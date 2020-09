Ábalos, sobre la operación 'Kitchen': "Casado es consecuencia de todo aquello"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha referido este lunes a la 'operación Kitchen' y ha señalado que el líder del PP, Pablo Casado, "es consecuencia de todo aquello".

En declaraciones a RNE, Ábalos ha afeado al líder del PP que siga hablando de las investigaciones que atañen a Podemos, en vez de clarificar la situación del PP: "Si la respuesta a su problema es atacar a los demás, tenemos claro que no hay ningún propósito de rectificar lo que sea. Es evidente que Casado no tiene esa capacidad porque es consecuencia de todo aquello".

Ábalos ha destacado que el líder del PP "quiere ahora romper con el Gobierno de Rajoy cuando hace poco lo reivindicaba y cuestionaba la legitimidad de la moción de censura" y ha señalado que "para romper con el Gobierno de Rajoy tiene que romper con el de Aznar y si lo hace en breve se quedará sin antecedentes que reivindicar". "A lo mejor tiene que refundarse", espetó.

Además, el ministro ha lamentado que Casado "recurra a los fallecidos" del coronavirus. "Casado tiene un problema muy grave y es lamentable que tenga que recurrir a los fallecidos de este país. Se pueden utilizar muchos argumentos pero los fallecidos, un argumento tan recurrente en la derecha, son inapropiables, no se pueden utilizar para ninguna causa". "Además", subrayó, "los fallecidos que estamos contabilizando son los proporcionados por las Comunidades Autónomas, algunas de ellas gobernadas por el PP".

"Esto que aparece ahora no es un problema solo de corrupción, sino de todo el sistema. Aquí se trató de eliminar pruebas y documentos comprometedores que pudieran inculpar y demostrar acciones ilegales. Si cuando se hizo el debate de la moción de censura cuando se hablaba de una trama de corrupción institucionalizada no solo era en un sentido lucrativo sino también buscando la impunidad y comparecer dopado a las elecciones", ha insistido.

Rechaza una moción en Madrid

Preguntado por la situación en la capital del país, José Luis Ábalos ha descartado por el momento, que el PSOE presente una moción de censura en la Comunidad de Madrid: "No creo que en este momento se den las condiciones, ahora es momento de gestionar esta situación crítica", ha afirmado, destacando que "el PSOE no va a tentar a otras formaciones políticas". "No vamos a jugar a eso", zanjó.

También ha descartado la aplicación del mando único del Gobierno o la aplicación de un nuevo Estado de Alarma general, resaltando que el ejecutivo le ha dado la posibilidad a las comunidades autónomas de pedirlo, si así lo ven necesario y que "la situación no es igual para toda España y el país no puede estar permitiéndose estados de alarma alternos, es una política errática".