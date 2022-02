La fiesta de la unión entre Villanueva y Don Benito: "Desde la Constitución no vivíamos nada igual"

Villanueva de la Serena y Don Benito han madrugado este domingo para decidir su futuro. Los colegios están abiertos para la consulta popular en la que los vecinos de ambos municipios deben decidir si se convierten en una sola ciudad. La expectación es máxima y, según el sondeo realizado antes de la votación, los vecinos están por el sí. No obstante, también los hay que votarán en negativo.

El alcalde de Don Benito ha sido uno de los primeros en participar en esta consulta popular. A eso de las 9.30 horas, José Luis Quintana se mostraba emocionado ante los medios e incluso se le quebraba la voz. “Desde la Constitución española no hemos tenido nunca una elección tan trascendente”, exponía ante los medios. “No votamos para cuatro años, sino para las siguientes décadas”.

Con una chuleta en la que tenía marcado en amarillo lo más importante de su discurso, Quintana hablaba de la decisión más trascendente de su carrera política: “Esta fecha quedará marcada en la historia de España”.

“Lo he dado todo, me he quedado sin reservas. He tenido una lucha titánica para que salga el sí porque yo tengo mi vida hecha, pero mis vecinos y los jóvenes no la tienen”, concluía el regidor socialista.

Su homólogo en Villanueva de la Serena llegaba a su lugar de votación 45 minutos después. Lo hacía con la misma ilusión que su compañero y, antes de entregar su voto, lo mostraba ante una gran cantidad de medios que se daban cita.

Miguel Ángel Gallardo también hablaba de la importancia del voto. Se mostraba más ilusionado que nunca, porque no había votado para que le eligieran a él, sino para “el futuro de las siguientes generaciones que hoy no van a votar”.

Miguel Ángel Gallardo muestra su papeleta con el sí. D. D.

El alcade villanovense parecía seguro de que los resultados se darían favorables. “Estoy seguro de que hoy nace esa nueva ciudad, un ejemplo de cómo el municipalismo se pone de acuerdo para que generaciones venideras puedan vivir en un contexto mejor. Hoy se da la fiesta de la democracia local”.

Cabe recordar que para que se funde la nueva ciudad tendrán que darse unos resultados favorables a la fusión del 66% en cada pueblo por separado. Es decir, el 66%, o más, de los vecinos de Don Benito que participen en la consulta tendrán que decir que sí; el 66%, o más, de los vecinos de Villanueva que participen en la consulta tendrán que decir que sí.

Y es que no valdría que un municipio recabara un 80% de síes y el otro un 63% de noes. La pregunta de la papeleta es la siguiente: “¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ejercite la iniciativa para la tramitación del procedimiento de fusión con el municipio de Don Benito —y viceversa—?”

Están llamadas a votar un total de 54.000 personas. Algunas de ellas ya han emitido su voto por correo. Alrededor de 9.000 vecinos de estas dos localidades han emitido su voto desde la distancia —4.444 villanovenses de 21.368 y 4.135 vecinos de Don Benito de 30.171—. El sí convertiría al nuevo pueblo en la tercera ciudad más poblada de Extremadura, por delante incluso de Mérida.

A favor y en contra

Aunque la ilusión por el sí hace pensar que ambos municipios están preparados para la fusión, hay quien todavía cree en el no. Esto paralizaría la fusión —aunque los alcaldes podrían seguir adelante si quisieran, ya que sólo necesitan la aprobación de la junta de gobierno legalmente para realizar el trámite—. Razones para la negativa, por el momento, no se arguyen, pero los hay que no ven claro lo de la fusión. Jaime, por ejemplo, es uno de ellos.

Este vecino de Don Benito cree que podría salir el no. “¿Por qué sí? Nos han dicho por qué sí, pero nadie nos ha dicho por qué no”, expone antes de poner su voto justo antes de que el alcalde de su pueblo deposite su voto en la habitación contigua.

Una vecina de Villanueva de la Serena entrega su voto.

Mientras tanto, en Villanueva de la Serena, justo después de la comparecencia del alcalde en la Plaza de España del pueblo, un señor también se mostraba en contra. Acusaba al alcalde de “ególatra” y decía que todo estaba ya preparado y las actas listas para apoyar la fusión sin pruebas ni argumento alguno. Él aseguraba que no participaría porque la consulta era una pantomima, por lo que lo pone más fácil aún para que salga el resultado contrario al que pretende.

Por su parte, Carmen Velarde apoya el sí y no entiende a los que quieren el no. Vecina de Don Benito, ha sido una de las que ha emitido su voto por correo. “Ojalá salga porque beneficios hay muchos. Los habrá a la hora de atraer nuevas multinacionales que quieran apostar por una ciudad más grande. También en el tema cultural se podrán poner en liza proyectos de mayor envergadura. Se podrá acceder a nuevos fondos europeos e, igualmente, se podrán traer al nuevo municipio nuevos centros universitarios”.

Carmen no entiende a quienes votan no. Cree que no perderán su identidad ni tendrán por qué sentir arraigo de primeras con el nuevo municipio. “Yo seguiré siendo de Don Benito allá donde vaya y mi novio, por ejemplo, seguirá siendo de Villanueva de la Serena. No tienen argumentos razonados más allá para el no”.

En la mesa electoral contigua a la que votaba el alcalde de Don Benito pensaban de la misma manera. “Nadie argumenta por qué no. Te dicen que no y ya está. Son muy difusos en los planteamientos”, exponían a EL ESPAÑOL en esta mañana de votaciones.

El primer avance de participación se dará a conocer alrededor de las 14.30 horas y a las 20 horas cerrarán los colegios. Los resultados de esta consulta popular se sabrán a partir de las 22.30 horas.

