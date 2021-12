Egea pide una ley nacional de pandemias y sostiene que Sánchez "no ha aprendido nada"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha propuesto este domingo aprobar una ley nacional de pandemias para unificar criterios y que todas las comunidades puedan actuar "igual" ante la Covid-19. Ha dicho que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no ha aprendido nada" de la pandemia.

García Egea ha intervenido este domingo ante el plenario del 14 Congreso Autonómico del PP Aragón, en Zaragoza, donde ha asegurado que "no tiene sentido" que en Barbastro (Huesca) la lucha contra la pandemia sea distinta a la que se realiza en La Seo de Urgell (Lérida).

"Podríamos dejar un legado en forma de leyes", ha aseverado García Egea, quien ha lamentado que "Sánchez vuelve a decir no a la cordura, al sentido común y a la ley de pandemias", añadiendo que "tenemos 17 Navidades distintas ¿No se podía prever que el 24 de diciembre es Nochebuena?". Ha exigido a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, que "si sabe algo sobre la pandemia que lo diga ya".

"De nuevo el Gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas la gestión" de la pandemia, ha criticado, rechazando combatir el mismo virus "con diferentes herramientas" y ha alertado de que la incidencia es ahora mucho mayor que en otros momentos.

"Azcón es dialogante"

De Jorge Azcón, el nuevo presidente regional, ha destacado que es "una persona trabajadora, dialogante, con una enorme vocación de servicio público" y ha puesto de relieve sus "enormes cualidades humanas", pronosticando que los alcaldes socialistas le llamarán para pedirle ayuda, realzando el papel del alcalde de Zaragoza en la FEMP. "Es un alcalde de referencia para nosotros y representa a los alcaldes de la libertad que pueden ofrecer una experiencia de gestión", ha agregado.

También ha señalado que Azcón "trabaja al 200 por cien" y que los populares no son "como Lambán, que se debate en el dilema de tener que elegir entre los intereses del PSOE o Aragón y siempre termina eligiendo lo mismo: No enfadar a Pedro Sánchez". Ha dado por seguro que el PP ganará todas las elecciones que se convoquen a partir de ahora y ha pedido "no repetir los errores".

Ha elogiado al presidente regional saliente, Luis María Beamonte, "una persona honesta, leal, trabajadora", que ha dirigido el PP aragonés "con dedicación" y apoyando a la dirección nacional. "Siempre voy a estar en deuda contigo", le ha dicho.

El número 2 del PP ha animando a tomarse la política "como una carrera de relevos", de forma que "uno coge el testigo, da el máximo y pasa el testigo a otro para que pueda seguir dando el máximo".

