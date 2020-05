De los Monteros (Vox), uno más en las caceroladas: "Estuve y estaré. Los españoles están hartos"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, no solo alienta las protestas contra el Gobierno en pleno estado de alarma, también acude a ellas desde hace varios días para solidarizarse con aquellos que "están hartos de la falta de libertad" en España.

Este lunes, Espinosa de los Monteros acudió junto a su mujer y portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, a una de las concentraciones que tuvieron lugar en Madrid, en concreto en el Paseo de la Habana. "Sí, llevo tres días saliendo a las caceroladas, estuve en ellas, he estado y estaré", ha afirmado en una entrevista en TVE en la que ha negado que detrás de estas protestas haya alguna formación política. "Los españoles salen a sus caceroladas de manera espontánea y no lo gestiona ningún partido y están compuestas de gente que votan a distintos partidos", ha señalado.

El dirigente de Vox ha considerado, además, que salir a la calle no es fomentar la crispación y sí un síntoma de hartazgo ante un Gobierno "montado en la mentira" y que ha establecido en España "un estado de excepción encubierto".

Caceroladas contra Pedro Sánchez el 17 de mayo en Madrid.

"Estado de excepción encubiertos"

"Cuando un español protesta dicen que eso es crispar. Y no. Los españoles están ya hartos de un Gobierno que no ha sabido gestionar esta pandemia y que limitan sus derechos de reunión y de protesta", ha apuntado Espinosa de los Monteros, que ha explicado que desde hace tres días acude a estas protestas "dando un paseo y a observar" porque "no llevaba cacerolas". "Estuve y estaré. Esta noche y otras", ha dejado claro.

Sobre la prórroga del estado de alarma, que se debatirá y previsiblemente se aprobará este miércoles en el Congreso de los Diputados, Espinosa de los Monteros ha remarcado que la formación de extrema derecha votará una vez más en contra. "No podemos apoyar a un Gobierno con un estado de alarma que es un estado de excepción encubierto. Un Gobierno que está montado sobre la mentira, que dijo que nunca pactaría con Podemos. Un Gobierno que nos miente con los muertos", ha dicho.

Rifirrafe con Xabier Fortes

Ha considerado, además, que "cuando los datos nos dicen que las infecciones bajan es un buen momento para no prolongar el estado de alarma" y que los españoles viven en "un estado totalitario" que controla "todos" los poderes públicos "y periodísticos".

"Tiene un control total de la esfera. Controla el Ejecutivo, el Legislativo ha dejado de ser independiente y también el Judicial a través de la Fiscalía General del Estado. También controla esta casa (RTVE) y a otros medios a los que tiene subvencionados y a otros que dota de publicidad institucional", ha criticado.

Ha sido en esta última declaración cuando el dirigente de Vox ha cargado con dureza con la televisión pública, a la que ha acusado de "manipular con el dinero de todos". Ante esto, el presentador de Los Desayunos de TVE, Xabier Fortes, ha sido claro y conciso, evitando entrar en cualquier polémica. "Es su opinión. Respetable, pero somos periodistas independientes. Igual que dice que la televisión pública es de todos porque la pagan, también nosotros pagamos a los políticos para que hagan política en mayúsculas", ha respondido.

"No estoy contento con una televisión que favorece a unos y a otros de una manera tan descarada", ha replicado Espinosa de los Monteros, que también se ha enfrentado a algunos de los contertulios de la mesa política de este programa.