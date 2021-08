Fernando Simón, en contra de la vacunación obligatoria y de exigir el pasaporte Covid

El director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha considerado que no es necesario imponer la vacunación obligatoria para ningún colectivo en España y tampoco considera adecuado que se establezca la exigencia de presentar un certificado Covid para permitir la movilidad o acceder a determinados lugares.

Simón, quien ha recibido este sábado en Villafeliche (Zaragoza) el IX Premio Trevillano y la I Medalla de Oro del municipio, ha insistido en declaraciones previas a los medios que las coberturas actuales de la vacunación, que llegan al 97 por ciento, por ejemplo, en las residencias de ancianos, "no hacen necesaria ninguna acción legal ni acto legislativo" que la obligue.

Y respecto al certificado Covid que se plantea en algunos países del entorno, o incluso en Andalucía (donde el Tribunal Superior de Justicia andaluz ha denegado la ratificación judicial a su exigencia para acceder a Melilla desde el 1 de septiembre y para la asistencia a eventos a partir del 16 de agosto) ha estimado que "imponer obligaciones cuando no son necesarias no es un buen paso".

Pero además, "quita armas" en el caso de que esas obligaciones "sí que sean necesarias para el futuro".

El certificado Covid que se plantea en Italia o Francia, por ejemplo, se justifica, a su juicio, a que en esos países "la gente no se vacunaba todo lo que se tenía que vacunar", cosa que ha dicho no sucede en España.

En este país, ha añadido, la ciudadanía ha entendido que la vacuna, además de proteger a título individual, "ayuda a que la sociedad salga de este problema tan gordo".

"Al final de la quinta ola"

Simón se ha mostrado convencido, además, de que cuando acabe el verano el porcentaje de españoles vacunados superará el 70% y ha añadido que si la progresión de la vacunación en los más jóvenes continúa como hasta ahora, se puede decir que España está ya "al final" de la quinta ola.

Una ola (la sexta en Aragón) que ha tenido, ha dicho, "un impacto global mucho menor que otras", ya que, aunque ha habido casos en las UCI y en algunas se ha notado la presión, la letalidad ha sido "mucho menor".

Vacunación de los menores de 12

Por eso, la curva va a seguir bajando, ha vaticinado, a medida que se vacune a los más jóvenes. La vacunación de los menores de 12, ha agregado, será "pronto".

Simón ha añadido que ahora los más mayores están "muy, muy protegidos" y que, aunque algunos pueden enfermar aunque estén vacunados, la incidencia de la enfermedad en ellos es entre diez y quince veces menor que entre los no vacunados.

Aunque la Covid 19 va a permanecer "un tiempo", el impacto irá siendo "progresivamente menor", ha insistido.

Simón también se ha referido a la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna, algo que, dice, hay que evaluar en las próximas semanas con "datos científicos sólidos", pero, si es necesaria, se pondrá, ha asegurado.

Y la decisión no tendrá que ver con la variante Delta, que ha reconocido que es más transmisible, sino que hay que atajar "vacunando a más gente".

Si con el previsto 70% de población vacunada se podía alcanzar una inmunización del 66%, y si la variante Delta es más transmisible, lo que hay que hacer, según Simón, es vacunar más, y eso es lo que se está haciendo con las poblaciones más jóvenes, ha zanjado.

Simón, premiado en Villafeliche

El responsable sanitario ha dicho que está "encantado de que le den" el premio Trevillano. "Todos los premios son un honor y un orgullo y más en una situación como esta, en la que hemos vivido con tantísima tensión".

"Es un premio muy bonito, un premio que ha venido del pueblo entero, es un premio de mi tierra, además con unos valores que comparto claramente, y estoy encantado de recibirlo".

Simón se ha dejado barba porque le da pereza afeitarse estando de vacaciones, ha comentado, y no conocía hasta ahora Villafeliche. "No había venido nunca, aunque está cerca de Zaragoza, pero me ha parecido espectacular y lo recomiendo a cualquiera, hay que darse un paseo por aquí".

El director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias ha llegado andando a la Plaza de la Iglesia de Villafeliche, acompañado de su esposa y de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés.

Ha sido recibido por los aplausos de los vecinos de la localidad, y también por la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano; el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, y el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

También ha dejado su firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento, y tras atender a los medios de comunicación se ha dirigido a la Iglesia de San Miguel, donde se ha desarrollado el acto.

El alcalde de Villafeliche, Agustín Caro, ha señalado, que además del Premio Trevillano, Fernando Simón es merecedor de la Medalla de Oro por "un año de esfuerzo, de sacrificio y responsabilidades que ha tenido, con sus aciertos y con sus fallos por los que ha pedido perdón"

