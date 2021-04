Darias, dispuesta a visitar el Zendal tras el 4-M con el consejero de salud "del Gobierno electo"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que acudirá al Hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid cuando culmine la campaña electoral del 4-M, pero no antes.

Así lo ha avisado a la Comunidad de Madrid en una rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial después de que se hiciera pública la renuncia de la ministra a visitar el centro y celebrar allí un Consejo Interterritorial.

"Ni el Hospital Enfermera Isabel Zendal, ni ningún otro centro hospitalario o sanitario", ha concretado Darias que prefiere "dejarlo" para cuando concluya la campaña electoral de la región.

"Estaría encantada de ir al Zendal con las personas responsables de Salud del Gobierno que resulte electo", ha explicado la ministra.

La petición que le ha realizado el consejero de Madrid se produce después de que la ministra haya asegurado este mismo miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados que no ha recibido "ninguna invitación" oficial del Gobierno regional.

"Estaría encantada de visitarlos pero no en campaña electoral. De hecho, tengo visitas pendientes a los hospitales Gregorio Marañón y Puerta del Hierro, a los que he acudido para participar en programas de radio, pero no de visita oficial", ha zanjado.

1,7 millones de dosis

En otro orden de cosas, Darias se ha congratulado de que, en una semana, se han administrado en España unas dos millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, lo que supone unas 300.000 cada día.

Algo que se va a incrementar, puesto que a partir del próximo mes de mayo España recibirá "cada lunes un total de 1,7 millones de vacunas de Pfizer-BioNTech". Medio millón más por semana de las recibidas hasta ahora.

Respecto a las vacuna de Janssen y AstraZeneca, sobre las que se han notificado casos raros de trombos aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), Darias ha recomendado seguir administrándolas porque los beneficios superan a los riesgos.

En este sentido, ha insistido que la vacunación para voluntarios con las dosis de AstraZeneca está paralizada y también la idea de retomarla más adelante. Así, ha confiado en la viabilidad del proyecto del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por el que se pretende combinar dosis.

Por otra parte, la ministra de Sanidad ha explicado que actualmente se está negociando, en el seno de la Unión Europea, dosis de refuerzo de las vacunas para el año 2022 y 2023. "Todo parece indicar que vacunarnos este año es fundamental, pero también continuar con refuerzos en los próximos ejercicios", ha detallado.