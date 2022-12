El exjefe de campaña de Sánchez en Extremadura, un año después de dimitir: "Sólo le interesa el poder"

El 23 de diciembre de 2021, tal día como hoy hace un año, Enrique Pérez Romero se dio de baja del PSOE tras 18 años de militancia. Lo hacía, dijo, por la deriva que había adoptado Pedro Sánchez.

Ahora, los últimos acontecimientos "confirman" su diagnóstico: "Sólo le interesa el poder", asegura en conversación telefónica.

Pérez Romero no era un militante de base cabreado. Fue coordinador de la campaña extremeña del ahora presidente del Gobierno cuando, en 2016, se lanzó a por la Secretaría general del PSOE.

Después, en 2017, disputó a Guillermo Fernández Vara el liderazgo del partido en Extremadura y, aunque perdió, entró en la Ejecutiva como secretario de Movimientos sociales.

Hoy justo se cumple un año desde que mandó una carta a Sánchez anunciando su baja y en la que le acusaba de traicionar a la militancia, de no tener una ideología propia y sólo moverse por el interés de permanecer en la Moncloa.

"Tuvo la oportunidad de refundar un espacio a la izquierda y no lo hizo. Está haciendo muchas cosas que prometió que no iba a hacer y no está haciendo las que prometió, como la creación de una banca pública o una reforma laboral más progresista", afirma en conversación con este diario. "El caso de la banca pública habría sido muy beneficioso en una situación como la actual, pero ni lo ha intentado", añade.

–Habrá quien diga que cuando se gobierna sin mayoría absoluta no se puede hacer todo lo que uno quiere y que hay que buscar equilibrios con socios.

–Sí, claro. Con los nacionalistas han pactado todos. Desde José María Aznar hasta José Luis Rodríguez Zapatero. Pero todo tiene límites. Si tienes que traspasar unos límites y lo haces, se ve que te importa más el poder que la política.

Una de las líneas rojas que advirtió Pérez Romero cuando se dio de baja fue la situación de los indultos a los presos condenados por el procés catalán. Para él, eso fue un acto antidemocrático. Si hubiera sabido entonces que poco después se iba a reformar el Código Penal para derogar la sedición y rebajar la malversación y que así los condenados puedan presentarse a las elecciones…

"¿Ves cómo no me había equivocado? La verdad es que no hubiera dicho que era capaz de llegar tan lejos, pero genera desconfianza en la gente porque ha hecho tantas cosas que no iba a hacer. Ahora vendrá un referéndum", asegura. Ahí, el Gobierno ha salido en tromba a decir que no habrá referéndum. "Ya, pero verás la consulta de la que hablaba Salvador Illa", dice, en referencia a las manifestaciones en ese sentido del líder del PSC.

Según entiende Pérez Romero, esos movimientos por parte del Gobierno no responden a parte de su agenda, sino a un intento desesperado por mantenerse en la Moncloa. "Intentó gobernar con el apoyo de Ciudadanos y no pudo. Está gobernando con Unidas Podemos, con el apoyo de los independentistas y de EH Bildu. Si fuera capaz de gobernar con el PP y con Vox, lo haría", asegura.

En ese sentido, este mismo jueves desde Unidas Podemos han afeado al PSOE que haya sacado adelante la enmienda que excluye a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal con el apoyo de PP y Vox. "Han sacado adelante esa enmienda con los que apoyaron un golpe a la soberanía del Estado", ha acusado la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge. De Bildu a Vox, todo vale para Sánchez según para qué.

"Se va adaptando a lo que encuentra", analiza Pérez Romero. "Igual que se apoyó en Susana Díaz y luego se la quitó de en medio. Lo mismo que hizo con todos los militantes que le apoyamos. Esa es su seña de identidad: la conquista y mantenimiento del poder", apunta.

Según su opinión, eso también se ha visto con la Ley Trans, aprobada este jueves después de que el PSOE no peleara una enmienda que exigía su sector feminista y que servía para poner coto a la autodeterminación de género. "Ha sucumbido a la presión de Podemos, a pesar de que es una visión liberal que se preocupa más de las identidades y libertades", añade.

–¿Qué relación mantiene con los que eran sus compañeros militantes?

–Muchos se han ido.

–¿Y los que se han quedado?

–Saben que sé muchas cosas y la relación se ha roto del todo para no empeorarla. Fernández Vara no me ha vuelto a llamar.

