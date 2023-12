El PSOE tarda 16 horas en hacer una fría defensa del Rey tras las duras críticas de todos sus socios

El PSOE ha tardado 16 horas en reaccionar al mensaje de Nochebuena de Felipe VI, después de que todos los socios de Pedro Sánchez hayan salido en tromba, uno tras otro, a criticar el tradicional discurso del Jefe del Estado. Y lo ha hecho esbozando una fría defensa de las palabras del Rey.

En una declaración grabada y remitida a los medios de comunicación, sin posibilidad de ser preguntada por la prensa, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, expresaba que su partido comparte la consideración de que la Constitución es "un marco idóneo para conservar, preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España".

En un ejercicio de equilibrismo para no soliviantar a sus apoyos parlamentarios ni tampoco posicionarse claramente en contra de Felipe VI, Narbona ha explicado que su partido comparte también "la consideración que hace el monarca de la Constitución como un marco idóneo para conservar, preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España".

Para defender la Constitución no basta sólo con respetarla, hay que preservar los valores éticos y políticos que están en la base de los grandes consensos sociales; la libertad, la igualdad, la justicia y la pluralidad política.



España es un gran país y podemos avanzar juntos… pic.twitter.com/gCoGaZdAcf — PSOE (@PSOE) December 25, 2023

"Sin ninguna duda -ha agregado- la Carta Magna fue un éxito colectivo. Fue la culminación de un esfuerzo que nos permitió entonces superar la gravísima división existente en España, superar, por lo tanto, tantos años de sufrimiento y de aislamiento de nuestro país e iniciar el rumbo hacia una democracia moderna".

En su discurso, Felipe VI se ha mostrado este domingo más rotundo en su defensa de la Constitución y de la unidad de España. Esa defensa ha sido utilizada por las fuerzas parlamentarias que colaboran con el Gobierno y cuestionan la Constitución para cargar contra él.

"Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad", advirtió el monarca.

[El Rey, más rotundo que nunca: "Fuera de la Constitución no hay ley, ni España en paz y libertad"]

Felipe VI fue muy tajante también en la defensa de la separación de poderes, en medio de la polémica por la colonización de instituciones por parte del Ejecutivo y las críticas constantes del Legislativo al Poder Judicial, aceptando el marco del independentismo.

"Cada institución, comenzando por el Rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala. Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias. Y debemos contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio", remachó.

Respuesta de sus socios

En las últimas horas, todos los socios del Ejecutivo han salido a criticar sin ambages el mensaje de Felipe VI. La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, dijo que había pronunciado "un discurso anclado en el pasado porque apenas habló de los derechos sociales, hizo una lectura muy restrictiva de la Constitución, no habló de los problemas que le preocupan a los españoles y españolas".

Podemos lo valora como un discurso "decepcionante", definiendo al rey como hipócrita por intentar dar lecciones de democracia. EL PNV critica que obvie las "discrepancias constitucionales" y centre su discurso para PP, PSOE e incluso Vox. A su vez, el BNG señala el discurso como "caduco" y "próximo a sectores reaccionarios.

[Todos los socios del Gobierno critican el "desesperado" discurso del Rey: "Felipe será el último"]



Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha replicado exigiendo "una Constitución de la república catalana". Y por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lo define como una continuación del que hizo tres días después del 1-O en 2017. "La mejor muestra es que la derecha y la extrema derecha lo aplauden".

La reacción del PSOE ha sido la de una fría defensa del rey como vértice de la monarquía parlamentaria. En respuesta a este mensaje, Narbona señala que los socialistas "creen" que deben seguir trabajando "en el marco de esa Constitución", ya que "preserva la unidad de España gracias a cómo integra la diversidad": "la diversidad de lenguas, de culturas, de instituciones. Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza esa necesaria convivencia".

En esa línea, la socialista Narbona ha afirmado que su partido defenderá "todos los días, respecto a todos los artículos de la Constitución y por parte de todas las instituciones" la "libertad", "la igualdad", "la justicia" y "la pluralidad política".

"Y, como el rey, entendemos la importancia de una España abierta al mundo, nunca más aislada o ajena a los grandes desafíos globales. Una España que trabaja de manera muy activa para consolidar y reforzar el proyecto de integración europea", ha concluido.

