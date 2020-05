Arrimadas deja en el aire apoyar la prórroga del estado de alarma: "No nos llama desde hace 15 días"

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha asegurado que su partido no sabe si apoyará o no la prórroga del estado de alarma porque no sabe cuál es la propuesta del Gobierno. Denuncia, además, que "desde hace 15 días" no ha recibido una sola llamada de Pedro Sánchez.

En una entrevista en RNE Arrimadas cree que el Gobierno "tiene que cambiar si actitud" si quiere que Ciudadanos vote a favor de la prórroga, ya que ni dialoga ni tiene en cuenta las propuestas de la oposición. "No sé cuál es la propuesta de Sánchez, así que no sé qué votaremos. Votaremos lo mejor para los españoles", ha afirmado confiada con que el Ejecutivo "reaccione y deje de improvisar y de hacer chapucillas". "

Si quiere pactar y negociar con la oposición tiene que hablar ya", es el mensaje que Arrimadas le ha lanzado a Sánchez, con quien no habla desde hace más de dos semanas."No me llama. A un partido responsable y que está haciendo Estado. No dialoga con la oposición", ha criticado.

