Las conversaciones con el detective demuestran que el Ayuntamiento investigó el espionaje a Ayuso

Álvaro González, director de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Madrid, fue el encargado de llamar al detective Julio Gutiez, investigador del Grupo Mira, para comprobar si alguien desde dentro de este organismo municipal le había contactado con el fin de espiar a Isabel Díaz Ayuso o a diversos miembros de su familia.

La existencia de al menos un audio en el que se escucha preguntar a González al detective, demuestra que el Ayuntamiento quiso confirmar si eran ciertas las informaciones que apuntaban a la existencia de una operación ilícita para obtener información privada de personas del entrono de Ayuso.

Las averiguaciones solicitadas al investigador privado, del Grupo Mira de detectives, (presuntamente por Ángel Carromero, coordinador de Alcaldía de José Luis Martínez-Almeida) irían destinadas a comprobar si el hermano de la presidenta regional cobró comisiones de decenas de miles de euros tras mediar en un contrato de 1,5 millones concedido por la Administración regional. Las mismas fuentes consultadas indican que habría "más grabaciones" sobre los hechos.

Álvaro González, además de dirigir la EMV ocupa el cargo de secretario de Organización del PP de Madrid y es concejal de Vivienda con Almeida. Pero a quien apuntan los focos por perpetrar el espionaje o, al menos, intentarlo, es Ángel Carromero, hasta ayer director general de Coordinación de Alcaldía. Según las fuentes consultadas, habría sido el encargado de orquestar y llevar a cabo el espionaje. Por ello, el alcalde forzó este jueves su dimisión.

Según confirman a EL ESPAÑOL diversas fuentes del PP, el temor en la dirección del partido crecía ayer conforme pasaban las horas tras el choque de trenes entre Isabel Díaz Ayuso y la cúpula de Génova 13. Sobre todo, debido a la existencia de diversas grabaciones que apuntalarían la tesis del espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno.

"Está claro quién me llamó", asegura el detective Julio Gutiez en conversación con EL ESPAÑOL, poniendo el foco en las gestiones realizadas desde la Empresa Municipal de la Vivienda.

El investigador sostiene además que rechazó el encargo en cuanto le llamaron: "Cuando a un detective, y concretamente a mi despacho, se solicitan encargos de dudosa legalidad, lo que hay que hacer es desecharlos. Tan solo ser un buen profesional. Yo no soy la noticia, la noticia son las guerras del PP", ha indicado a EL ESPAÑOL.

Investigación municipal

Gutiez es desde hace décadas el propietario del grupo de investigación Mira. Tiene oficina en Madrid, pero también en Colombia, donde se encontraba este jueves cuando respondió a las preguntas de este diario y cuando se desató el seísmo en el PP. También cuando se conoció el audio, adelantado por El Mundo, en el que se le escucha hablar con el director de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid.

"Es para contrastar una información que me ha llegado", indica González en la grabación dirigiéndose al detective. González había tenido conocimiento de que alguno de sus subordinados se había puesto en contacto con el Grupo de Investigación Mira para que lograsen conseguir datos confidenciales de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña.

Esas personas buscaban probablemente extractos de la cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración tributaria. Los emisarios del PP buscaban confirmar la comisión que habría cobrado.

Trayectoria de González

Álvaro González (Madrid, 1970) es uno de los hombres de confianza de Martínez Almeida. Licenciado en Biología y afiliado al Partido Popular desde los 18 años, ocupó sus primeros años en defender las siglas del PP ligado al distrito de Carabanchel.

Su trabajo en el Ayuntamiento de la capital comenzó en 1999 como jefe de Unidad de servicios culturales de la Junta Municipal de Usera, y de ahí pasó al mismo cargo pero en Carabanchel durante los años 2001 a 2003.

En 2004 llega a ser diputado por la Asamblea de Madrid cuando Alberto Ruiz-Gallardón -una de las personas que advirtió a Ayuso del espionaje del que estaba siendo objeto- consigue la Alcaldía de la capital. Álvaro González continuó ligado al equipo de Ruiz-Gallardón durante sus tres legislaturas como alcalde. Y siguió con Ana Botella cuando, en 2011, Gallardón renunció al cargo para ser nombrado ministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Con la llegada de Manuela Carmena a la Alcaldía, en 2015, González abandonó el Ayuntamiento para convertirse en miembro de la Asamblea de Madrid junto a Cristina Cifuentes. Con la llegada de Almeida a la Alcaldía, el ahora presidente del PP de La Latina vuelve al Ayuntamiento para dirigir la Empresa Municipal de la Vivienda, en la que sigue hasta el día de hoy.

Dimisión de Carromero

Gutiez refrendó esta versión en declaraciones a la cadena de televisión 7NN: "A Mira Detectives vinieron a contratarle unas personas vinculadas a alguna empresa del Partido Popular, o en las que gobierna el PP. Les dije a estas personas que el trabajo que me querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban y ya no entré mucho más en el interés legítimo, que tampoco lo tenía". "Me negué y ahí quedó la historia", indicó.

"Pasados unos meses, un periodista me llamó para que yo confirmara lo que le habían dicho en Génova, que habían intentado contratarme y me había negado. Lo único que le dije al periodista es que ni confirmaba ni desmentía", explicó. Asimismo, confesó que el encargo versó sobre "unos datos muy concretos de la Agencia Tributaria" e información bancaria. "En la vida he filtrado quién era mi cliente", apostilló.

La supuesta trama de espionaje dentro del PP, que ha hecho saltar por los aires de forma definitiva la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, ha puesto los focos en un personaje acostumbrado a moverse y actuar en la penumbra: Ángel Carromero. A él señalaban todos los dedos como el responsable de haber realizado las gestiones con la agencia de detectives. Por esa razón le hicieron dimitir ayer.

