidad asistencial.

"Juan Espadas anuncia un gobierno en la sombra porque tiene que tapar la sombra que deja al irse a la portavocía del Senado"

Lo que es evidente es que las comunidades necesitamos más medios y que el Gobierno de la Nación no está sabiendo responder, pero hoy la Sanidad andaluza tiene más presupuesto que nunca. Lo hemos incrementado un 44,7% desde 2018, tenemos un 18% más de profesionales sanitarios y hay 4.500 médicos más que en 2018 y con mejores condiciones salariales.

¿Teme que pueda suponer un desgaste para el Gobierno autonómico?

No, porque consideramos que estos cambios son un revulsivo para seguir aplicando mejoras al sistema. Es un problema que tiene toda España, que esperamos que en Andalucía mejore con estas medidas de choque y que también den resultados para reducir las listas de espera.

La oposición les achaca la situación y dice que ya no pueden hablar de la herencia socialista…

No negamos que exista un problema, estamos preocupados y estamos intentando resolverlo. Junto a la sequía, es la prioridad.

Juan Espadas ha anunciado esta semana que va a crear "un gobierno alternativo" con áreas a modo de consejerías para arrebatarle la Junta al PP en 2026. ¿Usted sigue creyendo que ha habido un cambio sociológico en Andalucía tras 37 años de gobiernos socialistas que va a seguir vigente los próximos años?

Creo que Juan Espadas anuncia un gobierno en la sombra porque tiene que tapar la sombra que deja por haber abandonado Andalucía al irse como portavoz al Senado. Hoy tenemos a un líder de la oposición dedicado a defender a Pedro Sánchez y a ejercer exclusivamente de delegado de su gobierno.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en el Parlamento andaluz. Bea Vaz

Hay un votante de izquierda moderada que ha confiado en Juanma Moreno frente a un PSOE de Pedro Sánchez que está maltratando a Andalucía y que también se ha entregado al independentismo radical.

Juanma Moreno genera una alta confianza, lidera un espacio político más amplio que el propio PP y tiene mucho que ofrecer y dar a los andaluces. Un ejemplo ha sido el pacto firmado por Doñana. El espíritu de Doñana ha demostrado que los intereses de los andaluces están por encima de todo.



Recientemente aprobaron los Presupuestos andaluces únicamente con sus votos. ¿Se sigue reuniendo con los portavoces de los grupos de la oposición, o la mayoría absoluta ha roto su voluntad de buscar consensos?

No, no. El Presupuesto se aprobó con los votos del PP e incluyendo 80 enmiendas de la oposición. En mi época como diputado andaluz nunca jamás el PSOE aceptó una enmienda nuestra. Se podrá tener un Presupuesto sólo con los votos del PP, pero otra cosa es que no se dialogue. Nuestra mano siempre estará tendida.

El diálogo forma parte del ADN de Juanma Moreno. Es más, es la primera vez que una Consejería lleva Diálogo Social en su nombre.

Sobre el caso ERE, usted fue uno de los mayores azotes cuando estaban en la oposición. Hace unos días, el informe de la Fiscalía pidió al Tribunal Constitucional que desestimara los recursos de los condenados por malversación, entre ellos José Antonio Griñán. ¿Cree que Pedro Sánchez finalmente acabará indultándolos?

Espero que no. Sería una de las mayores vergüenzas políticas que jamás se hayan conocido porque, como dice la sentencia, es el mayor escándalo de corrupción de la historia de la Democracia, y eso no puede quedar en un indulto.

Sigue habiendo cierta confusión sobre la recuperación del dinero defraudado. ¿Cree que se podrá recuperar la totalidad?

No vamos a renunciar, lo seguimos reclamando por todas las vías posibles. Son 200 piezas, sólo 78 se han activado y hay reconocidos 60 millones de euros, lo que ocurre es que para cobrarlos, las sentencias tienen que ser firmes. Aún queda el infinito.

"El Gobierno de Sánchez no puede pretender que el PP blanquee sus cesiones a los independentistas"

Lo que es lamentable es que el PSOE aún no haya pedido perdón y que recientemente hayamos visto declarar a un chófer de un ex alto cargo condenado que gastaba el dinero de los parados en cocaína, prostíbulos y regalo a los amiguetes.

Tras haber gobernado en Andalucía cuatro años con el apoyo de Vox ¿cree que el PP tiene que cambiar la estrategia con el partido de Santiago Abascal tanto a nivel nacional como en las comunidades?

Andalucía ha demostrado que el PP representa la gran alternativa necesaria para este país y, en este sentido, tenemos que consolidar las políticas que funcionan, las transversales, que vienen de la mano del PP.

Lo que está claro es que para mandar a la oposición a Pedro Sánchez, el voto útil y seguro viene de la mano de una apuesta global por el PP, como ha ocurrido en Andalucía, aunque cada comunidad es distinta.

Yo creo que Vox se equivocó en la última campaña y se está equivocando de estrategia al radicalizar su acción política. No creo que el futuro esté en la radicalidad, ni de derechas ni de izquierdas, sino en la moderación, en el centrismo y en la transversalidad.

El PP, frente a la amnistía que defiende el PSOE para los implicados en el 'procés' apuesta por crear el delito de deslealtad constitucional. Sin embargo, el apartado en el que plantea "disolver" partidos políticos ha despertado mucha polémica. ¿Cuál es su opinión?

Me parece oportuno y necesario. La deslealtad a la Constitución supone una ruptura de todo tipo. Es un paso que se está haciendo necesario tras ver hasta qué punto pueden transgredir la Constitución algunos partidos políticos. Tiene que tener sus cautelas y límites, y la ciudadanía va a apoyar este tipo de medidas.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante la entrevista. Bea Vaz

¿Cree que los ciudadanos entenderán que el PP haya votado en contra de los decretos de Sánchez pese a estar en juego 10.000 millones de euros de fondos europeos?

Esos decretos no están diseñados para resolver los problemas de los españoles, sino de los socios de Sánchez. No puede pretender el sí de un partido al que le niega todo tipo de diálogo. El Gobierno de Sánchez no tiene ninguna fiabilidad ni credibilidad para dar cheques en blanco. Tampoco puede pretender que el PP blanquee sus cesiones a los independentistas.

María Jesús Montero asegura que todo lo pactado con Cataluña es replicable en el resto de comunidades y que las beneficiará por la asunción de la deuda, por ejemplo. ¿La Junta tiene previsto pedir más competencias al Gobierno?

La Junta no pide competencias por pedir, las pide para mejorar los servicios de los ciudadanos, como es el caso de los Cercanías. Sobre las competencias en inmigración, son estatales, no es concebible ni constitucional que haya policías de fronteras en cada comunidad autónoma.

No cabe duda de que las últimas cesiones generan agravios y división entre españoles, persiguen otorgar a Cataluña una excepcionalidad fiscal y provocan que el resto de las comunidades autónomas seamos auténticas perdedoras.

Feijóo ha hablado "del desmoronamiento del desgobierno" de Sánchez por estas cesiones a partidos independentistas. ¿Cree que asistiremos a una legislatura corta?

Es muy negativa la imagen de un país que demuestra que tiene un gobierno arrodillado ante el independentismo radical y que quien manda es un prófugo de la Justicia. Es una situación muy grave en la que el daño al país puede ser irreparable. Que el futuro esté en manos de quien quiere destruir España es muy preocupante y un riesgo ilimitado.

¿Pueden ser las elecciones gallegas y europeas el empujón definitivo que acelere el fin del Gobierno de Sánchez?

Creo que el ciudadano ha llegado al límite de lo soportable. El Gobierno de Sánchez ha superado líneas rojas y creo que va a haber una respuesta contundente del pueblo gallego en rechazo a sus nefastas políticas.



¿Cree que la polémica de los 'pellets' puede hacer peligrar la victoria de Alfonso Rueda?

No. Lo que sí me parece lamentable es la demagogia con la que el Gobierno está tratando este asunto desde el punto de vista mediático. Está haciendo el ridículo al intentar reeditar episodios pasados de vertidos más graves. Es lamentable la falta de escrúpulos.

Por último, en Andalucía hay instaladas 745 empresas catalanas que a raíz del 1-O se trasladaron a esta tierra. ¿Qué le parece la exigencia de Junts de dar incentivos para que regresen a Cataluña y multar a las que no lo hagan?

Me parece una propuesta impropia y fuera de lugar en democracia y en un Estado social y liberal. Es más propia de otros sistemas políticos nada aconsejables.

Sigue los temas que te interesan