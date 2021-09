El whatsapp de los GEO que salvó cientos de vidas: "¿Nos ofrecen volver? Nos quedamos hasta el final"

El mensaje lo recibió el director general de la Policía Nacional el pasado 17 de agosto. Faltaban 10 días para que el último de los colaboradores afganos abandonase Kabul. Faltaba semana y media para que las Fuerzas Armadas y los 20 agentes del GEO (Grupo Especial de Operaciones) y la UIP (Unidad de Intervención Policial) se marchasen de allí. Pese al peligro inminente que iba creciendo en el aeropuerto, no quisieron abandonar el terreno. Por lo menos hasta finalizar la misión:

-Me ha comentado el subinspector del GEO que nos ofrecen al equipo regresar a España mañana mismo. Todos ellos hemos decidido quedarnos hasta el final por responsabilidad, profesionalidad y humanidad con los afganos que han colaborado con España de algún modo. Si desde el Gobierno se dice que no se deja a nadie atrás, los policías de este equipo no van a ser menos. Colaborar de una forma u otra en su traslado a España, y ofrecerles una vida en paz y alejada de la violencia extremista. Le traslado el saludo de todos los componentes de este equipo".

Fueron los primeros en llegar pero también los últimos en salir. "No podía ser de otra manera", dice José Antonio, uno de los oficiales del GEO que formó parte del operativo. "Somos policías nacionales y volveríamos a tomar la misma decisión".

Todos ellos, sentados a un lado y a otro del escenario fueron una vez más protagonistas, "héroes" -esa palabra utilizó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para definirles- de un mes de agosto en el que finalizó de manera frenética la presencia internacional en un país tan complicado e inestable como Afganistán, ahora de nuevo sometido al yugo talibán.

Y ellos, junto a los militares enviados por el Ministerio de Defensa, lograron evacuar a más de 2.000 personas.

Tanto el titular de Interior como su homólogo en Exteriores, José Manuel Albares, fueron los encargados de presidir el acto en el complejo policial de Canillas (Madrid) para homenajear a los agentes que permanecieron hasta el último minuto en Kabul, participando en las labores de evacuación españolas y de colaboradores afganos hacia territorio nacional.

Documentos destruidos

Son los ya conocidos como 'Los 20 de Kabul': 10 miembros del GEO y 7 de la UIP, mayormente conocidos como antidisturbios a los que habría que sumar otros tres agentes de operaciones especiales que llegaron como refuerzo a Afganistán durante los días más complicados, en el colapsado aeródromo del país asiático. Todos excepto uno de ellos estuvieron presentes en el homenaje.

El ministro de Exteriores recibe de manos de un GEO la bandera de España de la embajada de Kabul. EFE

"Somos una nación seria, donde los valores que definen a una democracia están consolidados", ha señalado el ministro, cuya voz se quebraba en algunos instantes de su discurso.

"La misión no está terminada. La misión continúa. Mientras haya una persona en riego, la obligación y el deber de todos nosotros es seguir actuando", señaló el titular de Interior. "Terminó una misión, pero la misión no ha terminado porque el Gobierno "no va a dejar a nadie atrás", sostuvo Albares. Los agentes cumplieron, coincidieron ambos, "más allá del deber y de lo exigible".

Grande-Marlaska realizó también una importante revelación sobre el trabajo de los agentes ante la invasión talibán de la capital. Tuvieron que destruir todos los documentos comprometedores guardados en la embajada que podían poner en riesgo a las personas que trabajaron con España o que podían contener información confidencial y sensible. "Si caían en las manos indebidas, en las manos de los talibanes, podrían generar una indefensión o un peligro serio".

Tras el acto, los agentes le han entregado al ministro Albares la bandera española que ondeaba en la embajada de Kabul, la cual ellos mismos custodiaron desde su salida de la embajada hasta su regreso a España. Era la misma que se colgó en la apertura de ese inmueble, intacta desde entonces, el año 2005.

Medalla distintivo rojo

El jefe de la diplomacia ha garantizado además que trabajará para que "en un futuro no muy lejano y en circunstancias más propicias para Afganistán", se pueda reabrir la oficina diplomática en el país asiático.

En estos momentos el Gobierno, así como los servicios de inteligencia, siguen trabajando para ayudar a salir a quienes no pudieron tomar los vuelos de rescate.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, está previsto que los 20 agentes del GEO y la UIP sean además condecorados con la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo. La ley de 1964 en la que se describen por qué se concede cada medalla policial describe la roja así: "Realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio".

