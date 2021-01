Isabel Celaá descarta cerrar colegios ante el aumento de contagios en las aulas: "Son seguros"

El efecto de las Navidades se ha dejado notar ya en los colegios e institutos de España tras detectarse un considerable aumento de positivos entre alumnos y profesores. También ha crecido el número de aulas confinadas y ya son más de 4.600 las que han paralizado la actividad docente presencial en la última semana.

Ante esto, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha descartado que en el Gobierno se plantee o se vaya a recomendar a las comunidades autónomas el cierre de los centros educativos porque los datos avalan que "los colegios son entornos seguros".



"No contemplamos el cierre de colegios", ha dicho la ministra en una entrevista en Canal Sur Radio. Celaá ha asegurado que no está previsto decretar un cierre de centros en toda Andalucía o en las localidades donde se superen la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, como piden algunos alcaldes. Esta región mantiene 17 centros educativos cerrados totalmente y en cuanto a aulas con alumnos en cuarentena hay actualmente 705 clases confinadas.



"En el punto más álgido de incidencia de la pandemia nunca se llegó al 2% de afectados de los centros y hoy es de un 1,4%." entre las 425.000 aulas de toda España, lo que considera que "no es motivo para el cierre de un centro educativo". Otra cuestión, ha dicho, es que se produzca "un brote incontrolable", lo que motivará la actuación de cada departamento autonómico de sanidad, ha agregado.

País Vasco: 164 aulas

En algunas comunidades, las aulas en cuarentena se han multiplicado hasta por 12, como es el caso de País Vasco, que hasta el 18 de diciembre notificaba 74 grupos confinados, el 0,42% del total de las 17.554 existentes desde los 2 años hasta educación no universitaria postobligatoria en el curso 2020-2021.



Aunque la primera semana tras las vacaciones de Navidad, las aulas con algún contagio de Covid bajaron a 13 (el 0,07%), a día de hoy el Gobierno vasco ha notificado hasta 164 aulas en cuarentena, lo que supone cerca de 13 veces más que hace dos semanas, lo que supondría el 0,93% del total.

CyL: 389

Pero las regiones donde más está afectando la incidencia del coronavirus en la comunidad educativa es Castilla y León y Murcia.

En el caso de la primera, el 23 de enero se informó del cierre de 30 clases (el 0,18% de las 16.318 que hay en la región), una cifra bastante similar a la registrada el 12 de enero (37 aulas), coincidiendo este dato con la 'vuelta al cole' de miles de alumnos en la región tras las vacaciones navideñas. Pero a fecha 19 de enero, los grupos en cuarentena ascendieron a 389, la cifra más alta desde el comienzo de curso, subiendo hasta el 2,38% del total.

Murcia: 94