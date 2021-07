El país con más ministras ¿cuándo tendrá una presidenta?: "Más bien pronto", cree De la Vega

Pedro Sánchez puede presumir de tener el Gobierno más femenino de la historia, formado por 14 mujeres y 8 hombres. Tres son vicepresidentas. Sin embargo, España no ha tenido todavía una mujer candidata a la Moncloa con posibilidades de resultar elegida.

María Teresa Fernández de la Vega fue la primera vicepresidenta del Gobierno en España, entre los años 2004 y 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero. Tras ella llegaron más, y desde entonces sólo mujeres han ocupado el segundo puesto en el Ejecutivo como vicepresidenta primera: Soraya Sáenz de Santamaría, Carmen Calvo, y ahora, Nadia Calviño.

Preguntada a qué atribuye el hecho de que, en cuatro décadas de democracia, no haya habido una mujer jefa del Ejecutivo, Fernández de la Vega reflexiona: "Es cierto que no ha habido ninguna mujer candidata a presidenta del Gobierno por parte de los grandes partidos, esto es, con posibilidades reales de convertirse en la primera presidenta de España. Existen reticencias, como en el resto de ámbitos de nuestra sociedad, donde el llamado techo de cristal sigue presente. Pero ese momento no está lejano, llegará más bien pronto".

La hoy presidenta del Consejo de Estado es optimista porque, asegura, "en España las mujeres hemos avanzado mucho más en el ámbito político que en otros sectores profesionales de nuestro país, como el de la Justicia, que conozco bien". Y recuerda en este punto que solo ha habido una mujer presidenta de un alto tribunal, María Emilia Casas, en el Constitucional, o que hubo que esperar hasta 2020 para ver a una mujer presidir una de las Salas del Supremo, con María Luisa Segoviano.

Para ahondar en su tesis, Fernández de la Vega compara la escasez de juezas en altos tribunales (21%) -cuando la media en la UE es de 41%- con los datos que ofrece el European Institute for Gender Equality (EIGE) sobre el número de diputadas. "España es el tercer país europeo con un porcentaje más elevado de mujeres en su Parlamento, un 44%, solo por detrás de Suecia y Finlandia y con la media en la UE situada en un 32,7%", recuerda.

Teresa Fernández de la Vega atribuye los avances en los tres últimos lustros al hecho de que España fue, en 2007, "el primer país en aprobar una Ley de Igualdad de Género". "Por primera vez en España, se definió en el marco de una ley orgánica el concepto de discriminación por razón de sexo, por ejemplo, y toda una serie de principios, estrategias y acciones encaminadas a corregir y prevenir la desigualdad y la discriminación entre mujeres y hombres", concluye.

Sin embargo, los dos grandes partidos, PSOE y PP, tienen hoy a Pedro Sánchez y a Pablo Casado como candidatos consolidados. Sólo Ciudadanos, con Inés Arrimadas, y Unidas Podemos, con Yolanda Díaz, aspiran a presentar a una mujer como cabeza de cartel... y escasas posibilidades de éxito.

Aun así, Joan González, sociólogo y analista político, cree que en España nos encontramos en un tiempo claramente para las mujeres. "Lo hemos visto en las elecciones madrileñas: las dos grandes triunfadoras, Isabel Díaz Ayuso y Mónica García, son mujeres".

"Nuestro país está preparado para tener una presidenta del Gobierno, es algo muy potente y que vendería muchísimo de cara a la campaña electoral. Ahora sólo falta romper los techos de cristal estructurales y sociales para que una mujer y su partido se atrevan a dar el paso", explica González.

Olivia Serrano, activista por los derechos de las mujeres en la ONU, asegura que en política existe todavía el prejuicio de que las mujeres están por cuota y no porque merezcan el puesto que ocupan. "Ese discurso es muy empobrecedor. Hacen falta liderazgos femeninos como el de Ayuso en España, que demuestran que valemos por nosotras mismas", asegura.

Eleonora Espósito es Experta Nacional en el Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Su trabajo es estudiar el avance del papel de la mujer en las instituciones políticas de todo el mundo. Según sus estudios, la proporción de mujeres en los parlamentos de todo el mundo aumentó del 13% en 2000 al 25% en 2020. Un dato revelador es que de 193 naciones, sólo 20 están lideradas por mujeres.

"Las mujeres no son una minoría; son la mitad de la población mundial. Para que las instituciones políticas sean democráticamente legítimas y representativas de todos los ciudadanos, deben incluir la pluralidad de grupos que existen dentro de la población", subraya.

Cree que en España habrá una mujer presidenta en no muchos años, puede que incluso en la próxima legislatura. "Para ello deben cambiar todavía las estructuras de los partidos y de la sociedad. Ahora mismo estamos en una fase preparatoria en la que se habla más que nunca de la mujer, y eso favorecerá que dentro de muy poco haya una mujer presidenta", afirma Espósito.

Según Mercedes Montero, historiadora de la mujer en la Universidad de Navarra, "la única mujer con posibilidades de presidir el Gobierno de España actualmente es Nadia Calviño". "Es una mujer preparada, muy lista e inteligente, está en Europa y por lo tanto no está tan metida en la política de 'quítate tú para ponerme yo'", señala.

Para Montero, "lo normal es que la mujer que llega a gobernar un país suele tener un perfil muy cualificado y reunir grandes éxitos profesionales, mucho más que los hombres". En ese sentido, asegura que una mujer "con el perfil de Pedro Sánchez, Boris Jonhson o Donald Trump", no habría llegado "ni a la mitad del camino que ellos han recorrido".

