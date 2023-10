López-Istúriz: "A los únicos que no he visto condenar la masacre de Hamás es a los iletrados de Podemos"

Antonio López-Istúriz sigue con preocupación los acontecimientos que se están desarrollando en Israel desde el brutal ataque perpetrado por Hamás, la organización terrorista que controla la franja de Gaza. Es el Presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel en el Parlamento Europeo y el Secretario General del Partido Popular Europeo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu ya aseguró tras el ataque de la mañana del sábado que el precio que pagarán los responsables de este acto "no tiene precedentes". "Estamos en guerra", apuntó. "No es una operación, no son rondas de combates, es una guerra".

Las alarmas siguen sonando al norte y sur del país, incluido Tel Aviv y Jerusalén. Hay al menos 298 muertos (100 en Israel y 198 en Gaza) y 1.600 heridos palestinos y 908 israelíes. Los combatientes de Hamás, según detallan varios medios, está secuestrando los cuerpos de los soldados israelíes muertos. Y López-Istúriz lo sigue todo con gran preocupación mientras conversa con EL ESPAÑOL.

¿Qué consecuencias pueden tener estos hechos?

No es ninguna sorpresa. El plan de Irán, que es quien controla a Hamás y a Hezbolá, era emplear a sus terminales terroristas para terminar de desestabilizar el proceso de normalización entre Israel y los países árabes. La situación política en Israel es de gran inestabilidad. Es la única democracia en la zona y además sufre, como todas las democracias actuales, un ambiente muy polarizado. Ha habido una reacción de la oposición, con manifestaciones en las calles por el planteamiento de las reformas judiciales. Estos dos factores llevan a los terroristas a pensar que es el momento adecuado para provocar el máximo daño posible.

Hamás asegura haber arrojado 5.000 cohetes bombardeando Israel de forma masiva. Después, sus milicianos han penetrado en el país y han ido casa por casa, calle por calle, matando a todo el que se les pusiera por delante, fuese hombre, mujer o niño.

El terrorismo es igual en todos lados. Sea religioso, político...Hay algunos políticos en Europa que todavía dicen que se puede hablar con Hamás. Vemos que esa organización es todo lo mismo. A ver si se dan cuenta de que con esa gente no se puede hablar.

¿Como puede ser que Israel no supiera nada de lo que estaba pasando?

Los indicios estaban sobre la mesa. Israel ya había avisado a los europeos de un rearme de Hamás. Los países europeos lamentan lo ocurrido pero no han hecho nada en el pasado para evitarlo. Otra cosa es que un estado democrático pueda lanzar una guerra preventiva, pero se sabía que esto podía ocurrir. Eso es lo que diferencia a unos y otros. Israel es un estado que siempre ha sido atacado y que nunca ha empezado una guerra por sí mismo. Las suyas son siempre guerras defensivas en respuesta a ataques que reciben.

¿Que reacción se está produciendo en el mundo árabe?

Percibo bastante solidaridad con Israel en países de Oriente Medio, pidiendo el alto al fuego. He visto condenas a Hamás, en algunos casos por primera vez. Los únicos que no he visto condenar a Hamás es a los ultras de la izquierda española, que son la ruindad y la mezquindad personificadas. No entienden que Hamás no representa al pueblo palestino. Hoy mucho iletrado de Podemos han sacado declaraciones en defensa de los palestinos. Qué se puede esperar de ellos. Es vergonzoso que en una situación así no se muestre un ápice de solidaridad. Lo peor de todo es que forman parte del Gobierno de España.

Hace ya tiempo que los terroristas de Hamás y de Hezbolá han unido sus fuerzas contra Israel. ¿Temen que en el norte, en el Líbano, Hezbolá aproveche para lanzar su propio ataque?

Siempre. Es un temor constante. Hay que estar atentos a a frontera norte. Israel vive en constante estado de alerta por la posibilidad de ataques e invasiones sorpresivas por parte de sus vecinos. Los libaneses no son culpables. Culpables es Hezbolá, esa guerrilla mafiosa instalada al sur del país siempre dispuesta a dar el salto.

¿Había visto alguna vez algo similar?

Nunca habíamos visto nada igual. La gente inocente ha sido perseguida y asesinada mientras todos hacían sus vidas normales. Es terrible asistir a estas imágenes.

¿Cuál es la postura de la UE en este asunto? ¿Qué se va a hacer?

La de la UE ha sido siempre una postura muy meliflua. Hay países que pretenden que se reconozca a Hamás como una organización casi benéfica. Perseguir y matar a ciudadanos inocentes en la calle, secuestrar civiles y militares... La verdad ha salido a la luz una vez más.

¿Qué acciones debería emprender el Alto Representante de la UE Josep Borrell, jefe de la política exterior de la UE?

Borrell tiene que acabar con su actitud condescendiente con el régimen de los ayatolás de Irán, que a fin de cuentas es el origen de todo esto. Deben incrementarse las sanciones contra Irán, que utiliza estas organizaciones terroristas como armas de su política exterior. Eso se debe acabar. Del mismo modo que siempre ha habido una actitud muy beneficiosa para Palestina, que la tengan también con Israel, con quien se ha mantenido una actitud quizás más distante.

¿Y España?

España no puede hacer nada. En polícia exterior somos irrelevantes, y no tenemos esa capacidad de influencia. Y sobre todo cuando uno de los socios de Gobierno dice las cosas que están diciendo. Eres la vicepresidenta del Gobierno de un país y haces declaraciones que no nos representan. Además, todo parte de una cierta incultura sobre el ámbito internacional. Hamás e Hezbolá son terroristas al servicio de Irán, no representan al pueblo de Palestina. A ver si en Podemos se enteran de una vez. No podemos tener a una vicepresidenta del Gobierno condescendiente con la situación que se está viviendo en estos momentos.

Hay muchos proyectos u organizaciones no gubernamentales de la UE que en ocasiones el dinero que se les dona ha terminado en las manos de los yihadistas. ¿Esto lo han hablado alguna vez?

Europa es el mayor donante a nivel humanitario del mundo, pero Europa nunca sabe dónde acaba realmente todo su dinero. En el Líbano se ha podido comprobar que ayudas que iban a campos de refugiados en ese país acababan en manos de Hezbolá. La UE tiene que plantearse muy mucho dónde va ese dinero. Muchas veces se ha podido demostrar que no iba para los palestinos, sino a las arcas de Hezbollah y Hamás. Cada vez hay más debates en este asunto en el Parlamento Europeo. Y ya se está actuando, por fortuna.

