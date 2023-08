Buxadé ve "difícil" que Feijóo gobierne y critica al PP por "demonizar" a Vox "en los medios"

El vicepresidente de acción política de Vox, Jorge Buxadé, ha señalado este jueves que desde su formación son "conscientes" de que al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le va a ser "difícil" conformar una alternativa de Gobierno y en su caso aún no han abierto ninguna negociación con los 'populares' sobre su apoyo.

"No estamos en la situación de Feijóo", ha puntualizado durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, "no estoy en Génova, ni estoy su cabeza", y por tanto, es el líder 'popular' el que tiene que saber las relaciones que tiene con el resto de partidos y en qué medida puede configurar una mayoría, porque no es la primera vez que se ha visto como un partido dice "una cosa por la mañana y otra por la tarde".

Por ello, desde Vox se mantienen "a la expectativa de ver cuál es el acuerdo que plantea Feijóo". "Ha ganado las elecciones, ha sido el partido más votado, y él mismo ha asumido la responsabilidad de formar un Gobierno", ha recordado Buxadé aunque cree que "todos" somos conscientes de que a Feijóo "le va a ser difícil" conformar una alternativa de Gobierno.

El vicepresidente de Vox ha matizado además que la reunión mantenida entre el líder de su formación, Santiago Abascal, y el líder 'popular', forma parte de la "normalidad institucional" después de un proceso electoral y que "no le consta" que hubiese propuestas concretas sobre la mesa: "Hablaron de todas las cuestiones políticas de actualidad".

En lo que respecta a la carta enviada por Feijóo al líder socialista, Pedro Sánchez, para establecer diálogo, Buxadé considera que lo hizo "mal". "El PP hablaba permanentemente de derogar el sanchismo y lo que hace es ofrecerle un acuerdo", ha criticado. A su juicio se trata de un "problema fundamental" al igual que lo es "demonizar" a tu "natural aliado", como es Vox al PP, "a través de los medios de comunicación".

Al ser preguntado por la situación de Murcia o Aragón, donde ambas formaciones continúan con las negociaciones para la conformación de gobiernos autonómicos, Buxadé ha afeado que "algunos líderes" del PP "no están ayudando" a la conformación de estos gobiernos, pero que sin embargo "otros líderes" del partido sí que lo han entendido y ha puesto como ejemplo otros territorios como Extremadura o Valencia entre otros, donde PP y Vox han alcanzado acuerdos de Gobierno.

Por otro lado, el portavoz político de Vox se ha referido al debate de la financiación autonómica, que cree "un fracaso desde el mismo momento de la constitución del sistema de las autonomías", con el que la formación de Santiago Abascal es muy crítica.

Financiación autonómica

"Es un sistema que se ha montado para contentar a los partidos separatistas en determinadas regiones de España como moneda de cambio para conformar gobiernos, como estamos viendo ahora tras las elecciones del 23J", ha subrayado.

En esta línea, ha tildado de "grotesco" y "un auténtico insulto" que se hable de "mejorar" la financiación autonómica de determinados territorios "gobernados por partidos desleales a la nación", en alusión a Cataluña, cuando hay "problemas gravísimos" de infraestructuras en Asturias, en Cantabria, en Extremadura o Andalucía.

Además, señala que se plantean cambios en esta materia "única y exclusivamente como una cesión más a los partidos separatistas para obtener su apoyo". Por lo tanto, Buxadé ha señalado que la financiación autonómica debe responder al "principio fundamental de la igualdad de todos los españoles".

Buxadé también ha desechado este jueves la propuesta de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, para que los diputados puedan utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso y prefiere que se lleven a cabo otras reformas del Reglamento de la Cámara con el objetivo de garantizar "un funcionamiento más democrático".

Lenguas cooficiales

La líder de Sumar alegó que España es un país "de países", "diverso" y "plural" en el que las "distintas identidades" merecen este "derecho". Se modificaría el artículo 6 del Reglamento, que define los derechos de los diputados, y, en caso de que se termine acometiendo, la Cámara Baja debe prever interpretación simultánea del catalán, el euskera y el gallego.

Buxadé considera que "hay muchísimas cosas" que cambiar en el Reglamento del Congreso "para garantizar un funcionamiento más democrático" del Parlamento, pero no se ha referido al uso de las lenguas cooficiales.

Entre otras, ha mencionado reformas para que el presidente del Congreso "no sea correa de transmisión del Gobierno, sino que ejerza de verdadero poder de Estado de contrapeso", o para "impedir la práctica abusiva de presentar proposiciones de ley" de la que, a su juicio, ha hecho uso el Gobierno de Pedro Sánchez.

Buxadé también ha abogado por "garantizar el derecho a utilizar el español en parlamentos regionales en igualdad de condiciones que las lenguas cooficiales", de las que ha dicho que "por supuesto" son "lenguas españolas que han de ser utilizadas y respetadas".

