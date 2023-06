El pacto de Alcaldía en Don Benito pone en riesgo la fusión del municipio con Villanueva de la Serena

Siempre Don Benito y el Partido Popular han alcanzado un acuerdo para investir como alcaldesa a María Fernanda Sánchez, cabeza de lista de los primeros. Tras la investidura, el portavoz del Grupo Popular en el ayuntamiento, Pedro Noblejas, ha confirmado que el pacto por la alcaldía contempla una alternancia en el Consistorio.

De esta forma, la candidata de la formación Siempre Don Benito ha sido elegida con 11 votos a favor, los de Siempre Don Benito y del PP, frente a los 9 votos a favor del candidato socialista, José Luis Quintana.

Tras dar a conocer el resultado de la votación, la polarización en el Teatro Imperial de Don Benito ha sido tal que muchos de los asistentes han roto en aplausos y enhorabuenas a la nueva alcaldesa, mientras que muchos otros han coreado 'Sí a la fusión' y 'Pucherazo'.

Dentro de los acuerdos alcanzados por ambos partidos existe la alternancia de dos años en el puesto de cada formación y una nueva consulta popular en el tercer año de gobierno sobre la fusión con Villanueva de la Serena así como el nombre del municipio resultante.

Este acuerdo es así dado que Siempre Don Benito se ha mostrado reacio a esa fusión entre ambos municipios extremeños dado que la victoria en Don Benito fue por solo un 0,27% de los votos. Esto es lo que propició la creación del partido que quiere mantener el pueblo al margen de Vegas Altas --como se llamará en un futuro el pueblo salido de la fusión--.

Sánchez en su discurso de investidura ha mencionado la consulta del año pasado "con unos resultados nada claros, y que había que investigar", tras lo que ha apuntado que ha habido un partido que ha sido el más votado, en referencia el PSOE, pero "los resultados Don Benito ha lanzado un mensaje a sus dirigentes, de no permitir una fusión con Villanueva a costa de sus ciudadanos".

"No podemos permitir que se lleve adelante un proyecto fracasado, ya que los vecinos de Don Benito no han expresado un apoyo claro y rotundo a la fusión", algo que a juicio de la alcaldesa "se resolvería con un nuevo referéndum al que nosotros no nos negamos, siempre que se realice con total transparencia", en alusión a las sospechas que existen de un posible fraude en las votaciones del pasado año.

