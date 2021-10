García Vargas: "La paz y la seguridad la proveen los militares. Vamos hacia un ejército europeo"

El exministro Julián García Vargas se encuentra ultimando los preparativos de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, el principal evento de la industria militar española, un sector que da empleo a 200.000 personas y factura anualmente más de 14.000 millones de euros.

Responsable de Sanidad (1986-1991) y de Defensa (1991-1995) en los gobiernos de Felipe González, García Vargas preside este certamen, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto de IFEMA. El año pasado se suspendió por la pandemia.

¿Usted cree que España se protege bien?

Se protege bien, y cada vez mejor, por ejemplo, del terrorismo yihadista. También de manera más coordinada con los países de nuestro entorno. Por eso es bueno también que las relaciones con Marruecos y Argelia, países vecinos, sean positivas.

¿Cuál es la principal amenaza en estos momentos para España?

Últimamente no tenemos grandes amenazas, pero sí que hay focos de inestabilidad. El más próximo y el más preocupante es África. Países en crisis, inmigración que llega en cantidades que no podemos absorber...

En el Sahel, Sudán del Sur o el Sáhara la inestabilidad es continua. España está presente allí en distintas misiones de la OTAN, y en muchas otras de adiestramiento de soldados para luchar contra el yihadismo en la región.

El Presupuesto de Defensa tendrá en 2022 un incremento del 7,8%, lo que le permitirá superar la barrera de los 10.000 millones de euros. ¿Lo considera suficiente?

En los próximos años va a tener que materializarse la Europa de la defensa, y eso supone un esfuerzo adicional en casi todos los países. Aquí no va a ser algo súbito, va a ser una progresión.

Preferimos aumentar la capacidad conjunta europea. Unas Fuerzas Armadas mucho mejor coordinadas y mucho mejor integradas, y con mucha más capacidad operativa para actuar en cualquier escenario en defensa de los intereses europeos, del plan de paz y de los derechos humanos.

Con motivo de la Fiesta Nacional, publicamos una encuesta en EL ESPAÑOL realizada por Sociométrica que revela que un 71% está a favor de un ejército europeo.

Eso es lo que están proponiendo el Consejo Europeo y el Alto Representante Borrell. Serían unas Fuerzas Armadas con ejércitos más integrados. Eso significará mejorar la logística, mejorar el mantenimiento, los sistemas de control, mejorar el transporte aéreo, los sistemas de seguridad... Muchos aspectos que en este momento no somos capaces de mantener de forma conjunta.

¿Usted cree que ese ejército será una realidad?

Sin duda. He visto insistir mucho a Von der Leyen en esa idea en los últimos meses. No es casual. Desde luego. Significa que vamos a poder actuar de manera más autónoma, con una operatividad más independiente con respecto de Estados Unidos. Eso no significa que vayamos a estar al margen de ellos. Significa que vamos a tener un pilar europeo de la OTAN mucho más reforzado y capaz de actuar autónomamente en determinadas situaciones.

"Nuestros militares no están bien pagados. Con el peso que tienen espero que su situación mejore"

Es un debate que ha surgido con fuerza tras la salida de Afganistán. ¿Qué lecciones podrían extraerse de este caso?

Las lecciones que se pueden extraer son inútiles. Lo más importante es que hay países que culturalmente no encajan ni aceptan los sistemas de gobierno occidentales. Afganistán es un ejemplo de ello. Yo no digo que sea un fracaso, pero sí una falta de éxito, algo que no se culminó de la forma que esperaban tanto Estados Unidos como la ONU.

Era una misión muy compleja, porque además de estabilizar políticamente la zona y evitar el gobierno de los islamistas radicales que favorecían el terrorismo, se intentó desarrollar el país. En ese aspecto ha habido muchos avances en algunas provincias. La huida fue muy apresurada y estuvo condicionada, claro, por la salida de Estados Unidos. No hicieron grandes esfuerzos por coordinarse con los aliados.

¿Considera que están bien equipadas nuestras Fuerzas Armadas?

Están mejor equipadas que nunca, aunque depende del papel que queramos jugar en el mundo. Ningún ejército tiene todos los medios que sus militares querrían tener, se tienen los que económicamente se pueden y lo que razonablemente podemos obtener a través de nuestra industria.

¿Nuestros soldados están bien remunerados?

No, no lo están, pero en general nuestros funcionarios no están bien pagados. Con el peso que tienen las Fuerzas Armadas en múltiples asuntos, esperemos que esa situación mejore, igual que las de todos los servidores públicos.

¿Qué le pareció el cese del anterior Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, por adelantarse en la vacunación?

Era una persona muy honorable que actuó en virtud de lo que le aconsejaron las personas que tenía alrededor y que sabían del tema. Yo creo que no cometió ningún error, bajo ningún concepto, teniendo en cuenta que él estaba más expuesto. Yo no tengo una relación continua con gente que está expuesta al virus y ellos sí la tenían. Por lo tanto, le aconsejaron vacunarse. Hizo lo que le aconsejaban sus asesores. Fue una exigencia de la opinión pública bastante injusta.

Marruecos multiplica cada año su presupuesto para comprar material de Defensa: drones, F-35, helicópteros... ¿Cree que es una potencial amenaza para España?

En ningún momento. Y además su rearme, en el caso de que podamos denominarlo así, no va dirigido en absoluto contra sus vecinos del norte: está pensado con relación a la inestabilidad en el sur del Sáhara, y también mirando hacia Argelia. No es un conflicto que nos amenace militarmente, en todo caso nos afecta de manera geopolítica, por el tema de la energía, pero esto es algo que compartimos también con el resto de Europa.

"La amenaza del yihadismo no se ha diluido en absoluto, aunque España se protege cada vez mejor"

Hace apenas dos semanas Putin decidió cortar con los pocos lazos que le quedaban con la OTAN. ¿Cómo cree que puede afectar esta decisión?

No es una buena noticia, no lo es. Rusia es un vecino muy potente, con el que tenemos que mantener unas relaciones estables y con el que conviene no generar malentendidos. Por lo tanto, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por recuperar las buenas relaciones.

Putin tiene un estilo político un poco provocativo con respecto a Europa, pero luego en la práctica se muestra más colaborador. Les necesitamos para estabilizar el norte de África y Oriente Medio. Tenemos que colaborar con ellos en Irak, en Siria, en Libia, en el Mediterráneo Oriental y en el Cáucaso, y más allá de Oriente Próximo, en Asia. A Europa no le interesa la consolidación de una alianza chino-rusa. Debemos hacer el esfuerzo para que no se materialice.

¿Qué puede hacer Europa?

Colaborar económicamente con Rusia, que necesita tanto de la tecnología como de los mercados occidentales. Y procurar que no dependa de China en todos esos aspectos. Tenemos que ser también suministradores suyos.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, logró expulsar al Ejército del Salón de la Enseñanza de Barcelona. ¿Qué opinión le merece?

Algunos partidos políticos tienen la utopía de un mundo sin fuerzas armadas, sin violencia; un mundo de gente bienintencionada en todas las circunstancias... Tenemos dirigentes políticos que están muy anclados en el pasado. Siguen pensando que la OTAN es negativa, que los ejércitos no deben existir, que todos somos buenos y tenemos buenas intenciones, pero eso es ilusorio.

Cada vez que hay un problema, las Fuerzas Armadas son siempre el principal recurso. Si hay que realizar un rescate, ahí está la Brigada Paracaidista. ¿Volcanes? Ahí está la Unidad Militar de Emergencias. Hace falta realizar un rescate en el Atlántico: ahí está el Ejército del Aire.

O la Armada rescatando inmigrantes que cruzan el Atlántico en patera.

Es que son imprescindibles, y se está demostrando que cada vez resultan más eficaces en esas tareas de apoyo a la sociedad. La seguridad y la paz se proveen a través de los ejércitos.

Hablemos de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad. ¿Qué cosas se podrán ver?

Pues desde lo más innovador en materia de drones, grandes helicópteros, grandes vehículos, hasta cosas que no son materiales en sí, como la ciberseguridad.

¿Cómo serán los ejércitos del futuro?

En Europa va a ser una industria mucho más coordinada, con más colaboración entre las empresas de distintos países. Habrá menos sistemas tripulados y más cibercapacidades...

El apogeo del dron.

Sí, y los programas espaciales tendrán una importancia mucho mayor de la que tienen actualmente.

Un síntoma es la decisión de Defensa de crear el Mando Conjunto del Ciberespacio.

Este es uno de los pasos que se van a dar. Las guerras del futuro tendrán mucho que ver con todo esto: las armas de precisión, los misiles de precisión, algo que Estados Unidos y Rusia ya poseen de manera muy avanzada.

García Vargas fue ministro de Sanidad y de Defensa en dos etapas diferentes con Felipe González.

También está la amenaza virtual o digital.

Se está trabajando a través del mando de ciberseguridad, creado precisamente para coordinar mejor los esfuerzos de todos los implicados, tanto civiles como militares. En eso también tenemos que coordinarnos con los países europeos. Tenemos una amenaza que no se ha diluido en absoluto, que es el terrorismo. Y la lucha contra el terrorismo pasa también por los sistemas de observación, los sistemas de comunicación y los sistemas de control de las Redes.

