Independentistas abuchean a Junqueras en una ofrenda en Barcelona a gritos de "botifler"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sido abucheado esta madrugada por independentistas en la tradicional ofrenda floral en el Fossar de les Moreres de Barcelona con algunos gritos de "botifler" (traidor).

Poco antes de la 1:00 horas, Junqueras encabezaba la delegación de ERC que realizó la ofrenda en el Fossar de les Moreres, punto simbólico en el barrio del Born, donde cayeron los últimos defensores de la ciudad, sitiada por las tropas borbónicas, el 11 de septiembre de 1714.

En su breve intervención nocturna ante los independentistas concentrados en el Fossar de les Moreres, Junqueras tuvo que hablar en medio de silbidos y algunos gritos de "botifler".

La pureza del nacionalismo acaba devorando a sus propios hijos. Ayer, los nacionalistas silbaron a Junqueras al grito de “botifler”.



La turba enardecida manda en Cataluña.

pic.twitter.com/JMoh9Lpxsv — Javier de Erausquin (@JavierErausquin) September 11, 2021

"De la misma manera que no nos han conseguido callar las cárceles, tampoco conseguirán callarnos ni los insultos ni las amenazas de nadie", exclamó Junqueras en respuesta a los abucheos, que reflejan la división interna en el independentismo.

Esta Diada llega en pleno debate sobre la estrategia a seguir en esta legislatura: ERC apuesta por volcarse en la mesa de diálogo con el Estado, en la que JxCat y la CUP tienen depositadas nulas expectativas.

"El referéndum es inevitable"

En su primer mensaje institucional desde que fue nombrado presidente de la Generalitat y a escasos días de asistir a la Mesa de Diálogo con el Gobierno español, Pere Aragonès realizó un llamamiento este viernes a la unidad entre instituciones, partidos y sociedad civil para "hacer inevitable un referéndum que para mí es un compromiso democrático del todo irrenunciable ante el que no descansaré hasta hacerlo realidad".

En vísperas de la Diada, y en un momento de máxima desmovilización independentista -a la que ha contribuido la pugna entre Junts per Catalunya y ERC por la estrategia para solucionar el conflicto-, el presidente de la Generalitat pronunció un discurso centrado en la recuperación postCovid. De ahí que el escenario elegido fuera el recinto modernista del Hospital de Sant Pau, con la finalidad de rendir homenaje a los profesionales sanitarios que han estado al frente de la lucha contra la pandemia.

"Nuestra voluntad es atender sin ningún tipo de dilación todas las urgencias provocadas por la Covid. Pero este contexto de crisis no nos debe hacer olvidar que queda pendiente resolver el conflicto político con el Estado. La crisis no nos debe hacer olvidar que los indultos han sacado los presos y las presas de la prisión, pero no han parado, ni mucho menos, una represión que continúa limitando sus derechos, que no resuelve la situación del exilio y que no ofrece una salida a todas las personas represaliadas", explicó.

El republicano volvió a defender la Mesa de Diálogo, que se reactivará la semana próxima. "Cataluña está a las puertas de hacer algo que no había conseguido nunca antes: abrir una negociación con el Estado, de gobierno a gobierno, para abordar cómo resolvemos el conflicto. Y lo hacemos con el compromiso de las dos partes de que el resultado de esta negociación cuente con el aval de la ciudadanía de Cataluña a través de una votación. Por eso hemos de afrontar la negociación con toda la ambición", añadió.

Sigue los temas que te interesan