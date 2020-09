El mapa de los 70 colegios ya afectados por la Covid: la falta de profesores lleva al cierre del centro

“Las aulas son lugares seguros”. Eso, en las últimas semanas, se lo habrán escuchado a consejeros de Educación, a presidentes autonómicos, a miembros del Gobierno… a todos. Sin embargo, tras siete días de prueba, con los colegios abiertos parcialmente –en la mayoría de las comunidades todavía no se han incorporado los más mayores–, ya hay positivos y centros cerrados.

En total, 53 incidencias registradas hasta el momento, según el dato aportado por la responsable de Educación, Isabel Celaá. Una cifra que ha calificado de muy positiva en virtud a los 28.500 colegios e institutos que hay en toda España. Pero que, al mismo tiempo, sugiere dudas sobre lo que está por venir. Con los casos aumentando –más de 10.000 notificados este jueves–, ¿qué pasará cuando se incorporen todos los alumnos a sus centros? Eso está por ver. Pero, a la espera de lo que ocurra, toca hablar de lo que hay: en EL ESPAÑOL hemos hecho una recopilación con todos los centros afectados.

Madrid

En Madrid, hace una semana (el 4 de septiembre), comenzó el curso escolar con la apertura de las Escuelas Infantiles y la llegada de los alumnos de primer ciclo (de 0 a 3 años); con un protocolo anunciado el 25 de agosto y con el retraso en la incorporación y la semipresencialidad de los más mayores, de Tercero de la ESO a Segundo de Bachillerato. Desde entonces, los colegios han ido abriendo sus puertas y los profesores se han ido incorporando tras recibir los resultados de sus test serológicos o PCRs.

A pesar de que, entre los 105.000 docentes de la Comunidad de Madrid, tan solo 1.500 se tuvieron que realizar una PCR y únicamente 18 dieron positivo, hay algunos centros que, o bien no han abierto sus puertas o han tenido que aislar alguna clase o grupos burbuja –aquellos formados por máximo 20 alumnos que no se relacionan con el resto de cursos y pueden estar en el aula sin mascarilla–.

Concretamente, el primer centro afectado por esta casuística fue la Casa de Niños de Parque Coimbra (Móstoles), que forma parte del Patronato de Escuelas Infantiles de la localidad. El centro no ha llegado a abrir sus puertas por el positivo de uno de sus profesores y a la espera de que todos, tanto el afectado como el resto de docentes, reciban las pruebas diagnósticas. Al cierre de este artículo sigue cerrado.

Casa de Niños de Parque Coimbra (Móstoles).

No ha sido, sin embargo, el único sobresalto en este inicio de curso. El director del CEIP República de Uruguay, situado en el madrileño barrio de Carabanchel, ha tenido que poner en cuarentena una clase por el positivo de un alumno el segundo día de clase, el 9 de septiembre.

En este caso, la madre había llevado a su hijo a clase a pesar de que esperaba una prueba PCR por parte de su centro sanitario. Por eso, en cuanto supo el positivo, llamó al centro. Inmediatamente, el director notificó a los padres de todos sus alumnos para que pusieran a sus hijos en cuarentena.

Pero también en un aula del Liceo Francés, que ha sido puesta en cuarentena en Madrid después de que un alumno diera positivo. Se trata de un menor del segundo ciclo de Educación Infantil (de tres a seis años). Ahora, sus compañeros pasarán 14 días en sus casas antes de volver a verse las caras en el centro.

Además, desde la Comunidad de Madrid han notificado la no apertura de dos clases en un colegio concertado de Vallecas por estar con Covid dos profesoras, en el CEPI Blas de Lezo de Parla no empezaron cinco de los 30 grupos por falta de personal y en el Miguel de Cervantes las familias de tres años decidieron que no se abriera el centro por no contar con los recursos disponibles.

Galicia:

El curso escolar en Galicia ha comenzado esta semana para los alumnos de Infantil y Primaria (193.000) y lo hará de igual modo para los de Secundaria y Bachillerato a partir del miércoles 16 de septiembre. Sin embargo, ya se han registrado las primeras incidencias relacionadas con el coronavirus.

En un colegio de Mosterio (Pontevedra), en Meis, el director ha dado positivo y, desde entonces, todo el equipo directivo del centro, dos profesores y el conserje están confinados. Aun así, el centro ha abierto sus puertas y funcionará con sustitutos, tal y como ha decidido el gobierno regional. En total, a la escuela acuden más de 300 alumnos de todo el término municipal, pues es un CPI (Colegio Público Integrado) e imparte los primeros curso de la ESO.

CEIP Pazo da Mercé de As Neves.

Además, los alumnos de quinto de Primaria del CEIP Pazo da Mercé de As Neves (Pontevedra) han decidido no acudir a clase en protesta por la masificación de sus aulas. Desde el centro les obligaban a estar un total de 25 alumnos en clase y, por eso, los padres se han puesto en pie de guerra: no llevarán a sus hijos al colegio hasta que no se parta el grupo en dos, máxime cuando hay menores con asma y la hermana de una alumna fue trasplantada de un pulmón tiempo atrás.

Cantabria

El curso escolar comenzó el pasado 7 de septiembre y, desde entonces, no han parado de aumentar los casos. El colegio José María de Pereda, en Los Corrales de Buelna, y el Virgen de Valdenuz, de Selaya, han sido los primeros en notificar incidencias. En ambos han notificado el positivo de un alumno.

En el colegio José María de Pereda, el centro ha decidido clausurar el grupo burbuja, con 15 menores y dos profesores afectados; y en el colegio Virgen de Valvanuz han hecho lo propio con 11 alumnos y un docente. Todos ellos, tras recibir la llamada de los respectivos directores, se someterán a pruebas PCR antes de poder volver al centro.

A su vez, hay un caso en seguimiento por sospechas en La Salle. Allí, el alumno, de sexto de Primaria, no llegó a ir al centro y, por lo tanto, no se ha cerrado la clase. Sin embargo, hay cinco jóvenes –amigos del positivo– que sí están guardando cuarentena a la espera de conocer sus resultados PCR.

País Vasco

En el País Vasco empezaron las clases el pasado lunes y la semana ha terminado con varios centros que no llegaron a abrir y con uno clausurado tras el positivo de varios de sus profesores.

El centro cerrado es el de Educación Infantil y Primaria de Zaldibar, donde acuden 330 alumnos, había implementado varias medidas para evitar posibles contagios. Tenía habilitadas cuatro entradas, así como un gran despliegue de señales. Sin embargo, en la primera semana de curso, ha tenido que echar el cerrojo y mandar a todos sus estudiantes a casa.

Centro de Educación Infantil y Primaria de Zaldibar.

Varios de los 30 profesores que dan clases en el colegio dieron positivo y el Departamento de Educación dependiente del gobierno vasco ha decidido clausurar el centro hasta que se sepa quién está infectado. Los alumnos están en sus casas y se realizarán pruebas PCR antes de volver a las aulas.

Además de este centro, otros han decidido no abrir sus puertas por sendos positivos del personal docente: la haurreskoka de Sondika y la ikastetxe Bentades de Mungia.

Cataluña

En Cataluña, en la primera semana de curso, también se han detectado varios positivos. Uno de ellos en el parvulario privado de Igualada (Barcelona) y otro en una escuela de Formación Profesional de Salou (Tarragona). En el primer caso, dio positivo un alumno y están en cuarentena siete estudiantes más y tres profesores del grupo burbuja del que formaban parte.

En el segundo caso, el positivo de un alumno ha provocado que tengan que guardar cuarentena 16 alumnos y tres profesores.

Más allá de estos, desde el gobierno regional han notificado, como último dato, que hay profesores de siete colegios de Barcelona afectados por el coronavirus. No obstante, eso no pone en peligro el inicio del curso, pues todos han sido aislados antes de ir a sus respectivos colegios.

Islas Baleares

En las Islas Baleares el colegio también ha empezado con casos positivos en algunos centros y, además, se espera que vaya a más, pues desde este jueves se irán incorporando 150 alumnos por día. En concreto, los primeros afectados han sido los colegios Juan de la Cierva y Sa Indioteria.

Colegio Juan de la Cierva.

En el primero, en el centro público de Infantil y Primaria Sa Indioteria (Palma de Mallorca), un maestro ha dado positivo por coronavirus y ha provocado que otros seis sean puestos en cuarentena. No obstante, eso no cambia nada: la consejería de Educación ha indicado que la vuelta al colegio seguirá desarrollándose conforme a lo establecido con cuatro docentes sustitutos.

En el otro centro, en el concertado Juan de la Cierva (Palma de Mallorca), otro profesor ha dado positivo y otros ocho guardan cuarentena. Y todo esto ha ocurrido después de que los centros tengan que poner prácticamente a todo su personal docente a trabajar al 100% para desdoblar los grupos y conseguir que ninguno de ellos supere los 20 alumnos, y que estos puedan guardar a su vez la distancia de 1,5 metros estipulada por la Consejería de Educación.

También se ha notificado el caso de un docente que ha dado positivo en el CEIP Santa Gertrudis, que ha puesto en cuarentena a 13 profesores del total de 32 que hay en plantilla y ha llevado al cierre de las clases de dos cursos.

Navarra

En Navarra se han notificado ocho incidencias por casos de coronavirus: el Francisco Arbeloa de la localidad de Azagra y Los Sauces de Brañain, los primeros.

En el primer caso, el del colegio público Azagra, ha dado positivo un alumno de cuarto de Educación Primaria que fue a clase el viernes cuatro de septiembre, el primer día del curso escolar 2020/21, y un total de 22 alumnos han sido puestos en aislamiento.

En el segundo centro, el colegio público Los Sauces, el positivo es de un alumno de tres años. En este caso, con la ‘suerte’ de que sólo estuvo en contacto con cuatro compañeros de los 12 que forman el grupo burbuja. Eso sí, esos cuatro están en aislamiento.

colegio público Los Sauces.

El resto de incidencias se han producido en el José María de Huarte, con 45 alumnos confinados; en el Cardelnal Ilundáin, con otros 23; en una clase del British School y en un grupo de la ikastola Amaiur. También en Murchante, con 48 escolares confinados entre los colegios Mardones y Magaña y en el Doña Álvara Álvarez Falces, con otros nueve niños afectados.

Andalucía

El curso escolar ha empezado este jueves en Andalucía. Con la incertidumbre de muchos padres, que no sabían si llevar o no a los pequeños a los centros, ya se han registrado los primeros casos. El CEIP El Llanete, en Morón de la Frontera (Sevilla), ha contabilizado un profesor positivo y nueve estarán en cuarentena por ser contactos cercanos. Imposible cubrir las bajas, así que se retrasará en el centro el inicio del curso hasta la semana que viene. No es singular en la provincia sevillana. Las escuelas infantiles Yurumi, en la capital, y Blancanieves, de Benacazón, están cerradas. Además, hay otros cinco centros de 0 a 3 años con positivos.

No se libran tampoco en Granada. Un colegio de Huétor Vega registró un positivo por Covid entre los docentes y la entrada será escalonada hasta la próxima semana. Este jueves estrenaron el curso sólo los de sexto de primaria. Por su parte, el colegio público rural El Pinar de Pinos del Valle comenzará las clases de forma telemática por el positivo de otro profesor. Por útlimo, en Darro, el colegio Nuestra Señora del Amparo tiene a su claustro en cuarentena.

En otras provincias andaluzas caben destacar también incidencias. La Escuela de Educación Infantil Los Claveles de La Cala de Mijas (Málaga) ha cerrado sus puertas por un positivo. En Jerez de la Frontera, una profesora de la Escuela Infantil Virgen del Valle se encuentra en cuarentena al estar en contacto con un positivo. En Almería, el CEIP San Bernardo ha contabilizado también un positivo. En este caso no ha habido que hacer ningún cambio porque el profesor no se llegó a incorporar. Por último, Huércal-Overa y Garrucha (Almería) tienen tres unidades de centros de Educación Infantil cerrados por positivos entre alumnos y una monitora.

Castilla-La Mancha

La Junta de Castilla-La Mancha anunció que, en los primeros días de la vuelta al cole, se han registrado un total de 14 casos en los que los profesores han dado síntomas. Por ejemplo, la línea de Educación Infantil en el colegio ‘Niña María’ en Guadalajara no comenzará al encontrarse sus seis profesoras y una especialista en aislamiento. También en esta misma localidad, el colegio San Pedro Apóstol tiene a una profesora de infantil en cuarentena por posible positivo.

Por el momento, no han trascendido los nombres del resto de colegios que se encuentran en cuarentena o que han tenido incidencias en este inicio del curso. La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rosana Rodríguez, resaltó ante los medios que “la inmensa mayoría de los centros demostraron que están preparados para la educación presencial, que es la que vamos a tener a partir de este momento”.

Colegio ‘Niña María’ en Guadalajara.

El caso más llamativo de la comunidad castellanomanchega se sitúa en Bolaños de Calatrava. Sus pequeños han vuelto de forma totalmente telemática al estar el pueblo confinado. Aquí se ha aplicado el escenario tres.

Extremadura

Extremadura volvía a las aulas este jueves. El comienzo se realizó prácticamente sin incidencias reseñables, más allá de todas aquellas nuevas con las que cuenta el regreso. En Cáceres, el colegio Grabriel y Galán ha comenzado este jueves el curso con cuatro alumnos de los 150 que están matriculados. Esto ha ocurrido en un centro donde un profesor ha dado positivo y hay otros tres en cuarentena.

La región extremeña ha visto cómo 2.385 alumnos, de los 131.467 escolares matriculados, han comenzado las clases de forma telemática. Además, hay cinco institutos (Bioclimático, de Badajoz; el Norba Caesarina y el Hernández de Pacheco, en Cáceres; el Virgen del Puerto, en Plasencia; y el Suárez de Figueroa, de Zafra) donde los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional acudirán a clases por la tarde. Se trata de una medida estudiada y hablada con los padres para garantizar la distancia social.

Murcia

El curso escolar en los colegios e institutos de Murcia comenzará el próximo lunes 14 de septiembre. La localidad de Totana ya ha pedido que se atrase un poco más este inicio por la situación que se vive en el lugar. Están casi al borde del colapso en esta localidad.

Guardería Snoopy

En la región murciana, se han registrado los incidentes en las Escuelas de Educación Infantil de 0 a 3 años. Un niño de un año ha dado positivo en una guardería de Cartagena, concretamente en el CAI Ángel de la Guarda. En total, 11 niños y 2 educadoras tendrán que estar en cuarentena por este caso.

También en Cartagena se ha decretado la cuarentena en la guardería Snoopy. Un familiar de un niño de la clase de uno a dos años ha dado positivo. Sus compañeros y la maestra ven restringidos sus movimientos por el momento.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana regresó a las aulas el pasado lunes. Desde entonces, se han registrado pocas incidencias por el momento. Al menos, que hayan trascendido. En el CEIP Els Germanells de Rafelbunyol (Valencia) se ha registrado un positivo entre el alumnado. Una niña está contagiada con el virus y sus 20 compañeros y la maestra, en cuarentena.

El IES Leonardo Da Vinci (Alicante) no ha cerrado sus puertas, pero sí ha tenido que sustituir a todo el equipo directivo. Otros docentes del centro se han hecho cargo de sus labores después de que haya un posible positivo entre los regentes.

Castilla y León

La Comunidad de Castilla y León volvió el pasado miércoles a las aulas en pleno auge de los rebrotes. Antes del inicio del curso, ningún profesor se había dado de baja por el coronavirus. Sin embargo, en la mañana de este jueves se ha tenido que clausurar una escuela infantil.

Una profesora de la guardería municipal San Francisco de Medina del Campo ha dado positivo en coronavirus. La docente se hizo las pruebas anteriormente y dio negativo. El pasado lunes se le repitieron las pruebas y ahora ha dado positivo. Está infectada. El centro ha decidido cerrar sus puertas durante diez días a los 92 alumnos matriculados.

No constan, por el momento, más casos de incidencias por coronavirus en las aulas de Castilla y León.

Aragón

Una de las Comunidades Autónomas más golpeadas por el coronavirus en esta segunda ola está siendo Aragón. La vuelta al cole se produce desde el pasado lunes de forma escalonada. Los positivos se mezclaron con algunas protestas. Las aulas prefabricadas no llegaron a tiempo y, en La Muela (Zaragoza), una profesora llegó a sacar su mesa del aula en forma de protesta para que se cumplieran las distancias.

En torno a las incidencias, cabe destacar que el Colegio Luis Vives tiene a la mitad del claustro en cuarentena. Una profesora dio positivo en coronavirus y tiene seis contactos estrechos. Además, el marido de otra docente está a la espera de una segunda prueba al no ser la primera concluyente. Comenzaron el curso sólo dos de los nueve tutores del centro.

De la misma manera, están a la espera de los resultados de la prueba la directora y la secretaria del colegio Ínsula Bataria de Figueruelas.

Ceuta, Melilla, Asturias y Canarias

No consta al cierre de esta edición que haya casos positivos ni sospechosos de coronavirus en los centros de Ceuta y Melilla. Hasta el momento no se ha notificado nada en las ciudades autónomas. Tampoco en Canarias, donde el curso comenzará el próximo 15 de septiembre. No obstante, en el archipiélago ya se ha pedido que se retrase el regreso a las aulas. Y tampoco en Asturias, donde el curso comenzará el 22 de septiembre.

