Salvador Illa: "Nos esperan cinco o seis meses muy duros, si todo va bien"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha remarcado este lunes que "la situación que se vive en España sigue siendo muy preocupante" y que nos esperan cinco, seis meses muy duros si todo va bien".

Un día después de que España haya superado el millón de contagiados, y en declaraciones a Onda Cero, Illa quiso recordar que "la segunda ola ya está en España y en Europa", que "los virus respiratorios se contagian más en invierno" y que, por eso, nos esperan meses duros en los que hay que seguir tomándose en serio los contagios y las medidas de prevención". Sobre las vacunas, Illa destacó que espera tenerlas antes de este plazo de cinco seis meses que ha marcado pero que, "entre su aprobación y su administración a un número suficiente de población", pasarán meses.

El ministro confía en que las primeras dosis de la vacuna estén diponibles para final de año, pero destaca que "para eso, tienen que pasar todos los controles necesarios y demostrar que son, no solo eficaces, sino seguras". "No vamos a administrar ninguna vacuna que no sea segura así que hay que esperar por todos los controles", aseguró.

"Incidencia de 430 en Madrid"

Sobre el fin del estado de alarma en Madrid este fin de semana, y con él el confinamiento perimetral, Illa destacó que "la situación de la capital ha mejorado pero que no hay que bajar la guardia". "Tenemos una incidencia de 430 lo que está muy por encima de los umbrales aceptables", explicó. El ministro dice que este "es un diagnóstico compartido" y asegura que la comunidad "está trabajando con el apoyo del ministerio en una nueva orden con un conjunto de medidas que se darán a conocer este viernes". "Serán medidas estrictas por lo que tengo entendido", dijo.

La posibilidad de la aplicación del toque de queda será abordado esta tarde, en el Consejo Interterritorial, pero el ministro ha destacado que irá "a escuchar las peticiones de las Comunidades", que no será "una propuesta del ministerio". "Se trata de una medida que se está aplicando en varios puntos de Europa y que se ha pedido por algunas comunidades autónomas. Está encima de la mesa y lo abordaremos esta tarde en el Consejo. Veremos qué planteamientos hay y a qué acuerdos podemos llegar", dijo.

En la reunión de esta tarde, el ministro espera también validar un plan de actuación conjunto para todas las comunidades. "Esperamos fijar unos catálogos de actuación acorde con los distintos escenarios más concretos, que establezcan un marco de actuación para las comunidades pero con un margen de flexibilidad para adaptarlo", explicó.