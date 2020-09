El mapa de los 34 colegios de Madrid ya afectados por la Covid: "Hay ausencia de instrucciones a seguir"

El curso apenas ofrece dos semanas lectivas. Sin embargo, el goteo de aulas cerradas por positivos de coronavirus se incrementa paulatinamente según avanza el calendario –y sin que todos los alumnos se hayan incorporado todavía–. En total, Madrid registra 34 colegios con incidencias relacionadas con el Covid. ¿Muchos? No, en virtud a las 30.000 aulas que hay en la capital, pero suficientes como para que muchos padres duden si seguir llevando a sus hijos al colegio. En EL ESPAÑOL hemos hecho un mapa con todos los centros afectados.

Empezando, eso sí, por un centro de Parla (Los Lagos) donde las familias fueron notificadas el lunes por la noche de un posible positivo. A continuación, reproducimos la carta entera que recibieron los padres:

"Estimadas familias, nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles un caso positivo de Covid 19 en el grupo de convivencia de su hijo/a (1º-2ºL Educación Primaria).

La dirección, de acuerdo con el protocolo establecido por Sanidad, inmediatamente, ha procedido a ponerse en contacto con Salud Pública y ha sido imposible contacatar con ellos telefónicamente, hasta el teléfono de guardia ha tenido el buzón lleno.

Simultáneamente, hemos enviado el coreo facilitado en dicho protocolo, toda la información y datos de los contactos, pero no hemos obtenido respuesta. Desconocemos si se han puesto en contacto con ustedes.

Ante esta situación de impotencia y ausencia de instrucciones a seguir, hemos puesto un correo electrónico a alertas Covid y acaban de indicarnos que se procede a cerrar el aula, se recomienda vigilancia de síntomas y cuarentena en el domicilio durante los 14 días posteriores al último contacto (10-09-2020). Nos cometan la saturación de los sistemas, proceden a activar nuestra petición y nos aseguran que se pondrán lo antes posible en comunicación con el centro y con ustedes para realizar PCR".

Pero este no ha sido el único que lo ha sufrido en Parla: el Blas de Lezo también ha tenido que cerrar un aula. Como en buena parte del resto de la Comunidad de Madrid…

Colmenar Viejo

Colmenar Viejo es uno de los municipios más afectados de la capital: cuenta ya 13 positivos en seis centros diferentes entre sus escolares. Por eso, este lunes, desde el Ayuntamiento, tomaron la decisión de cerrar los juegos de los parques infantiles de la localidad con el fin de evitar que el virus siga extendiéndose.

En concreto, se han notificado cinco positivos en diferentes grupos de Infantil y Primaria de los colegios Antonio Machado, Virgen de los Remedios y Federico García Lorca. Los otros ocho casos se han dado en el centro Ángel León, en la Escuela Infantil Los Enebros y en el colegio de educación especial Miguel Hernández.

Los niños contagiados pertenecen a diferentes clases y, en total, se han cerrado 13 aulas y todos los alumnos han sido enviados a sus casas, donde tendrán que estar durante 14 días y a la espera de pasar una prueba PCR que les permita volver lo antes posible. Mientras tanto, seguirán las clases online.

Montecarmelo

El colegio alemán de Madrid, situado en Montecarmelo, ha sido uno de los más afectados por el coronavirus: ha detectado tres casos (uno de un profesor de Primaria y otros dos casos más de Bachillerato). Sin embargo, al no existir relación directa entre los casos de ambos ciclos, no es considerado un brote y, por lo tanto, no se cerrará el centro.

En Primaria –ha especificado el centro– sólo tienen constancia del positivo del profesor y no hay peligro. No obstante, se ha procedido a identificar a los contactos estrechos del afectado para que estos guarden cuarentena y se sometan a una prueba PCR. Además, los alumnos de este docente también han sido enviados a sus respectivas casa.

En Bachillerato, donde hay otros dos casos positivos, desde el centro han procedido a rastrear los contactos estrechos para ponerlos en cuarentena y encargar PCR para todos.

La Latina

Además, en la capital, también ha notificado incidencias el Colegio Sagrado Corazón, en La Latina, en el distrito centro. Allí, el positivo de una niña de seis años que estuvo en contacto con un familiar contagiado ha puesto en cuarentena a 20 alumnos de primero de Primaria.

Carabanchel

El colegio República de Uruguay, situado en el madrileño barrio de Carabanchel, también tuvo que cerrar un aula el segundo día de clase (el 9 de septiembre) por el positivo de un alumno. Y, en ese mismo distrito, el centro La Milagrosa también ha tenido que cerrar dos clases de Primaria por dos positivos.

Aravaca

La escena, tan común desde hace una semana, ha llegado hasta al centro al que acude la Princesa Leonor, el colegio Santa María de los Rosales. La heredera al trono, que estudia cuarto de la ESO, el tercer día de clase, tuvo que volver a su clase después de que se notificara el positivo de una de sus compañeras, que se había contagiado intrafamiliarmente. Por eso, la princesa tendrá que seguir las lecciones desde su casa y realizarse una prueba PCR.

Alpedrete

En Alpedrete, el coronavirus ha cerrado siete aulas y ha afectados a tres colegios. El primero, privado, el Montessori, donde han tenido que mandar a su casa a los alumnos de cinco clases entre primero y quinto de Primaria. El positivo habría sido de la profesora de Lengua.

Pero no ha sido el único centro afectado. En el Santa Quiteria ya hay 20 niños confinados y otros 14 en el Clara Campoamor. Todos los alumnos seguirán las lecciones desde sus casas a la espera de que les realicen las pruebas PCR y de que pasen los 14 días de cuarentena reglamentarios en estos casos.

Aranjuez

El colegio concertado Apóstol Santiago de Aranjuez también ha confinado a una clase de primer ciclo de Infantil por el positivo de un alumno por coronavirus. “Siguiendo todas las medidas establecidas por el correspondiente protocolo, el coordinador Covid del centro se ha comunicado con Salud Pública y se ha determinado que, por precaución, se continúe con el procedimiento, por lo que se ha ordenado solo para los alumnos de ese grupo y su profesorado el periodo de cuarentena en sus domicilios, clausurando el aula de forma temporal”, ha reconocido el centro.

A su vez, también han comunicado al resto de alumnos de Educación Infantil Ciclo I que pueden seguir acudiendo al centro con todas las garantías después de que se haya procedido a la desinfección y limpieza de los espacios. Todos se someterán a pruebas PCR.

Moralzarzal

El San Miguel Arcángel de Moralzarzal también se procedió a cerrar un aula después de que un alumno tuviera fiebre. Los padres avisaron y los responsables del centro procedieron a cerrar el aula y a notificarles a los padres que debían poner a sus hijos en cuarentena.

Esta noticia no ha llegado sola en el municipio de la sierra de Madrid. Desde el ayuntamiento han cerrado los parques infantiles por el incremento de los casos de coronavirus: 41 en las dos últimas semanas (datos del viernes pasado) con una tasa de incidencia acumulada de 314,76 infectados por cada 100.000 habitantes.

El Escorial

Es, sin duda, una de las zonas más afectadas. El Ayuntamiento de la localidad, este lunes, notificó varios cierres de aulas por positivos. En concreto, los colegios afectados son el Padre Gerardo Gil, el Felipe II, donde el contagio ha sido de un alumno de Primaria; y el Gredos San Diego de Los Arroyos.

Todos los alumnos que han estado en contacto con el positivo han sido puestos en cuarentena y procederán a someterse a una PCR en los próximos 14 días.

Vallecas

Dos colegios han notificado incidencias desde el inicio del curso en Vallecas. En el primero, en el Asunción –situado en el Puente de Vallecas– confinaron dos clases de tres años por el positivo de dos maestras.

En el segundo centro, el Ciudad de Valencia, situado en el barrio de Santa Eugenia, también se procedió a confinar a una clase tras confirmarse el positivo de un alumno de segundo de Primaria el segundo día de clase.

Todos los alumnos están (o se han hecho) PCR y siguen el curso desde su casa mientras guardan cuarentena los próximos 14 días.

Móstoles

Uno de los primeros centros afectados en la Comunidad de Madrid fue la Casa de Niños de Parque Coimbra, que forma parte del Patronato de Escuelas Infantiles de la localidad. El centro no llegó a abrir sus puertas por el positivo de uno de los profesores.



Torrelodones

La Escuela Infantil Las Ardillas de Torrelodones también ha tenido que cerrar de forma temporal dos aulas de bebés tras el positivo de una profesora, lo que desencadenó que se activara el protocolo sanitario establecido por la Cosejería.

Tanto la profesora que dio positivo como la de apoyo fueron puestas en cuarentena, así como los bebés con los que tenía contacto estrecho. Tanto los alumnos como dichos contactos serán citados para realizarse pruebas PCR.

Alcorcón

Cuatro centros de Alcorcón han tenido que cerrar cuatro aulas tras notificarse los contagios de sendos alumnos. En concreto, los centros afectados son: Daniel Martín, Clara Campoamor, Párroco Don Victoriano y Amor de Dios. Todos estos alumnos afectados se someterán a pruebas PCR y guardarán cuarentena en sus casas.

Ante esta problemática, Natalia de Andrés, la alcaldesa de Alcorcón, denunció –en la línea de la carta que hemos reproducido en este artículo– que hay “oscurantismo” por parte de la Comunidad de Madrid y que “no hay una respuesta clara” cuando se ponen en contacto con Salud Pública. “Mandan a todos los niños del aula a casa por prevención y seguridad”, confesó.

Otros

También han notificado incidencias por contagios en el Mater Salvatoris, una Escuela Infantil de San Sebastián de los Reyes –de la que no ha trascendido el nombre–, el colegio Daoíz y Velarde de Alcobendas –donde dio positivo un alumno e, inmediatamente, se pusieron en marcha los protocolos sanitarios–; y el Isabel la Católica de Pinto, donde hay 16 niños de un grupo burbuja y cuatro adultos en cuarentena. Y, además de todos estos, también ha notificado incidencias el colegio Nuestra Señora de Loreto.