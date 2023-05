Elecciones tranquilas en Melilla por la fuerte presencia policial y pese a la anunciada impugnación

La enorme presencia policial en Melilla y en el interior de los colegios electorales más conflictivos está siendo la clave para que en la Ciudad Autónoma no se hayan producido incidentes reseñables a lo largo de la jornada electoral, más allá de la aparición de determinados electores que han pretendido votar en urna tras hacerlo por correo portando una autorización falsa de la Junta Electoral de Zona. "Pero en cuanto se ha detectado la Policía ha procedido a identificarlos", cuenta un vocal de una mesa en el colegio León Solá.

En los exteriores está la Policía Nacional en grupos de 4, que se amplían en función de las patrullas que cada cierto tiempo hacen agentes de los que patrullan por la ciudad y los exteriores de los colegios, En el interior hay cinco agentes de la Policía Local. La presencia policial en los colegios electorales, además, va por barrios. Su número aumenta en función de si se ubica en barrios 'conflictivos' en los que históricamente gana el CpM.

En el León Solá, por la mañana, ha votado una persona que ya había votado por correo y que por tanto, no le correspondía. "Lo que se ha decidido es que se anulará su voto por correo", cuenta el interventor de un partido político. La jornada ha transcurrido, por tanto, tranquila, a excepción de esas escasas incidencias. La participación eso sí, ha bajado sustancialmente: a las 18 horas era del 36,01%, 7,76 puntos por debajo de las de 2019.

Suad El-Agy tiene 20 años, y es la presidenta de la misma mesa en la que ejercerá por vez primera su derecho al voto. "Lo peor es el aburrimiento. Aquí sólo hemos tenido un error de una persona que votó aquí cuando debía votar en la de enfrente, y se ha solucionado cambiándole de la lista".

La mesa está compuesta masivamente por mujeres. Han almorzado tarde, en torno a las 15.30 horas. "Hemos compartido la comida y descubierto muchas cosas de cómo funciona el proceso electoral. Lo mejor es el compañerismo que hemos tenido", cuentan Bonaissa e Ima, de 26 y 20 años. "Además, yo he sido alumna de este colegio toda mi vida. Me ha gustado volver".

Tanta tranquilidad ha acabado por aburrir a los miembros de las mesas, sobre todo a una interventora del PSOE, que increpa a EL ESPAÑOL con el cliché de 'prensa manipuladora' secundada con mucho entusiasmo por un interventor del CpM.

La siguiente escena tiene lugar a las 16:15 de la tarde en el colegio público Juan Caro Romero, uno de los que, elección tras elección sale de Coalición Por Melilla (CpM), el partido promarroquí que estaría tras el presunto fraude electoral que investigará ahora Anticorrupción. La presidenta de la mesa, Ikram, tras ver el DNI del elector y consultar el listado, le pregunta al joven que tiene delante:

-A ver. ¿usted cómo se llama?

-Mohamed Raschid Mohamed*

-Pero aquí, con este DNI que me enseña, dice que usted ha votado ya por correo.

-No, no. Yo no he votado.

-Si, sí. Cómo que no. Usted solicitó el voto por correo y está en esta lista. Otra cosa es que no terminara el proceso, pero en cualquier caso aquí en urna no puede votar. Si tiene dudas, vaya a hablar con el representante de la Junta electoral de Zona, que está por ahí fuera.

Yunaida y Salma (las dos jóvenes vocales de la mesa) cierran filas con la recomendación de Ikram, le indican dónde está el representante de la JEZ y ven al joven alejarse. "Tiene guasa que acabamos de decir que la jornada está siendo muy tranquila y precisamente ocurra esto delante de una periodista", exclama Salma arrancando una carcajada que secundan también interventores y apoderados. "Lo mejor del día es que estamos conociendo gente nueva. Y que estamos teniendo mucha cordialidad entre todos", detalla Ikram.

Pero a las 5 de la tarde, en el Caro Romero se aburren. La urna de la mesa 8A tan sólo tiene 65 votos. "Es normal. Aquí el 50% del censo ha votado por correo", cuenta Walid, el presidente de la mesa.

En el colegio Rusadir hay mucho más movimiento. La gente, a partir de las 17,30 horas se ha animado a ir a votar. Mohamed, un interventor del PP, cuenta que por la mañana "una mujer ha venido con el sobre grande de correos pretendiendo votar. No podía, claro". Hasta 3 personas han intentado ejercer su derecho a voto mostrando un permiso falso de la Junta Electoral. "La Policía les ha identificado y les ha pedido que se marchen".

En la mesa 44A la presidenta se llama Jana y tiene 21 años. Jesús, el primer vocal, 41. "A mí me está gustando esta experiencia", dice Jana. Jesús agradece que por la tarde "esté habiendo mucho más movimiento".

Impugnación

Dunia Almasouri, la candidata a la Presidencia de la Ciudad Autónoma por CpM, ha asegurado que como ya hiciera días atrás, que acatarán los resultados electorales que los va a impugnar. La denuncia se llevará a efecto tan pronto se tenga el recuento definitivo, dentro de unos "tres o cuatro días", según recoge la Agencia Efe.

La candidata ha justificado la postura de su partido por la decisión de la Junta Electoral de Zona (JEZ), ratificada por la Junta Electoral Central (JEC), de validar los 761 votos por correo que habían sido depositados en Correos sin DNI hasta el 17 de mayo.

También ha lamentado que estas elecciones han sido "muy duras y difíciles" y que han estado "marcadas y manchadas por el voto por correo" y por "la interferencia de algunos medios de comunicación" con "algunos titulares sensacionalistas" por "cuestiones filtradas de forma interesada hacia un bando u otro". Almansouri no ha hecho referencia alguna a las detenciones efectuadas días atrás, como la del número 3 de su candidatura.

En el Colegio Público Velázquez hay agentes de la Policía Local y EL ESPAÑOL se cruza con la candidata del PSOE, Gloria Rojas, quien ha dedicado la tarde a hacer ruta por los colegios y saludar a los miembros de las mesas electorales. Sobre la impugnación anunciada por el CpM, sostiene a este medio que "de impugnarse, la Asamblea no podrá constituirse hasta julio" dice con resignación.

*Nombre ficticio.

