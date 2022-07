Marimar Blanco reclama que la memoria democrática deje claro que "solo unos mataban"

Marimar Blanco ha pedido este domingo, durante el acto conmemorativo del 25 aniversario del secuestro y asesinato de su hermano por ETA, que la memoria democrática reconozca la verdadera historia del terrorismo, con "buenos y malos, con vencedores y vencidos".

"No podemos permitir que tanto dolor se olvide, que se borre a los culpables o que el sacrificio de inocentes no sirva para nada; no queremos ser solo un estereotipo de sufrimiento, queremos justicia, que se respete la verdad de lo que ha ocurrido sin intoxicaciones", ha señalado.

Ha reclamado que la memoria democrática deje claro que "no hubo conflicto, que solo unos mataban y otros morían". Marimar Blanco ha enfatizado que la justicia y la verdad "deben ser siempre la prioridad de cualquier gobierno", y ha pedido que no se silencie la voz de las víctimas del terrorismo, porque "importa, y ni enfrenta ni divide".

"Lo mínimo que debemos hacer es honrar su memoria cada día, no solo con palabras, sino también con grandes hechos". "Que nadie olvide lo que conseguimos, la unidad frente al terrorismo y frente a quienes no lo condenaron y siguen sin hacerlo", ha concluido.

