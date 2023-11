Horarios y restricciones de tráfico por las manifestaciones del sábado 18 de noviembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este viernes su cargo ante el rey Felipe VI. Lo ha hecho en un breve acto celebrado en el palacio de La Zarzuela. Una vez que ha tomado posesión, el siguiente paso de Sánchez será dar a conocer los ministros de su nuevo Ejecutivo.

"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras", ha expresado el presidente de Gobierno con la mano derecha puesta sobre un ejemplar de la Constitución y ante los representantes de las principales instituciones del Estado.

Sánchez ha jurado el cargo después de que este jueves, 16 de noviembre, superara la investidura con éxito una mayoría parlamentaria. El respaldo al presidente ha sido superior al de otras ocasiones y se ha producido en una única votación por un respaldo de distintos grupos políticos. Con 179 votos a favor y 171 en contra, el PSOE ha conseguido atraer al bloque del sí a Sumar (con los cinco diputados de Podemos), ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

🆕JUPOL se adhiere a la manifestación convocada por @forolibertadal que se celebra este sábado 18 de noviembre en la Plaza de Cibeles de Madrid en contra de la Ley de Amnistía.



💪Hacemos un llamamiento público animando a la participación.#NoEnMiNombre#AmnistíaNo pic.twitter.com/R2pEzwo15X — JUPOL (@JupolNacional) November 17, 2023

Así, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, asume su rol de principal líder de la oposición. De su lado sólo se encuentran los ultraderechistas de Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Estos partidos llevan semanas criticando los acuerdos con los independentistas, que han incluido una ley para amnistiar a los responsables del procès.

Por este motivo, principalmente, han convocado una nueva concentración. Después de varios días con protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz por las tardes, la próxima cita de repulsa al Gobierno será este sábado, 18 de noviembre, en la plaza de Cibeles de Madrid. El acto está impulsado por Mariano Gamo, creador del Foro España Cívica y expresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), y se han sumado más de 100 asociaciones de la sociedad civil.

[Las 52 manifestaciones, una a una: el PP dice que salieron dos millones y el Gobierno habla de 572.000]

Acudirán este centenar de asociaciones de la sociedad civil, pero también algunos integrantes de los dos partidos de la oposición, PP y Vox. El pasado martes, Feijóo apuntó en el Congreso que irían en masa para denunciar esta situación. "Ha firmado lo que le han puesto delante. No hay ni una sola institución española que no se desacredite", añadió el gallego, asegurando que "cualquier español, empezando por los catalanes de bien, ahora mismo no da crédito" con lo ocurrido.

Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana, ha defendido que los pactos de investidura "rinden la soberanía nacional, que reside en todos los españoles, al nacionalismo minoritario, excluyente y supremacista", según un comunicado recogido por Europa Press. SCC ha asegurado que es imprescindible la unidad de todos los ciudadanos, y ha criticado que los acuerdos otorgan "privilegios a los representantes de una ideología perversa que busca la destrucción de España, suponen un ataque a la convivencia y al principio de igualdad de todos los españoles ante la ley".

Cortes de tráfico

En cuanto a los cortes de tráfico, el Ayuntamiento de Madrid ha organizado un plan especial para manifestaciones a lo largo de este sábado 18 de noviembre. De 10:00 a 15:30 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Alcalá y Gran Vía.

También se suma otra restricción de 1:30 a 15:00 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y cortes de tráfico en la calle Alcalá y en la Puerta del Sol. Cuando entre en vigor, la ley entre muchas otras cosas cerrará o borrará las causas judiciales abiertas a los independentistas catalanes desde enero de 2012 hasta la actualidad.

Sigue los temas que te interesan