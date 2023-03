En directo | PSOE y Podemos evidencian su ruptura en la votación de la reforma de la ley del 'sí es sí'

El Congreso de los Diputados vota este martes la toma en consideración de la propuesta socialista para reformar la ley del solo sí es sí, que ha generado una gran tensión entre los socios de Gobierno por el rechazo del Ministerio de Igualdad a esta iniciativa y el apoyo a la misma de la derecha.



Durante la jornada de ayer, Unidas Podemos y PSOE se emplazaron a "recapacitar" y negociar hasta el último momento para poder llegar unidos al debate, en el que, si no hay cambios, los socialistas defenderán incluir la violencia y la intimidación como un subtipo agravado dentro de la norma y retocar algunas penas, algo que para los morados significa renunciar en la práctica al consentimiento.



El PSOE solo puede sacar adelante su propuesta con el apoyo del PP, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que será "consecuente" con "la dignidad y la igualdad de las mujeres" en la votación "para protegerlas del PSOE".



Los ministros del Gobierno mantenían ayer la esperanza de llegar a un acuerdo 'in extremis' con Unidas Podemos, con quien existe un diálogo "constante", en palabras de la titular de Justicia, Pilar Llop, quien ha alegado que "no podemos estar divididos en cuestiones tan importantes".



La ministra de Igualdad, Irene Montero, no se ha pronunciado en las últimas 24 horas sobre la existencia o no de una negociación con el PSOE, aunque fuentes del ministerio aseguran a EFE que estas cuestiones siempre se dirimen en el "último minuto".