María Jesús Montero: Feijóo es "el señor Mopongo, no estoy de acuerdo" con el Gobierno

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha lamentado este jueves que el PP "vota en contra de lo que beneficia a la mayoría" de los ciudadanos, porque este partido "defiende el interés de unos pocos".

Por este motivo, María Jesús Montero ha calificado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el "señor me opongo, ponga una propuesta y yo me opongo", ya que "no importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, que nosotros estamos en contra, permanentemente".

Montero se ha pronunciado de esta forma este jueves en Mérida, donde ha participado junto con el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en un acto público con motivo del inicio del curso político en Extremadura.

En su intervención, la dirigente socialista ha lamentado que "ante cualquier propuesta que permita que los ciudadanos puedan resistir mejor este momento, tenemos en frente un PP que ni está ni se le espera", tras lo que ha planteado que "si ellos creen que nosotros estamos asumiendo propuestas que ellos hacen, ¿por qué votan en contra en el Congreso de los Diputados?", ha dicho.

Así, ha preguntado al PP por qué "vota en contra de la bonificación de los combustibles o de bajar los impuestos a la factura eléctrica o del transporte gratuito?".

Ante esta situación, Montero ha criticado que el PP "vota en contra de lo que beneficia a los ciudadanos y son políticas del sentido común", tras lo que Montero ha asegurado que el PP "vota en contra de lo que beneficia a la mayoría porque el PP defiende el interés de unos pocos, de las energéticas, de las petroleras", ha dicho.

"Defiende el interés de unos pocos, ni siquiera defiende el interés de los empresarios", ha asegurado la vicesecretaria general del PSOE, quien ha asegurado que el PP "ni tiene proyecto, ni tiene idea de España, ni tiene forma ni tiene líder, y que por tanto no representa nada", frente al PSOE, que a su juicio es un partido que "tiene proyecto de país, que tiene líder y tiene equipo humano".

En su intervención, la vicesecretaria general del PSOE ha elogiado la gestión económica que se realiza en la Junta de Extremadura y en el Ayuntamiento de Mérida "a pesar de las herencias de algunos", y que está "haciendo compatible con la ampliación de derechos de los ciudadanos, que eso es lo difícil".

También Montero ha dado la bienvenida a la localidad de Vegas Altas, que será resultante de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, y con la que "una vez más, Extremadura ha dado una lección magistral" en el panorama nacional "al conjunto de España y a los que se quieren separar", ha dicho.

Así, Montero ha calificado al PSOE como "el partido de las libertades y de los derechos", así como del "gobierno de la gente" que en los últimos tres años ha desarrollado un "intenso trabajo" con la pandemia, el volcán de La Palma o la invasión de Ucrania, en los que "ha sabido adaptarse a cada circunstancia y gobernando para la gente y con la gente".

Sigue los temas que te interesan