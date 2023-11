La Asociación de Fiscales premia al juez del 'procés' Pablo Llarena y pide la dimisión del fiscal general

La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera, ha mostrado su rebeldía contra la ley de amnistía, los pactos del PSOE con los independentistas y contra el concepto lawfare (guerra judicial) con dos acciones en el XXIV Congreso de la Asociación de Fiscales.

Por un lado, ha pedido la dimisión del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Por otro, ha premiado al juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, con el Premio Carmen Tagle y Luis Portero, en conmemoración a los dos fiscales asesinados por ETA. Tanto Llarena como García Ortiz han coincidido en el escenario del acto.

Este galardón tiene como finalidad premiar a figuras que se hayan destacado por su defensa del Estado de Derecho. El motivo de su elección lo han dejado claro desde esta asociación mayoritaria: por su "inapelable" actuación durante la causa del procés.

Cuando se ha subido al escenario ha recibido un aplauso de casi dos minutos con todos los presentes en pie, incluido el fiscal general sentado en la mesa presidencial en medio del escenario.

Esta misma asociación criticó duramente a García Ortiz hace unas semanas por el silencio mantenido por las exigencias de Carles Puigdemont, un silencio que este sábado ha roto precisamente en este congreso sobre la ley de amnistía. En cualquier caso, su aplicación requerirá el posicionamiento del Ministerio Público en cada caso concreto.

"Conocerla en su literalidad"

Aunque no ha querido avanzar un criterio, cree que exige "conocerla en su literalidad". No obstante, ha asegurado que velará "siempre por la independencia de los tribunales". A la Asociación de Fiscales no le ha valido y han culminado el congreso pidiendo su dimisión.

La petición de que el fiscal general dimita no es nueva. En junio lo solicitaron por la "burda maniobra" para adjudicar a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Ahora, por su pasividad en la defensa del Estado de Derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal.



Los asociados en el Congreso han votado las conclusiones que recogen la postura de la entidad destacando que la aprobación de la amnistía supondría la quiebra del Estado de Derecho y el incumplimiento de los deberes y obligaciones de España ante la Unión Europea.

En este mismo foro, la portavoz y de nuevo presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha mostrado su "rechazo absoluto" a la ley al considerar que es "un ataque sin precedentes a la independencia judicial".



Sánchez, por su parte, ha evitado este mismo sábado mencionar la amnistía durante su intervención en el Congreso Socialista Europeo, celebrado en Málaga.

En la última parte del acto, además del juez Llarena, ha sido premiada por su defensa del Estado de Derecho ante esta misma causa del procés la que fuera Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Concepción Talón, y a título póstumo a José Manuel Maza Martín, quien fuera Fiscal General fallecido en 2017. También, al igual que Llanera, por "su decisiva intervención" en el inicio de esta misma causa.

