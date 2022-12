El PSOE estudiará ahora si sanciona a Carmen Calvo por romper la disciplina de voto en la Ley Trans

El PSOE va a estudiar a ver si sanciona a la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo por haber roto la disciplina de voto. Lo hizo este jueves durante la aprobación de la Ley Trans en el Congreso de los Diputados al abstenerse, frente al voto a favor que había pedido el partido a sus diputados.

Lo cierto es que para nadie en la formación ha sido una sorpresa que Calvo se haya decantado por la abstención. Ella lidera el sector feminista ortodoxo del PSOE y siempre se ha mostrado muy crítica, incluso en público a través de entrevistas, con la norma redactada por el Ministerio de Igualdad.

A su salida del hemiciclo, a toda prisa para evitar las miradas incómodas, Calvo habló con algunos periodistas y reconoció que se abstuvo porque está "de acuerdo con que exista una ley, pero no esa ley". No votó en contra porque eso lo hacen "las derechas que nunca están para proteger a los colectivos". Ahora aguarda una posible sanción como una forma de asumir las consecuencias de un acto de conciencia.

Según la normativa del partido, todos los diputados deben respetar la disciplina de voto y, de no hacerlo, el asunto pasa a la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, un ente relativamente independiente, que tendrá que decidir qué sanción se le impone. "Se le podrá sancionar. Se está estudiando", afirman fuentes socialistas.

Sin embargo, al no haber alterado el resultado de la votación, el castigo no será severo. La Ley Trans ha quedado aprobada finalmente con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones, y ahora tendrá que ser ratificada por el Senado.

La situación de Calvo es idéntica a la de Odón Elorza, el último socialista en saltarse la disciplina de voto. Lo hizo en noviembre del año pasado, cuando votó contra el nombramiento de Enrique Arnaldo como miembro del Tribunal Constitucional. En su caso, el partido le sancionó con una multa de 600 euros, igual que hizo con los 15 diputados del PSOE que votaron contra el nombramiento de Mariano Rajoy como presidente en 2015.

Las feministas la respaldan

Carmen Calvo ha liderado, desde que el Ministerio de Igualdad redactó la Ley Trans, a las feministas del PSOE que consideraban que el texto atentaba contra sus derechos. Los socialistas intentaron enmendar la ley para contentar a dicho sector, pero ha sido en vano y la ha aprobado sin sus correcciones.

"Estamos muy cabreadas, aunque ya sabíamos lo que iba a pasar", aseguran desde dicho sector. Y le reconocen a la exvicepresidenta y presidenta de la Comisión de Igualdad lo que ha hecho. "Le ha devuelto la dignidad al feminismo socialista", añaden.

Dicen que ha representado a todas aquellas diputadas que, aunque también hubieran querido abstenerse, no lo han hecho por la férrea disciplina de partido en el PSOE. "Ellas, las que han tenido que votar que sí, luego no se han levantado y no han aplaudido en el hemiciclo", señalan. Una de ellas es Laura Berja, la diputada y portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Respecto a la sanción, si se queda sólo en una cuestión económica, consideran que no va a traer más cola, que se acatará y punto. "Si es sólo económico, no va a trascender demasiado. Si la sanción es que Pedro Sánchez tome algún tipo de decisión contra ella, ahí sí se va a encontrar una pared enfrente. Carmen es una persona muy querida en el partido y por la militancia", añaden.

