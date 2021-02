Pedro J.: "El requisito para que la Fiscalía pacte con Bárcenas es que revele su botín en Suiza"

Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, ha intervenido este sábado en el programa laSexta Noche para analizar el juicio contra Luis Bárcenas que comienza este lunes y la entrevista publicada por El Mundo con el extesorero del PP en la que asegura "he negociado enterrar el hacha de guerra con dos personas del partido".

"En términos políticos, el asunto debió haber quedado zanjado en 2013, cuando la familia de Bárcenas me dio los SMS que desvelaban que Rajoy había animado y se había comunicado con Bárcenas días después de que se descubriera su botín en Suiza. Esa era la pistola humeante y ahí debió haber terminado la carrera política de Rajoy. Muchas de las cosas que han ocurrido después tienen el origen de ese cierre en falso cuando él se atrincheró en el partido con sus leales. Ya en 2018, cuando yo comparecí ante la comisión de investigación de la financiación ilegal del PP, aporté nada menos que 21 elementos probatorios recopilados de aquel encuentro Cuatro horas con Bárcenas y de posteriores encuentros y conversaciones tanto con él como con su familia. Veintiún elementos que señalaban a Rajoy como el señor X de esa trama de financiación ilegal. Digo lo del señor ’ porque, además, el diputado del PSOE me interrogó en esa comisión. Utilizó esa expresión y me provocó una gran nostalgia de los tiempos de los GAL", ha señalado Pedro J. Ramírez.

Intervención de Pedro J. Ramírez en la Sexta noche sobre Luis Bárcenas.

El director de EL ESPAÑOL ha recordado la entrevista que publicó con Bárcenas en 2013 y sus posteriores encuentros, en los que nunca salieron a traslucir los nombres de los actuales dirigentes del PP. "También debo decir que en ninguna de las conversaciones con Bárcenas ni con su entorno se mencionó ni una sola vez ni a Pablo Casado, ni a Teodoro García Egea ni a ninguno de los miembros de la actual dirección del partido. Otra cosa es que si yo hubiera estado en su lugar, me hubiera deshecho hace tiempo de la sede de Génova que continúa habitada por todos los fantasmas de la corrupción: Sepúlveda, Ana Mato, Cospedal… Todas las pistas de la corrupción de aquel tiempo llevaban al despacho de Rajoy en la calle Génova y al despacho de Rajoy en la Moncloa", ha continuado.

Para Pedro J. Ramírez el requisito fundamental para que la Fiscalía pacte con Bárcenas pasa por revelar su botín en Suiza. "Cuestión distinta es si ahora la Fiscalía debe pactar o no con Bárcenas y si él tiene nuevos elementos de prueba que quedan todavía por aparecer. Yo diría que la condición número uno para que la Fiscalía pudiera llegar a un acuerdo que beneficiara a Bárcenas o a su esposa es que Bárcenas revelara el origen de los 40 y tantos millones de euros que llegó a tener escondidos en Suiza. Creo que la responsabilidad política de Rajoy y de su equipo ha quedado demostrada y ha quedado depurada años después. Aquí el gran asunto es de dónde salía ese dineral, ese botín, y quiénes eran los titulares. Si había algún otro titular además de Bárcenas. Como dice María Peral, recelaría de nuevas confesiones, confesiones en diferido. Yo he sido citado como testigo a este juicio que comienza el lunes. Puedo volver a contar, una vez más todo lo que ocurrió en aquellas cuatro horas con Bárcenas, lo que había en el documento que yo entregué en la Audiencia Nacional, el primer original de la caja B. Desde luego, de las reformas de Génova con dinero de la caja B yo muy poco o nada puedo aportar", ha afirmado para después pasar a hacer una reflexión.

Pedro J. Ramírez, durante su intervención en 'laSexta Noche'.

"Me resulta muy sospechoso, como hemos desvelado en EL ESPAÑOL, el nuevo abogado de Bárcenas tenga como pareja a Isabel Jordán, una de las condenadas por varios de los sumarios del caso Gürtel. Ha sido condenada a 20 años de cárcel y está en su casa después de haber cumplido sólo 16 meses. Ha sido consecuencia de la decisión del juez de vigilancia penitenciaria, no recurrida por la Fiscalía Anticorrupción. Creo que los pactos entre un acusado de corrupción y la Fiscalía deberían tener lugar en la fase de instrucción. Esta nueva voltereta de Bárcenas me resulta bastante sospechosa. Cuidado con las volteretas de Luis Bárcenas", ha manifestado el director de EL ESPAÑOL.