Puigdemont insiste en sus críticas al Rey: "No se aclara sobre cómo funciona la democracia"

Carles Puigdemont se ha sumado a la postura de los diferentes socios del Gobierno que critican a Felipe VI por su la reivindicación de la figura de la Constitución como símbolo de unión de todos los españoles y de desarrollo de la democracia.

"La actual monarquía española fue restaurada por el franquismo, por lo que es comprensible que no acabe de aclararse exactamente sobre cómo funciona la democracia. No es que tengan alergia (que también) a saber la opinión de la gente sino que su cultura política hace que no pueda comprenderlo", ha expresado el líder de Junts a través de una publicación en X.

Con dicho mensaje, Puigdemont es el último de los socios de investidura de Pedro Sánchez que muestra su rechazo a las palabras de Felipe VI, que sí han sido respaldadas por PP y Vox.

[Todos los socios del Gobierno critican el "desesperado" discurso del Rey: "Felipe será el último"]

El Rey apeló en su mensaje de Navidad al cumplimiento de la Constitución como garantía de unión y de progreso y advirtió de que si no se respeta la norma fundamental, "no hay democracia ni convivencia posibles", tampoco ley, ni paz, ni libertad, sino "imposición y arbitrariedad".

Unas palabras que no han sido bien recibidas entres las bases independentistas pues, además de Puigdemont, Pere Aragonés, Gabriel Rufián o Jordi Turull también han criticado la postura de Felipe VI.

"La ciudadanía catalana no se siente representada por la monarquía. En sus palabras todavía resonaban aquellas que pronunció el 3 de octubre, cuando se rompieron los pocos lazos que Cataluña mantenía con el monarca", expresó Aragonés tras el discurso.

Sigue los temas que te interesan