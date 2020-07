España registra 2.045 nuevos casos desde el viernes: “Hay un aumento en 15 provincias”

Notable aumento de los casos de coronavirus en España. El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 2.045 nuevos casos desde el viernes, día en el que la cifra oficial ascendía a los 253.908 casos. Tres jornadas después -los fines de semana Sanidad no facilita datos- el cómputo ministerial se eleva hasta los 255.953.

Asimismo, y según los datos del departamento que encabeza Salvador Illa, se han notificado siete nuevos fallecimientos en los últimos siete días, con lo que la cifra total de defunciones es de 28.406.

"Hemos detectado incrementos en las últimas semanas en al menos 15 provincias. El virus está expandido en el territorio más de lo que los brotes pueden indicar", ha advertido este lunes el director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, en rueda de prensa. A renglón seguido, ha aclarado que este aumento puede ser debido a que en las últimas semanas "se detecta más de lo que se detectaba antes". Es decir, se hacen más pruebas PCR.

"Si bien los datos no son buenos, porque sigue habiendo transmisión comunitaria, sí quieren decir que detectamos muchísimo más que hace unos meses", ha admitido. "Estas comunidades están actuando y controlando los brotes y están haciendo una detección mucho más exhaustiva que antes, por lo que tiene un impacto en el incremento de la incidencia, lo que hace que actuemos más".

Ese mayor testeo, además, permite sacar una primera conclusión: la mayoría de los nuevos casos se están produciendo en franjas de edad de personas menores de 50 años. "Prácticamente todos los incrementos que estamos observando por grupos de edad afectan a menores de 50 años", ha explicado el portavoz sanitario.

Simón ha comentado que el 70 por ciento de los nuevos casos son asintomáticos y personas más jóvenes que las detectadas en el pico de mayor incidencia de la pandemia. Se trata de un escenario que evidencia que las personas que actualmente se están infectando en España pasan la enfermedad de forma más leve.

Y es que, la edad media de hombres diagnosticados de Covid-19 en la actualidad se sitúa en los 46,3 años y la de las mujeres en los 50,5 años. "Los mayores incrementos que estamos observando afectan a menores de 50 años, incluidos los menores de cero a cuatro años. Estos grupos suelen ser también los que pasan la enfermedad de forma más leve, por lo que la epidemia actualmente es diferente a la que hemos vivido", ha recalcado Simón.

Por eso, Simón ha querido lanzar un mensaje muy claro a los jóvenes. Aunque ha dejado claro que "hay mucho joven sensato" y puede resultar comprensible que "a ciertas edades es más fácil no controlar todos tus actos y dejarte llevar por celebraciones que generan riesgos", ha insistido que "el virus todavía está ahí".

"No es que los jóvenes en sí por ser jóvenes tengan más riesgos, está asociado a los actos que realizan, pero también a la posibilidad de que en algunos casos sean trabajadores", ha afirmado Simón.

"Hemos visto escenas de grupos de jóvenes y no tan jóvenes en los que las medidas de precaución no se está respetando y la forma no es una cuestión de no divertirse, sino de divertirse de otra manera. No tanto por no exponernos nosotros sino porque tenemos que proteger a otros más vulnerables".

"Si nuestros grupos vulnerables no se siguen protegiendo, podemos tener brotes con un gran impacto sobre el sistema sanitario", ha advertido Simón.

En este sentido, Simón ha aclarado que "la nueva normalidad no significa no poder divertirse, sino hacerlo de forma diferente". Por eso ha hecho un llamamiento a este sector de la población para que sea "consciente" de los riesgos que conllevan los actos donde se congregan muchas personas. "Haría un llamado a los jóvenes, la vuelta a la normalidad no significa no divertirse sino divertirse de otra manera. Hay que tener cuidado de moverse con un número excesivo de grupos diferentes, y uno tiene que aprender a valorar mejor a sus amigos más cercanos".