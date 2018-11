Colau logra su propósito: el Ejército no participará en el Salón de la Enseñanza

Ada Colau ha logrado su propósito de impedir que el Ejército participe en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. El Ministerio de Defensa no enviará una representación de las Fuerzas Armadas al evento que se celebra en la capital catalana en su edición de 2019, entre el 20 y el 24 de marzo. El Ejército venía participando en el mismo de forma ininterrumpida desde 2001.

En cada una de estas ediciones se movilizaba a una veintena de efectivos de los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas, explica ABC. La presencia del Ejército en este tipo de encuentros se potenció tras la profesionalización de los cuerpos y el fin del servicio militar obligatorio.

Pero en 2016 Ada Colau declaró a los militares non gratos en la feria educativa de Barcelona. En su visita al Salón y al encontrarse con los efectivos que atendían a los asistentes, la alcaldesa señaló que su presencia no era de su agrado: "Preferimos que no haya presencia militar en el salón, por lo de separar espacios".

Colau reprocha a los militares su presencia en el Salón de la Enseñanza

Aquel comentario provocó un airado debate entre diferentes sectores políticos. Julio Rodríguez, el Jemad de Podemos, defendió a Colau en Twitter, aduciendo que en sus palabras no había "desprecio, humillación". El entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, defendió a los militares, que a su juicio representaban "los valores que se enseñan y se practican en el Ejército".

Pese a la polémica, en el Ministerio de Defensa no se plantearon retirar la presencia de las Fuerzas Armadas en el Salón de Enseñanza. Pero Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras su moción de censura sobre Mariano Rajoy -con el apoyo de varias fuerzas, incluida la del partido de Colau- y el panorama ha cambiado desde entonces.

Este año y por el momento, con Margarita Robles al frente del Ministerio, se ha optado por retirar la presencia del Ejército en el Salón. Ada Colau ha vencido en su pulso de "separar espacios" frente a las Fuerzas Armadas.

