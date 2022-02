El jefe de Detectives Mira dice que "personas de una empresa del PP" están tras el espionaje a Ayuso

Julio Gutiez, el dueño de la agencia de detectives Grupo Mira, ha asegurado que "personas vinculadas a alguna empresa del PP" estuvieron detrás del encargo de espiar al entorno de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha indicado Gutiez a la cadena de televisión 7NN. "A Mira Detectives vinieron a contratarle unas personas vinculadas a alguna empresa del Partido Popular, o en las que gobierna el PP. Les dije a estas personas que el trabajo que me querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban y ya no entré mucho más en el interés legítimo, que tampoco lo tenía", ha indicado. "Me negué y ahí quedó la historia", ha indicado.

"Pasados unos meses, un periodista me llamó para que yo confirmara lo que le habían dicho en Génova, que habían intentado contratarme y me había negado. Lo único que le dije al periodista es que ni confirmaba ni desmentía", ha añadido. Asimismo, ha confesado que el encargo versó sobre "unos datos muy concretos de la Agencia Tributaria" e información bancaria. "En la vida he filtrado quién era mi cliente", ha apostillado.

Este anuncio ahonda aún más en la ruptura entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la dirección nacional del Partido Popular, con sede en la madrileña calle de Génova.

Este jueves, Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Pablo Casado de "atacarla con información que le dieron en La Moncloa", en referencia a un dossier sobre el contrato concedido por la Administración regional que ella encabeza a una empresa vinculada con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la dirigente. Y ha acusado al "entorno" del líder popular de "fabricar pruebas" contra ella.

En su intervención, la presidenta madrileña ha acusado a Casado de atacarla con información recibida por parte del Gobierno central. Fuentes de La Moncloa, por su parte, niegan tajantemente a EL ESPAÑOL su intervención en este asunto.

La presidenta regional ha aparecido este jueves con rostro serio en Puerta del Sol, sede del Ejecutivo autonómico, y donde ha comparecido sin admitir preguntas de los periodistas. Desde ahí, ha retado a Génova a que "prueben" que no ha "sido honrada". "Es muy doloroso que dirigentes de tu partido en lugar de respaldarte sean quienes te quieren destruir", ha lamentado.

La dura intervención de Isabel Díaz Ayuso puede haber supuesto su ruptura definitiva con la dirección nacional de su partido, tras meses de guerras internas, por cuanto ha expresado públicamente que siente que ha recibido un trato "cruel" e "injusto" de la dirección nacional del PP, de quien cree que le ha acusado "sin pruebas", "metiendo a la familia de por medio".

