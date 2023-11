Denuncian al Supremo que el fiscal general nombró 'manu militari' a Dolores Delgado en Memoria

El fiscal de la Audiencia Nacional Luis Ibáñez ha pedido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anule el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, acordado el pasado 13 de junio por el Gobierno a propuesta del fiscal general, Álvaro García Ortiz, dados los "vicios" del procedimiento seguido por éste para designar a su antigua jefa para el cargo.

Ibáñez fue uno de los candidatos a ese puesto, para que el que elegida Delgado pese a que siete de los once vocales del Consejo Fiscal se mostraron partidarios de excluir del orden del día la cobertura de la plaza con el fin de abrir un expediente sobre la posible incompatibilidad de Delgado para ocuparlo.

[El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria, recurrido al Supremo]

La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público "no otorga al presidente de un órgano colegiado [en este caso, el fiscal general, que preside el Consejo Fiscal] la facultad de hacer prevalecer su particular voluntad sobre el parecer mayoritario del órgano colegiado, expresamente manifestado. La regulación de los órganos colegiados en la LRJSP está basada, como no puede ser de otro modo, en criterios democráticos, de suerte que la voluntad de aquéllos se fundamenta en el acuerdo de la mayoría", señala la demanda de Ibáñez, registrada ayer en el Tribunal Supremo y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Autoritarismo"

En el caso de Delgado, la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Fiscal "optó por retirar del orden del día de la sesión la cobertura de la plaza controvertida, con incoación de un expediente orientado a determinar la presencia o no, en Dolores Delgado, de una causa de incompatibilidad legal".

"La voluntad del órgano quedó, así, conformada, en el sentido expresado. El presidente del Consejo Fiscal no puede, entonces, imponer, sobre el criterio de la mayoría, ni su individual parecer ni el de la minoría, pues tal proceder choca abiertamente con las reglas de funcionamiento de los órganos colegiados", sostiene.

Según la demanda, "no es dable el desplazamiento de las bases democráticas que inspiran el marco jurídico de éstos, en lo atinente a la adopción de acuerdos, hacia postulados autoritarios o netamente presidencialistas, impropios de un Estado de derecho".

Ibáñez subraya que, de acuerdo con las normas que regulan el funcionamiento de la Fiscalía, la concurrencia o no de un obstáculo como la incompatibilidad de una candidata es una competencia exclusiva del Consejo Fiscal, no del fiscal general.

Esa "privación" del desempeño de una competencia propia del Consejo Fiscal, añade, "ha ido de la mano de algo más, en concreto, de la invasión, por el fiscal general, de tal competencia, pese a serle ajena".

Se basa en que la mitad del texto de la propuesta de García Ortiz a favor de Delgado "está destinada a rebatir la concurrencia, en la finalmente designada, de cualquier causa de incompatibilidad legal".

De este modo, el fiscal general "se atribuye, de modo vehemente, la competencia apreciativa sobre el particular, cuando aquélla es de titularidad exclusiva del Consejo Fiscal".

Sin informe

Los siete vocales del Consejo partidarios de la retirada del asunto del orden del día se negaron posteriormente a participar en el debate "forzado por el presidente" en relación con la cobertura de la plaza.

"La situación creada constituye la instantánea de lo acontecido: la mayoría del Consejo Fiscal tiene un parecer, que es soslayado por su presidente, convirtiendo al bando minoritario en el vencedor de la contienda. No se respetan las más elementales reglas democráticas y se impone, a toda costa, el criterio del presidente".

En ese contexto, "considerar, como hace el fiscal general en su propuesta de nombramiento, que el Consejo Fiscal ha informado favorablemente la designación de Delgado para la plaza constituye una entelequia", afirma.

"La realidad es que la posible concurrencia, en la candidata finalmente designada, de una causa de incompatibilidad justificativa de su inidoneidad para el puesto ni ha sido debidamente investigada en sede administrativa -a través del procedimiento debido- ni ha sido resuelta por el único órgano competente para ello: el Consejo Fiscal", considera la demanda.

Ibáñez destaca que la exigencia de la mayoría del Consejo de tomar conocimiento de todos los elementos de juicio sobre la posible incompatibilidad de Delgado "no puede verse como un 'boicot' a las atribuciones legalmente asignadas al fiscal general, como se apunta en la propuesta de nombramiento".

Nombramiento predeterminado

"El devenir de los acontecimientos y la praxis observada por el presidente del Consejo Fiscal revelan, de forma razonable, la existencia de una predeterminación en el nombramiento de Dolores Delgado para la plaza discutida", señala.

[Revés a Dolores Delgado como fiscal de Memoria: rechazan una querella por torturas en el franquismo]

"La predeterminación, amén de subjetiva, parece ser también temporal, pues todo apunta a que la designación había de hacerse de inmediato y ser debatida, como fuese, en esa sesión del Consejo Fiscal. Incurrir en inobservancia de las más elementales reglas reguladoras del funcionamiento de los órganos colegiados al objeto de vencer la 'resistencia' advera esa conclusión", agrega.

"Y acusar, en este estado de cosas, a los vocales 'disidentes' de mala fe y de intencionalidades espurias no deja de resultar irónico", concluye.

Sigue los temas que te interesan