Villarejo ante la Comisión: "Votaré a Sánchez porque es el presidente más valiente que he conocido"

La última vez que compareció ante sus señorías del Congreso ocultaba su rostro con la mascarilla reglamentaria que el Gobierno impuso durante la Covid-19 en espacios interiores. Este miércoles, el comisario José Manuel Villarejo ha ido a cara descubierta a la comisión de investigación sobre las 'cloacas' del Estado y la 'operación Cataluña'.

"Les va la marcha, me llaman mentiroso pero aquí me tienen", señaló, mordaz, ante los parlamentarios de todas las formaciones. Los representantes políticos son conscientes de que el agente jubilado ofrece muchas veces afirmaciones que no están acreditadas. Pero como es una máquina de ofrecer titulares, esperaban otra tarde estimulante.

Entre su habitual retahíla de exabruptos, Villarejo ha asegurado que su intención es la de votar al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en las próximas elecciones generales. "Si llego vivo a diciembre votaré a Pedro Sánchez porque es el presidente más valiente que he conocido".

El excomisario dice tener a Sánchez en alta estima por haber cesado al general Félix Sanz Roldán como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pese a que éste le había advertido que tenía en su poder información sobre "las saunas de su suegro". "Le vino con eso y se lo tiró a la cara. Es mi ídolo", ha señalado.

Alusiones al 'caso Mediador'

Villarejo realizó este comentario en respuesta al portavoz del PP en la comisión, Luis Santamaría, el primero en sacar a colación las "saunas" cuya propiedad se atribuye al padre de Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

Santamaría avanzó que su partido está "a punto de confirmar la veracidad de unos documentos" sobre este asunto que "sin duda darán bastante juego" en los trabajos de la comisión.

El excomisario, ya entrando en materia, explicó que la operación Cataluña la dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que fue ideada desde las "entrañas" de Presidencia del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy. Entonces el CNI estaba en manos de Soraya Sáenz de Santamaría.

Según Villarejo, las "directrices fundamentales" las daban directamente los servicios secretos, entonces liderados por el general Sanz Roldán.

Tal y como describió, la operación Cataluña, fue una labor parapolicial de "inteligencia" orquestada para frenar el desafío independentista, pero negó que el objetivo fuera fabricar pruebas falsas contra políticos soberanistas.

"La operación Cataluña no se entiende sin que le pregunten ustedes al CNI. Es una de las muchas operaciones en las que en mi condición de agente de inteligencia trabajé para el Gobierno", subrayó.

Posteriormente, hizo alusión al caso Mediador, que tanta polvareda ha levantado en el PSOE en los últimos meses.

"Ni el CNI ni la Guardia Civil aparecen en esta causa. En mi caso no hay ningún chocho volador, ninguna coca, ningunos generales que se llevan el dinero y, sin embargo, estoy aquí, que me piden 1.200 años, imagínese lo absurdo", lamentó, en referencia a la causa en la que figura como investigado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni.

Cuentas en Andorra

En otro momento se referió a informaciones publicadas que vinculaban a independentistas con cuentas opacas en Andorra, a raíz de la evasión de capitales reconocida por Jordi Pujol, y precisó que este asunto lo encargó el CNI a la Guardia Civil porque "nunca" se han fiado de la Policía.

Según explicó, su intervención en el tema de Andorra fue una nota de inteligencia en la que se mencionaba a personas vinculadas a Juan Carlos I, lo que provocó una noticia en la que se acusaba a los policías de tratar de implicar al Rey en el caso Pujol.

Villarejo sostiene que aquello provocó que fuera detenido poco después, porque "el CNI siempre acepta un órdago", y por eso no ha querido profundizar en el tema. "Me pone su señoría en el compromiso de que me repriman, en cualquier momento me van a volver a meter en prisión si vuelvo a hablar o a dar más detalles", señaló.

A su juicio, a la Corona se la protege "corrigiendo los errores, no encubriéndolos ni ocultándolos". "Y ese ha sido mi error, porque había otras personas que no entendían eso", terminó.

