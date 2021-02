Del millón de multas impuestas en el estado de alarma sólo 7.000 han acabado en sanción

De las 1.142.127 las sanciones que interpusieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los meses en los que se prolongó el estado de alarma tan solo 7.408 han finalizado con un expediente de sanción para los infractores. Esas cifras corresponden al período comprendido entre mediados de marzo y finales de junio, cuando el ejecutivo confinó por completo a la población con el fin de hacer frente a la pandemia del coronavirus.

A la luz de esos datos, tan solo fueron multadas un 0,64 % de todas las personas que se saltaron de algún modo el confinamiento a lo largo de esos meses. Una gestión que correspondía a las delegaciones del Gobierno de las provincias de todo el territorio, entre cuyas funciones se encontraba este cometido.

La estadística se la facilitó el Ministerio del Interior al Grupo Parlamentario Popular, después de que su diputada Ana Vázquez Blanco, portavoz especializada en los temas relacionados con esa materia en la Cámara Baja, solicitara conocer la cifra exacta de las sanciones interpuestas en ese período de tiempo.

De entre los datos obtenidos por la representante del PP destacan que la Policía Nacional llegó a tramitar 286.980 propuestas de sanción, mientras que la Guardia Civil 337.866. El resto, policías locales y autonómicas, interpusieron 517.281 denuncias.

Indignación entre los agentes

Una de las consecuencias de los meses de confinamiento durante el estado de alarma del pasado año provocada por la pandemia fue el ingente trabajo que los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y otros cuerpos debieron llevar a cabo para vigilar el cumplimiento del decreto. Muchos advierten ahora que resultó en vano.

"Nos expusimos sin medios de protección para nada", critica un agente de la Benemérita. "En la línea de todo. Un desastre", apunta otro. "Un descontrol", señala un tercero.

Ese esfuerzo muchos agentes lo sienten ahora inútil, al comprobar que la inmensa mayoría de las sanciones no llegarán a quienes incumplieron el decreto de alarma. "Nosotros denunciamos, no sancionamos. Es una cosa muy sencilla que la gente no suele entender. Ponemos unos hechos en conocimiento de la autoridad. El resto no es cosa nuestra".

Explicaciones de Interior

Ante estas cifras, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exhiben su "perplejidad". "Cientos de horas de esfuerzo y sacrificio de guardias civiles y policías nacionales y locales, bajo condiciones de riesgo extremo de contagios y en no pocas ocasiones expuestos a reacciones airadas, han quedado de momento sin repercusión real sobre los infractores".

Desde la asociación, además, se preguntan si cabría cuestionar al Ministerio del Interior "si este porcentaje tan bajo de sanciones materializadas se debe a un retraso por la gran acumulación de expedientes en un periodo tan corto o si, por el contrario, responde a otras cuestiones".

Cuestiones que, a su juicio, si existieran, "deberían explicarse tanto a los trabajadores de la seguridad pública como a los propios ciudadanos".