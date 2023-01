El Gobierno requiere a CyL para que no aplique el plan antiabortista de Vox

El Gobierno se ha lanzado contra el plan antiabortista de Castilla y León. El Ministerio de Sanidad ha advertido a la Junta con un requerimiento que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa" con respecto a la interrupción del embarazo con "posible vulneración de principios fundamentales".

Desde el Ejecutivo no se descarta implementar "actuaciones jurídicas adicionales" si la comunidad no atiende el requerimiento. El Gobierno de España asegura que "utilizará todos los mecanismos" jurídicos "para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente". También señalan que se "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado".

El documento se ha enviado en la tarde de este domingo, 15 de enero, a la Consejería de la Comunidad Autónoma, presidida por el PP. En él se les conmina a no aprobar ninguna medida y, si ya se han adoptado, al cese inmediato "de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico".

El Gobierno de coalición tiene claro que los derechos de las mujeres son irrenunciables.



Llevaremos a cabo todas las acciones para evitar que entre en vigor una norma en CyL que va contra el derecho al aborto. Trabajaremos siempre para garantizar el aborto libre y gratuito. pic.twitter.com/jsnXeo5Tbd — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 15, 2023

Sanidad requiere a la Junta que le envíe "de manera inmediata" los "protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales" que anunciaron desde la consejería autonómica. El Ejecutivo indica que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están "en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes".

Además, el Gobierno sugiere que implementará "actuaciones jurídicas adicionales" si la normativa de Castilla y León contraviene "abiertamente" el "ordenamiento jurídico". Según anotan, el protocolo de la Junta puede extralimitar "las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma".

