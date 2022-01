Casado: "No puede ser que el Gobierno dependa del partido que no condena 850 asesinatos"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha lamentado que "850 inocentes en España" vean este sábado las 200 concentraciones "en apoyo a sus asesinos" de ETA y que el Gobierno de España "dependa" de Bildu, "un partido que no condena esos asesinatos".

Así se ha expresado Casado este sábado en la clausura de la Intermunicipal del PP de Castilla y León, en una intervención telemática en la que ha recordado que concejales y alcaldes de la formación fueron asesinados por ETA.

"Hoy va a haber en España 200 manifestaciones y concentraciones a favor de por los presos etarras, asesinos y terroristas que están en la cárcel por haber matado, asesinado, secuestrado, mutilado y expulsado a decenas de miles de personas del País Vasco y Navarra", ha afeado, para recordar al edil del PP José Ignacion Iruretagoyena asesinado por ETA en 1998.

Asimismo, ha rememorado que años después a la muerte del concejal, en un homenaje al mismo "se intentó poner una bomba en el cementerio para matar a la cúpula nacional del PP".

"Esto no se nos puede olvidar. ETA ya no mata porque la hemos derrotado los fiscales, los jueces, los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los políticos demócratas, la cooperación internacional... pero eso no quiere decir que haya ahora que darles nada porque hayan dejado de matar", ha subrayado.

Casado, que ha reivindicado también a las víctimas de terrorismo como "pilar de la democracia", ha criticado así la "impunidad" de las concentraciones que se celebrarán en 200 localidades de País Vasco y Navarra.

PNV no irá a las concentraciones

El PNV ha anunciado este sábado que no participará en las manifestaciones convocadas por la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, Sare, por considerar que pueden afectar negativamente al "trabajo parlamentario" y a la "negociación política" para conseguir el final de la política de excepción que se les aplica.

El PNV, que en otras ocasiones sí ha apoyado con la presencia de destacados cargos internos y públicos de la formación estas manifestaciones, ha rechazado acudir este año a las mismas por entender que " si queremos terminar con la excepcionalidad de la legislación penitenciaria que se les aplica, es el momento de la negociación política, del acuerdo y del trabajo parlamentario".

Así lo ha comunicado la parlamentaria vasca del PNV, Irune Berasaiuze Lazkano, en declaraciones a los medios al inicio de la mesa redonda organizada por Sare con víctimas de la violencia de ETA, el GAL y la lucha antiterrorista, a la que sí ha asistido en representación de la formación nacionalista.

Berasaluze ha mostrado su "respeto" a "todas las convocatorias de movilizaciones que desde distintos movimientos sociales, como Sare, se hacen en favor de los presos de ETA", pero ha opinado que "en algunos momentos, algunas movilizaciones en favor de los derechos de los presos pueden afectar negativamente ese trabajo político, por lo que no vamos a participar esta tarde en las convocadas por Sare".

La parlamentaria del PNV también ha exigido al Gobierno español "el fin de la política penitenciaria de excepción", que se aplica a los reclusos de la disuelta banda terrorista.

