Feijóo, ante la emergencia por la sequía: "El campo no quiere que se le riegue con ayudas, quiere regar"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó en Valencia el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves para aprobar medidas contra la sequía. "A los agricultores no se les engatusa el día de la pegada de carteles", dijo sobre la coincidencia en el calendario con el arranque de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28-M. "El campo no quiere que se les riegue con ayudas, el campo quiere regar", aseveró.

"El campo no se conforma con ayudas para resistir, el campo lo que quiere es producir", insistió el dirigente gallego en un mitin celebrado en la Marina de Valencia a las puertas del inicio oficial de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M.

"En cinco años el Gobierno tuvo tiempo de ejecutar medidas", reprochó. Feijóo recordó además, tal y como anunció en Murcia, su intención de impulsar "un plan nacional para depurar toda el agua y reutilizarla".

[Pedro Sánchez arranca la campaña con un Consejo extraordinario para lanzar medidas contra la sequía]

En esta línea, prometió que, si alcanza la presidencia del Gobierno en las posteriores elecciones generales, su Ejecutivo modernizará el abastecimiento "para no perder entre 20% y el 30% del agua".

"Invertiremos 40.000 millones euros en próximos 10 años", prometió. "Convocaría una conferencia de presidentes (autonómicos) y pactaría con todos. No será una medida extraordinaria, será una acción planificada del Gobierno. Me dedicaré en cuerpo y alma durante cuatro años", aseguró.

Sin "casting" ni "figurantes"

Alberto Núñez Feijóo inició su intervención con varias bromas sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que considera alejado de la ciudadanía. "He venido a Valencia en tren, no he venido en Falcon", contrapuso. "He hablado con toda la gente de la calle que me he encontrado, sin casting previo", agregó.

El dirigente, muy aplaudido por los militantes valencianos del partido, continuó con la chanza: "He tomado un café y no había figurantes. Para entrar aquí no hemos pedido el DNI ni hemos hecho firmar un manual de buena conducta".

"Todo esto parece una broma, pero no lo es", prosiguió más serio. Pero continuaron sus ironías. "Ahora Sánchez va a ver a Biden. Verá coches, aviones... Su reacción es imprevisible. Como se acerque al Air Force One del presidente de EEUU querrá uno para él. Espero que no lo haga", afirmó.

Feijóo, ya "fuera de bromas", prometió un cambio de perfil si alcanza la presidencia del Gobierno de España. "Yo me comprometo a actuar siempre así. Cuando sea presidente, estaré entre la gente", dijo.

Sigue los temas que te interesan