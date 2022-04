Miguel Tellado, el "Iniesta" de Feijóo que gestionó sus cuatro triunfos electorales

-Ya sé que me dirán ustedes que no es Cristiano Ronaldo. Sé perfectamente que algunos opinarán que no es Messi. Pero yo, que no soy del Barça, y tengo que reconocer que el Barça fue el equipo que mejor jugó al fútbol en esta Liga; si tuviéramos que elegir, la persona que voy a nombrar sería perfectamente Iniesta, que fue el capitán de la selección española que ganó el Mundial. Y para mí Iniesta, en este momento, en el Partido Popular de Galicia, es Miguel Tellado.

En la primavera de 2016, cuatro meses antes de obtener su tercer mayoría absoluta consecutiva, Alberto Núñez Feijóo daba un giro radical al organigrama del partido a nivel autonómico. Tocaba escoger a un nuevo secretario general, y en aquel momento decidió apostar por quien era hombre cercano a su sector, pero que no figuraba en ninguna de las quinielas. Alguien a quien tenía en muy alta estima y ya en aquel entonces definía equiparándole al autor del gol que convirtió a España en Campeona del Mundo. Aquella metáfora futbolística sobre Miguel Ángel Tellado Filgueira (Ferrol, 1974), "el Iniesta" de Feijóo, parece no caducar. A día de hoy continúa como secretario general del PP en Galicia y es la mano derecha del recién elegido presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. Tras su aclamación unánime en el XX Congreso del PP en Sevilla, el nuevo presidente ha seleccionado a este político ferrolano para asumir la vicesecretaría de organización territorial en la nueva directiva del PP. Feijóo escoge así a su número dos en Galicia, una de las personas más cercanas al presidente de la Xunta de Galicia. El nivel de confianza que tiene depositada en él tras tantos años de andadura política es tal que ahora es el propio Tellado quien ha asumido las funciones de dirección del partido gallego, tras el vacío dejado por Feijóo con su renuncia. Fue a él a quien Feijóo encomendó dirigir las relaciones de la comunidad con el resto de organizaciones territoriales. La misma confianza le será depositada en Génova, donde el dirigente ferrolano podrá ser útil para asumir nuevos retos gracias a que conoce a la perfección la estructura del partido. Tellado es un hombre de partido. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago, accedió a la política desde el ámbito de los gabinetes de prensa. Comenzó en 1997 trabajando en varios medios de comunicación en la comarca de Ferrol. Después se adentró en el ámbito de la comunicación institucional, ocupando el cargo de jefe de prensa del ayuntamiento de Ferrol entre 2003 y 2007. Después asumiría el mismo cargo en el Grupo Popular de la Diputación de A Coruña. Fue jefe de Gabinete en la Consellería de Traballo e Benestar, con Beatriz Mato; puesto que dejó para pasar en 2011, tras las elecciones municipales, a asumir el puesto de Jefe de Gabinete en el Ayuntamiento de Ferrol, con José Manuel Rey Varela. Director de campaña Tellado lideró la gestión de las dos últimas campañas electorales de Feijóo y, como director de campaña, apostó por poner en el centro a Alberto Núñez Feijóo, a través de unas campañas muy personales con las que se buscaba acercar la figura del político de Os Peares a la ciudadanía gallega. "Estaré donde el presidente quiera que esté", aseguraba Tellado en la primera jornada del congreso de Sevilla. Su nombre ya sonaba con fuerza días antes de la celebración del cónclave popular, donde el ferrolano se puso a disposición de Feijóo, quien este domingo ha plasmado la confianza en el secretario del PP gallego nombrándolo vicesecretario de Organización del partido. Salto a la política Su carrera en el ámbito de la comunicación se terminaría en el año 2012, cuando dió el salto a la política activa tras ser elegido diputado en el Parlamento de Galicia. En la Cámara gallega, primero asumió la portavocía de Empleo, siendo secretario en diversas Comisiones Parlamentarias relacionadas con el empleo y la industria, en particular se encargó de los asuntos relacionados con la industria naval en Ferrol. En 2014 el Comité Ejecutivo del PPdG lo nombró secretario del partido, en sustitución de Paula Prado, quien se había visto salpicada por el caso judicial de la Pokemon, del que después saldría judicialmente indemne. El político ferrolano se ha encargado de gestionar el día a día del PP gallego y ahora afronta un nuevo reto al dar el salto a la política nacional. Un salto al que hará frente de la mano de Feijóo, un político que aplaudió siempre la labor de Tellado, quien se afilió al PP en un momento en el que el partido no estaba gobernando en la Comunidad, lo que Feijóo agradeció en diversas ocasiones. Su capacidad para responder a las críticas vertidas desde el PSOE y el BNG y su facilidad de palabra, de las que ya hacía gala durante su etapa periodística, le ayudarán a enfrentarse a las nuevas tareas en Génova.