El salto de 100 puntos en la incidencia de la Covid tras 73 horas sin datos desata el miedo a 4 días de Navidad

La pandemia ha vuelto a descontrolarse en España a cuatro días de la Navidad. Prueba de ello es la tendencia al alza de los contagios a la que estamos asistiendo en las últimas jornadas debido a la expansión de la variante ómicron. Solo en los últimos tres días, el fin de semana previo a la Nochebuena, la incidencia se ha incrementado en casi 100 puntos.

Este dato supone que la incidencia acumulada ha subido 33,3 puntos cada día, algo inferior al dato conocido el pasado viernes cuando aumentaba en 38,1 puntos. Sin embargo, como explica a EL ESPAÑOL Miguel Sebastián conviene tener en cuenta que los fines de semana los datos suelen ser más bajos y van subiendo durante la semana.

No sólo eso, es que además en las cifras de este fin de semana faltan por actualizar los datos de Asturias que aún no ha enviado los casos del fin de semana por problemas técnicos.

Pese a ello, las decisiones del Ejecutivo no llegarán hasta el próximo miércoles. Será entonces, y no antes, cuando se celebre la reunión del presidente, Pedro Sánchez, con todos los presidentes autonómicos. Pero además ha habido un apagón informativo de 73 horas: desde la última comunicación del viernes hasta la noche de este lunes no ha habido datos, un caso insólito en Europa que dificulta la lucha contra el virus.

En apenas dos meses, nuestro país ha pasado de tener la transmisión de la Covid-19 controlada, con 40 casos por 100.000 habitantes del 14 de octubre, a registrar este lunes, 20 de diciembre, una incidencia acumulada de 609 contagios por 100.000 habitantes. Por ello los mandatarios de las autonomías, que no han conocido los datos oficiales hasta las nueve de la noche de este lunes, piden ya al Gobierno que actúe.

La situación, propiciada por esta nueva versión más contagiosa de la enfermedad, se ha traducido en más de 79.700 nuevos casos en apenas tres días. Una cifra muy superior a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 49.802 positivos.

Varios presidentes autonómicos exigen ya al Gobierno algún tipo de reacción y una mayor coordinación. De esa manera Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco adelantaron este lunes que sus representantes trasladarán al jefe del Ejecutivo la necesidad de retomar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Esa será, para al menos estas cinco Autonomías, una de las medidas a imponer ante el explosivo aumento de casos de coronavirus.

Además de esta medida, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ximo Puig, Emiliano García-Page, Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu plantearán otras reivindicaciones para contener el paso de la variante ómicron. En este contexto, los presidentes de Andalucía y el País Vasco pedirán una Ley Antipandemias, mientras que los de la Comunidad Valenciana y Galicia propondrán unificar el criterio para exigir el Certificado Covid en determinadas situaciones sociales.

Respaldo del CIS

La recuperación de estas restricciones, tal y como se ha podido constatar este lunes en los datos arrojados por el barómetro del CIS, sería un hecho respaldado por un notable porcentaje de la población. Si en noviembre sólo el 21,6% de los ciudadanos pedía más restricciones contra la pandemia, en diciembre esa cifra se ha multiplicado por más de dos: ahora son el 46,2%.

Hace un mes, en ese mismo sondeo, un 41,3% era partidario de no imponer nuevas restricciones. Se contemplaba con cierto optimismo la celebración de las Navidades. Ahora son solo uno de cada tres (el 35%) los que creen que son suficientes las medidas a día de hoy.

Cataluña, que ha decretado un nuevo el regreso al toque de queda y el cierre del ocio nocturno, también se ha sumado a Andalucía y Murcia para pedir la puesta en marcha del Fondo Covid para las comunidades autónomas en 2022. En el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que no cree necesario declarar el estado de alarma o excepción, planteará la revisión de la situación en cuanto a actos multitudinarios.

Por franjas de edad, hasta el momento se sabe que la más afectada por los contagios es la comprendida entre los 20 y los 29 años: 854 casos por 100.000 habitantes.

Hasta ahora la mayor tasa de infección se había dado entre los menores de 11 años, cuya inmunización comenzó el pasado 15 de diciembre. Una situación que, tras el fin de semana, se ve invertida, pasando a ser los veinteañeros los que más infecciones acumulan.

Otros indicadores

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa exactamente en 609,38, frente a 511,00 del viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 289.156 positivos. La subida de la incidencia no era tan alta desde el pasado lunes 18 de enero, cuando marcó 689.27 tras los 575,1 del viernes anterior, en lo que resultó una subida de 114,17.

Y la incidencia acumulada no es el único indicador que sube. También lo hace, aunque levemente, la tasa de ocupación hospitalaria, que pasa del 14,05% del viernes al 15,81% este lunes. Actualmente, hay 7.501 pacientes ingresados por Covid-19 en España (6.667 el viernes).

En el caso de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tan solo el 6% están ocupadas por pacientes con coronavirus, subiendo desde el 5,3% registrado el pasado viernes.

Aunque la incidencia de la Covid-19 se ha disparado en todas las comunidades autónomas, son Navarra y País Vasco las regiones que acumulan la incidencia más alta: 1.393 y 1.123 casos por 100.000 habitantes, respectivamente.

Por detrás, aunque por debajo de los 1.000 casos, La Rioja (959), Aragón (938) o Castilla y León (842). Por su parte, la incidencia acumulada en Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia está por debajo de la media nacional.

