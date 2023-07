El dardo al Gobierno de Cayetano Rivera por los toros en RTVE en plena emisión de San Fermín

Los Sanfermines copan estos días la actualidad de festejos y de citas taurinas. La programación de la televisón pública se dedica durante unas dos horas de cada mañana, desde el pasado 7 de julio hasta el próximo día 14, a retransmitir los famosos encierros por las calles de Pamplona, la capital de Navarra.

En estos instantes imprescindibles de San Fermín, donde tienen lugar los mayores momentos de tensión entre corredores y espectadores, también hay figuras reconocidas que participan o comentan un trayecto que suele resolverse en pocos segundos. Desde la salida hasta la entrada en el coso apenas transcurren unos minutos donde se presta atención a las cualidades de la ganadería, al comportamiento de los cabestros y los asistentes o a los últimos suspiros antes de cerrar el acto.

Además, envuelve a estas míticas imágenes el halo literario de Ernest Hemingway o las pinceladas de quienes han plasmado ese paisaje merengue moteado por el rojo de las fajas y los pañuelos. También hay escenas menos lúdicas: en las últimas horas hemos visto comportamientos negativos durante las carreras o 15 denuncias por acoso durante otras actividades en la ciudad navarra.

Durante la mañana de este martes, justo después del final del quinto encierro, también ha llamado la atención una intervención pública. No ha sido de algún espontáneo en la calle Estafeta o de una intervención desafortunada. Ha ocurrido en el turno de palabra de uno de los toreros españoles más famosos de España: Cayetano Rivera Ordóñez. El matador tenía una silla en la tertulia desde Pamplona para TVE 1 y ha aprovechado para lanzar un dardo al Gobierno.

Ya había aparecido frente a las cámaras antes. En la salida de los toros, minutos antes del encierro, Cayetano Rivera exhibía sus nervios y contaba cómo se enfrentaba a este lance en años anteriores, cuando participaba. Aparte, ha recordado su corrida en la capital navarra del miércoles. Alabando a los congregados, ha subrayado la valentía de quien se juega la vida delante de los cabestros.

CAYETANO RIVERA EN LA 1.



Un mensaje de apoyo a la tauromaquia y contra este gobierno que no ha hecho más que pisotearla. pic.twitter.com/8OBeWKgFuG — RL #SWLA (@Rodriggo_30) July 11, 2023

Pero ha sido después, al terminar el encierro, cuando su presencia ha dado un giro al discurso del directo. Sentado frente a los presentadores del plató en Pamplona, el diestro ha soltado una reivindicación personal: "Hace demasiado tiempo que llevo echando de menos las corridas de toros en televisión en Televisión Española. Y ya que estamos aquí, quiero aprovechar para recordar a este gobierno que no puede ignorar la tauromaquia de forma sistemática, como ha ido haciendo", ha esgrimido.

"Me gustaría que para esta nueva etapa que nos espera el 23 de julio, pues que nos den el sitio que merecemos y que nos reconozcan como merecemos", ha zanjado, mientras los asistentes recogían el mensaje y las redes se hacía eco de esta petición. Varios internautas han reaccionado de distintas formas.

Algunos le han desmentido con datos: "Pero si RTVE tiene un programa los sábados sobre toros, y las corridas no tienen audiencia. Los Sanfermines sí, porque son a las 8:00, no tiene competencia, duran tres minutos y son una festividad popular donde no muere ningún animal. Mueren en la plaza".

Otros le han afeado que utilice el ente público para reivindicar ayudas a un sector en declive y le han recriminado su oficio. "Es incomprensible que en estos tiempos que vivimos haya gente (afortunadamente cada vez son menos) que disfrute viendo cómo se tortura y se masacra a un pobre animal. ¿Qué clase de tarado ignorante puede considerar esta crueldad intolerable "arte y cultura"?", se han preguntado, enlazando una grabación de una corrida reciente en San Fermín, donde se ve a un toro agonizar tras varios segundos de sufrimiento y que ha sido denunciado por organizaciones ecologistas.

❗Los últimos minutos de vida de Oloroso estuvieron marcados por la agonía, el sufrimiento y la soledad.



En medio de una plaza que clamaba acabar con su tortura, el novillo se tambaleó hasta desplomarse mientras sus pulmones se llenaban de sangre.#Encierro1RTVE #sanfermin pic.twitter.com/Gxs96IX3RV — AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) July 8, 2023

