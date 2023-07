A qué se dedicaba Feijóo antes de llegar a la política nacional: de secretario en Galicia a dirigir Correos

"Quiero ser presidente, pero no quiero serlo de cualquier forma". Con esa contundente frase finalizó Alberto Núñez Feijóo su minuto de oro en el 'cara a cara' frente a Pedro Sánchez, celebrado en Atresmedia el pasado 10 de julio.

Tras 100 minutos de reproches, interrupciones y acusaciones que hicieron del debate a dos un encuentro muy "ruidoso", el líder del Partido Popular trató de explicar a los españoles los motivos por los que debe ser el próximo presidente del Gobierno de España. "Seré un presidente de fiar, no voy a mentir a los españoles y voy a escuchar sus problemas", aseguró.

Y es que, desde que el año pasado Alberto Núñez Feijóo fue elegido nuevo presidente del Partido Popular, su intención ha sido tratar de convencer al público de que un cambio de Gobierno en España es necesario. Por ello, tal y como ha reiterado en varias ocasiones, su partido se presenta como la "única alternativa" para acabar con el poder de Sánchez en la Moncloa.

Su intención de convertirse en el nuevo presidente del Gobierno se forja después de años de experiencia dedicados a la política. Durante décadas, el actual líder del Partido Popular ha pasado tanto por instituciones de Galicia como por la dirección de grandes empresas públicas, como es el caso de Correos.

Alberto Núñez Feijóo al acabar el instituto en Orense, justo antes de empezar Derecho en la USC. Cedida por Fran Balado

Para hablar de los orígenes de Alberto Núñez Feijóo, hay que viajar hasta La Peroja, un pequeño municipio de Ourense donde pasó gran parte de su infancia. Tal y como contó el líder del PP en el programa 'El Hormiguero', uno de los mejores recuerdos que tiene se remonta a su adolescencia y su paso por la Congregación de los Hermanos Maristas de León, donde estudió de interno hasta que completó el Bachillerato.

"Me enseñaron a estudiar, me enseñaron a jugar a balonmano, me enseñaron a levantarme a las 7 y media de la tarde... Perdón: 7 y media de la mañana. Y me enseñaron a currar, porque en ese colegio no había personal que hiciese nada. Éramos los alumnos los que hacíamos las camas, barríamos el colegio, las clases, el dormitorio, el fregadero, los patios, las letrinas...", explicó.

Una vez completó sus estudios a los 17 años, el joven Feijóo se trasladó hasta Santiago de Compostela para estudiar Derecho. Tras su formación universitaria, quiso ser juez. Pero cuando se propuso sacar esas oposiciones, su padre fue despedido. La economía familiar necesitaba un sueldo con urgencia y Feijóo se apuntó a las oposiciones al cuerpo de funcionarios autonómicos de la Xunta, que sacó con rapidez.

Su carrera política instititucional comenzó en 1991, con el cargo de secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Galicia. De ahí, su trayectoria fue en ascenso. Pasó por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y en el año 1996 se mudó a Madrid para formar parte del equipo de Aznar, incrustado de nuevo en Sanidad gracias a quien había sido su padrino en Galicia, Romay Beccaría.

Pero esos no fueron los únicos cargos que desempeñó Alberto Núñez Feijóo. El gallego también fue nombrado secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo y secretario general de Asistencia Sanitaria. Unos cargos que precedieron la llegada de Feijóo a la dirección de grandes empresas como Insalud o Correos.

Además, cabe destacar que el líder del Partido Popular fue también miembro del Instituto Gallego de Oftalmología, presidente del Patronato de la Fundación Hospital Manacor, presidente del Patronato de la Fundación Hospital Alcorcón, presidente del Consejo General del Insalud, consejero del Banco de Crédito Local y consejero de Paradores de Turismo de España.

Su carrera en Galicia

En el año 2003, el líder de los populares puso fin a su etapa en Madrid para retomar su labor en la Junta de Galicia. En este caso, tras su vuelta, fue nombrado consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y, posteriormente, vicepresidente primero. Pero si hay algo que provocó el gran salto de Feijóo a la política gallega fue la derrota de Fraga en las elecciones al Parlamento de Galicia en 2005, tras las que se retiró del liderazgo de la formación en la región. Tras muchas dudas e incertidumbres acerca de quién sería el sucesor, finalmente, Feijóo fue elegido en 2006.

Alberto Núñez Feijóo durante la campaña electoral de las elecciones a la presidencia de Galicia. EFE

Durante los siguientes años, Feijóo fue ganando cada vez más poder hasta que en 2009 se convirtió en el nuevo presidente de la Junta de Galicia tras conseguir su primera mayoría absoluta con 38 escaños. Entre sus medidas destacó la reducción del número de consejerías y la aplicación del catálogo priorizado de medicamentos. Tras tomar posesión de nuevo en 2012, cuatro años más tarde, Feijóo ganó por tercera vez consecutiva las elecciones en Galicia con mayoría absoluta.

Desde entonces, han sido muchas las tentaciones que ha tenido el líder gallego para saltar a la política nacional. Sin embargo, rechazó ser presidente del partido tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y no fue hasta la crisis interna vivida en el partido en 2022 cuando Feijóo decidió dar el paso y postularse como candidato de la formación a nivel nacional. No fue hasta el 2 de abril de 2022 cuando fue nombrado presidente del Partido Popular con el 98.35% de los votos.

Su primer gran logro han sido los buenos resultados en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. Ahora, tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, el líder del PP apura los últimos días de campaña para tratar de convencer a los españoles de que debe convertirse en el nuevo presidente del Gobierno.

