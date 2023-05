El incendio de Las Hurdes se estabiliza y los residentes desalojados pueden volver a sus casas

El Plan Infoex ha reducido de nivel 2 a nivel 1 de peligrosidad el incendio declarado el pasado miércoles en la comarca de Las Hurdes y extendido a la Sierra de Gata, al quedar "estabilizado" el mismo la noche de este sábado. Sin embargo, continúa la evacuación preventiva de la población de Ovejuela, la zona donde las llamas se mantienen más activas. Además, la Unidad Militar de Emergencia (EME) se retira de la zona al terminar su labor.

Así lo ha recogido hacia las 11 de la mañana del domingo la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en sus redes sociales: "El Plan Infoex desactiva el nivel 2 de peligrosidad tras la buena evolución del Pinofranqueado. Estabilizado y en el nivel 1 de Infoex. Se mantiene situación 2 de Infocaex al continuar la evacuación preventiva de Ovejuela", ha señalado la consejería en redes sociales.

Además, la Unidad Militar de Emergencia (UME) se retira tras participar desde el pasado viernes en las labores de extinción de un incendio que ha calcinado unas 12.000 hectáreas, según los últimos datos oficiales.

Con el repliegue de los efectivos 🚒 finaliza nuestra intervención en el #IFPinofranqueado



Un placer trabajar junto a todos los servicios de emergencias 🚨 @PLANINFOEX



GRACIAS #Extremadura por las muestras de cariño pic.twitter.com/2OY70lbdUD — UME (@UMEgob) May 21, 2023

Hay que recordar que la dirección del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) ha acordado la tarde de este sábado permitir el retorno a sus casas de los habitantes de Cadalso, Descargamaría y Robledillo de Gata trasladados a instalaciones municipales de Moraleja desde la madrugada del pasado viernes como consecuencia de la "estabilización" del incendio.

El operativo de extinción del Infoex ha recomendado esta medida tras la mejora en la situación del incendio en la tarde de este sábado. Desde el Infocaex se ha ordenado a los realojados no transitar por las zonas incendiadas.

Sin embargo, "aún se mantiene el desalojo de Ovejuela ya que la situación del perímetro de esta localidad no es tan buena", según ha informado este sábado la Junta de Extremadura en nota de prensa. Francisco Navarrete, director del operativo de extinción, declaraba a los medios que aún no se saben los daños concretos de bienes inmuebles y resolvía la situación así: "El incendio está contenido al 100%, pero no del todo controlado".

